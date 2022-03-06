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Зеленский и Джонсон согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессии РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зеленский и Джонсон согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ядерный терроризм РФ, дальнейшее ужесточение санкций против России и последующие совместные шаги.

Об этом он написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал о противодействии агрессору. Осудили ядерный терроризм и военные преступления РФ. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России и согласовали следующие общие шаги", - написал он.

Также читайте: Путин должен проиграть. Мы разработали план противодействия российской агрессии, – Джонсон

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06.03.2022 19:45 Ответить
паяльна лампа замість чарки
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06.03.2022 19:48 Ответить
Великобритания + УКРАИНА + Турция... офигенный союз намечается..
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06.03.2022 19:51 Ответить
А Польща?
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06.03.2022 19:52 Ответить
а Литва Латвия Эстония туда же ..
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06.03.2022 20:32 Ответить
Польша не сильно хочет.. тем более она в ес.. опа, а тут начинаются вопросы...
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06.03.2022 19:55 Ответить
"Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?
Над ней не смеялись".

С ЯП.
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06.03.2022 19:55 Ответить
 
 