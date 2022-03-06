46172 137
США дали країнам НАТО "зелене світло" на постачання Україні винищувачів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США дали дозвіл країнам-членам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив в прямому ефірі американської новинної програми "Face the Nation", інформує Цензор.НЕТ.
"Це отримує зелене світло", - відповів Блінкен, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі.
"Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти переконатися в тому, що вони отримають щось на додаток до літаків, які вони передають українцям?"", - сказав Блінкен.
Топ коментарі
+133 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар06.03.2022 19:05
+75 уаыау
показати весь коментар06.03.2022 19:06
+55 Муад Дибб
показати весь коментар06.03.2022 19:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
.
За Броди і за Львів
****.. москалів
.
.
Слава нації
Смерть москалям
https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc
Так что там просим, здесь теряем . . . Гордимся, что сбили 3 русских самолёта, но у них их сотни, а у нас мало и мы 2 потеряли за день.
Ну, понятно, что это не повод не брать у Польши новые самолёты - летать на чём-то надо и дальше воевать надо. Но может быть нашим военным обратить внимание на русское ПВО и поутюжить его Байрактарами в первую очередь ? Не танки взрывать приоритетно, а сначала ПВО, чтобы не мешало летать нашей авиации ?
Я не спец, конечно, просто предположение делаю . . .
А за пораду гатить в першу чергу по ППО Вас можна в Генштаб брати, бо там же, як Ви думаєте, цього не розуміють
ХАРОШ БУХАТЬ !!!!!!
Американський реманент під назвою "Петріот".
1 штука в одні руки, бо на всіх не вистачить.
плюс, деякі моделі є тільки в орків
якби їх всіх в жовтий колір перекрасити - зразу було б видно.