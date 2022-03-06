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Зеленський і Джонсон узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресії РФ

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Зеленський і Джонсон узгодили подальші спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм РФ, подальше посилення санкцій проти Росії та наступні спільні кроки.

Про це він написав у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має програти. Ми розробили план протидії російській агресії, - Джонсон

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06.03.2022 19:45 Відповісти
паяльна лампа замість чарки
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06.03.2022 19:48 Відповісти
Великобритания + УКРАИНА + Турция... офигенный союз намечается..
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06.03.2022 19:51 Відповісти
А Польща?
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06.03.2022 19:52 Відповісти
Польша не сильно хочет.. тем более она в ес.. опа, а тут начинаются вопросы...
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06.03.2022 19:55 Відповісти
"Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?
Над ней не смеялись".

С ЯП.
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06.03.2022 19:55 Відповісти
 
 