США дали країнам НАТО "зелене світло" на постачання Україні винищувачів

США дали дозвіл країнам-членам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив в прямому ефірі американської новинної програми "Face the Nation", інформує Цензор.НЕТ.

"Це отримує зелене світло", - відповів Блінкен, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі.

"Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти переконатися в тому, що вони отримають щось на додаток до літаків, які вони передають українцям?"", - сказав Блінкен.