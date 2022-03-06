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Зеленский и Джонсон согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессии РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ядерный терроризм РФ, дальнейшее ужесточение санкций против России и последующие совместные шаги.
Об этом он написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал о противодействии агрессору. Осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали следующие общие шаги", - написал он.
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Но знаете, что я вдруг подумал?
Над ней не смеялись".
С ЯП.