Путін має програти. Ми розробили план протидії російській агресії, - Джонсон

Борис Джонсон заявив, що розробив план протидії російській агресії. Прем'єр-міністр Великобританії додав, що Путін має програти у своїх амбіціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що на зустрічах зі світовими лідерами він представить план протидії російській загрозі.

План, згідно з прес-релізом, закликає країни мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію для України, підтримати Україну в її зусиллях із забезпечення власної самооборони та максимально посилити економічний тиск на путінську Росію".

Джонсон має намір сказати своїм колегам, що вони мають об'єднатися у рамках його плану, щоб російський президент Володимир Путін "зазнав поразки у своїх амбіціях".

"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах - ми маємо захистити його від тривалих спроб переписати правила за допомогою військової сили", - додав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон