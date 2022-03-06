Зеленський і Джонсон узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресії РФ
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм РФ, подальше посилення санкцій проти Росії та наступні спільні кроки.
Про це він написав у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він.
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Но знаете, что я вдруг подумал?
Над ней не смеялись".
С ЯП.