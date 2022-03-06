УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
46172 137
НАТО (2512) літак (763) США (7521) Блінкен (457)

США дали країнам НАТО "зелене світло" на постачання Україні винищувачів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США дали країнам НАТО "зелене світло" на постачання Україні винищувачів

США дали дозвіл країнам-членам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив в прямому ефірі американської новинної програми "Face the Nation", інформує Цензор.НЕТ.

"Це отримує зелене світло", - відповів Блінкен, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі.

"Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти переконатися в тому, що вони отримають  щось на додаток до літаків, які вони передають українцям?"", - сказав Блінкен.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+133
Это КРУТАЯ новость ,но раньше времени не радуемся и держим кулаки !
показати весь коментар
06.03.2022 19:05
+75
показати весь коментар
06.03.2022 19:06
+55
Нет, не поляки. все уже было договорено но Борель слил инфу и всякие захуйловские венгрии начали говнить.
показати весь коментар
06.03.2022 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Коротко

.
За Броди і за Львів
****.. москалів
.
.
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
06.03.2022 19:22 Відповісти
А ця пісня козака Михайлика, щоб веселіше було їх ..башить

https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc
показати весь коментар
06.03.2022 20:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
Нужно срочно помогать Мариуполю, там для мирных жителей реально катастрофа,возникает вопрос под какой властью умирать от голода и переохлаждения
показати весь коментар
06.03.2022 19:23 Відповісти
дайте нам лазерное оружие!
показати весь коментар
06.03.2022 19:24 Відповісти
***** вам кацапы.....
показати весь коментар
06.03.2022 19:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Руководитель Николаевской ОГА сегодня в своём блоге сказал, что на Юге Украины (где-то между Николаевом и Одессой) русское ПВО завалило два наших самолёта . . .
Так что там просим, здесь теряем . . . Гордимся, что сбили 3 русских самолёта, но у них их сотни, а у нас мало и мы 2 потеряли за день.

Ну, понятно, что это не повод не брать у Польши новые самолёты - летать на чём-то надо и дальше воевать надо. Но может быть нашим военным обратить внимание на русское ПВО и поутюжить его Байрактарами в первую очередь ? Не танки взрывать приоритетно, а сначала ПВО, чтобы не мешало летать нашей авиации ?

Я не спец, конечно, просто предположение делаю . . .
показати весь коментар
06.03.2022 19:26 Відповісти
Во сне сбили. Хватит фейки постить. Рашкинские пво... не смеши
показати весь коментар
06.03.2022 19:28 Відповісти
2оих сбили. Мэр Николанва подтвердил(
показати весь коментар
06.03.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 19:43 Відповісти
У Вас в тексті кульгає логіка - не брати літаки, тому що їх збиває ворог...
А за пораду гатить в першу чергу по ППО Вас можна в Генштаб брати, бо там же, як Ви думаєте, цього не розуміють
показати весь коментар
06.03.2022 19:52 Відповісти
Володимир Логойда
ХАРОШ БУХАТЬ !!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 19:30 Відповісти
Добре. Чекаємо. Тримаємось. Продовжуємо знищувати кацапів тим що є
показати весь коментар
06.03.2022 19:31 Відповісти
Хотілось би вірити, але хир там... вже було.. загуло, так буде і зараз.
показати весь коментар
06.03.2022 19:31 Відповісти
а системи пво патріот? вони теж в польщі є.
показати весь коментар
06.03.2022 19:35 Відповісти
[email protected]
показати весь коментар
06.03.2022 19:37 Відповісти
НАМ ТРЕБА АМЕРИКАНСЬКІ ПЕТРІОТ - ЦЕ ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ЗНИЩУВАТИ КАЦАПСЬКУ ПОГАНЬ

показати весь коментар
06.03.2022 19:40 Відповісти
проблема в том, что наши солдаты ВСУ не умеют с ним работать! а солдаты НАТО не будут воевать с РФ на нашей территории
показати весь коментар
06.03.2022 19:51 Відповісти
Багато ветеранів. Або просто звільнився чи у відпустку і в Україну. Петріотом крити раха
показати весь коментар
06.03.2022 19:59 Відповісти
В українскі сільмаги надійшли новинки.
Американський реманент під назвою "Петріот".
1 штука в одні руки, бо на всіх не вистачить.
показати весь коментар
06.03.2022 20:08 Відповісти
Всі закони можна, якщо треба, обійти. Можна просто послати вояк волонтерів які знаються на Петріот, так само як іноземний легіон, який частково вже воює в Україні
показати весь коментар
06.03.2022 20:04 Відповісти
можливо нам потрібно пофарбувати всі наші літаки знизу в жовто-сині кольори (і вертольоти). щоб ми бачили, де наші літаки , де ворожі. і вкожному місті вооружити по пару чоловік стінгерами. і хай сидять на балконах, дивляться за небом, при появлянні ворожа літака - збивають. але, в основному, бомбування проходять вночі. вночі це не допоможе.
показати весь коментар
06.03.2022 19:40 Відповісти
У Стингеров нет никаких проблем с темнотой.
показати весь коментар
06.03.2022 20:00 Відповісти
Дебіл, при чому тут Стінгери? Людина каже про те, як відрізнити український літак від фашитського
показати весь коментар
06.03.2022 20:06 Відповісти
Ти просто трішки перехвилювався чи на кацапію працюєш ?
показати весь коментар
06.03.2022 20:02 Відповісти
Ще один! Вночі ти теж це будеш бачити??
показати весь коментар
06.03.2022 20:08 Відповісти
Є багато графіки як наші відрізнити





плюс, деякі моделі є тільки в орків
показати весь коментар
06.03.2022 20:03 Відповісти
вони високо літають. не побачиш.

якби їх всіх в жовтий колір перекрасити - зразу було б видно.
показати весь коментар
06.03.2022 20:24 Відповісти
ברוך השם Слава Богу , Он услышал наши молитвы Теперь русне и ***** *****
показати весь коментар
06.03.2022 19:50 Відповісти
Ну як пізда ......такий маленький піздюнчик .... до великої розкішниці іще потрібно протриматися.
показати весь коментар
06.03.2022 20:04 Відповісти
Давайте сюди Залізний Купол. Будемо вдячні посмертно...
показати весь коментар
06.03.2022 20:09 Відповісти
США Дякую за підтримку ! Смерть московським окупантам! путін *****.
показати весь коментар
06.03.2022 19:56 Відповісти
якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям
показати весь коментар
06.03.2022 19:59 Відповісти
Цензор, не распространяйте фейки! Никто еще ничего не дает. И неизвестно, когда даст, и даст ли вообще. Нам пока нужно рассчитывать на свои силы, на ту помощь, которая нам уже предоставляется и на мастерство и мужество наших вооруженных сил.
показати весь коментар
06.03.2022 20:01 Відповісти
Сейчас вошел на сайт CBS NEWS:"Blinken says NATO countries have "green light" to send fighter jets to Ukraine
показати весь коментар
06.03.2022 20:15 Відповісти
Дякую за підтримку!!!
показати весь коментар
06.03.2022 20:03 Відповісти
Пишут что его не так поняли, и он никакого зелёного света не давал.
показати весь коментар
06.03.2022 20:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 