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Путін має програти. Ми розробили план протидії російській агресії, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін має програти. Ми розробили план протидії російській агресії, - Джонсон

Борис Джонсон заявив, що розробив план протидії російській агресії. Прем'єр-міністр Великобританії додав, що Путін має програти у своїх амбіціях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що на зустрічах зі світовими лідерами він представить план протидії російській загрозі.

План, згідно з прес-релізом, закликає країни мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію для України, підтримати Україну в її зусиллях із забезпечення власної самооборони та максимально посилити економічний тиск на путінську Росію".

Джонсон має намір сказати своїм колегам, що вони мають об'єднатися у рамках його плану, щоб російський президент Володимир Путін "зазнав поразки у своїх амбіціях".

"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах - ми маємо захистити його від тривалих спроб переписати правила за допомогою військової сили", - додав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно чітко дати зрозуміти Кремлю, що ядерна катастрофа в Україні буде трагедією для всіх і для Росії, - Джонсон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Сага о лысом Штирлице


POSTED BY: ANTI-COLORADOS 5 БЕРЕЗНЯ, 2022

Из разных мест мира в Украину уже начали прибывать специалисты по одвухсочиванию всякой нечисти. Сейчас нет нужды называть, откуда именно прибыли ветераны спецназа, рейнджеры и другие профильные специалисты, просто отметим, что первые их них уже выдвигаются на свои позиции, чтобы поближе познакомиться с противником.

Также известно о том, что в Украину прибыли новые шведские отмычки от танков, на подходе - немецкие, и наверное, прямо сейчас, в Жешуве, разгружают испанские подарки примерно такого же профиля. ВСУ продолжают прокачивать мышцы и готовиться к неизбежным мероприятиям по массовой утилизации «поехавших на учения».
А тем временем наши гниды вылазят изо всех щелей. Слава богу, что их начали выкашивать жестко и решительно. Так буквально вчера был задержан мэр одного из городов Донбасса, сдавшего его оккупанту. Как стало известно, до места допроса он не доехал, поскольку умер при попытке к бегству от КОВИДа. На него напал смертельный кашель и потому на допросе он так и не появился.
С другой стороны, сегодня задержали Нестора Шуфрича и говорят, сейчас он уже сидит в уютной камере, в окружении борцов за чистоту морали. Этот деятель дошел до того, что шлялся по позициям наших военных и снимал все для своих московских хозяев, но был пойман и после обнуления срока, за который его не мутузили, оказался в совсем не депутатском положении.
В общем, по поводу того, что ОПЗЖ и все его члены - колоборанты, не вызывало никаких сомнений, но чтобы вот это тело бродило по нашим позициям и делало фото, для россиян, как-то все равно в голову не укладывалось. Тем не менее в этот раз он явно доигрался, а его коллеги получили предупреждение о том, что следующего такого фотографа уже не станут задерживать, а пустят в расход на месте. И это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

Сейчас - такое время, когда все становится на свои места и полностью исчезают оттенки черного. Враг - становится врагом и никем более. Вот он и оформился. Пора все это вычищать и тем более, что теперь законодательная база дает это делать быстро и жестко. И в связи с этим, просто интересно, как там спится такому себе товарищу Бойко? Наверное, скоро и на этот вопрос найдется положительный ответ.

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06.03.2022 03:22
+18
Нехай вони там усі виздихають від голоду в страшних корчах разом зі своїми личинками.
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06.03.2022 04:37
+15
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!" (Т. Шевченко)😉
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06.03.2022 03:47
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Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні.

Джерело: Ференц в інтерв'ю Mirror

Пряма мова: "Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства".

Деталі: За словами Ференца, Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича - лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.

"Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ - УП). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни - УП) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - додав Ференц.

За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.

Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує - російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.
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06.03.2022 03:14 Відповісти
Милошевич тоже так думал.
До натовских бомбардировок.
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06.03.2022 03:42 Відповісти
Не засудять! У критичний момент включать "Лебедине озеро" (І не факт що хоронить будуть саме "Пиню" і його прихвостнів - думаю ці "щури" вже собі заготовили "щурячі нори" на цей випадок!)
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06.03.2022 05:45 Відповісти
Не буде ні якого суду обісрані нато з европою своєї мети досягли, на московію наклали санкції а на Україну їм глибоко начихати
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06.03.2022 09:29 Відповісти
Чистое небо вводите говоруны. Всё равно украинцы не сдадутся и бункерный применит ЯО. Зря оттягивают.
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06.03.2022 03:15 Відповісти
Приморцы в ярости от новых цен в магазине DNS. Магазину грозят бойкотом и запятнанной репутацией.

Геймеры с ужасом сравнивают стоимость сборки ПК «вчера и сегодня».

Сравнил цены на свою сборку ПК с монитором… 1 февраля купил за 109 060 р., сегодня это всё уже стоит 152 240 р.
Ха-ха! Сделал сборку ПК пару дней назад - 104 тыс. Сейчас 144 тыс. И это ещё оперативки нет в наличии, т. е. + ещё 20 тыс.? Не хочу даже смотреть, сколько она теперь стоит.
Нужен мне был ссд, думаю возьму на 120 Гб самый дешёвый. Стоил 1499 руб., а сейчас стоит уже 1999.
Мой M2 SSD вообще с 4700 прыгнул до 7000.
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06.03.2022 03:16 Відповісти
як приморці знають куди прямуе кацкорабель? - їм за ним.
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06.03.2022 03:18 Відповісти
Приморцы пусть свои компы берегут. Пока бункерный жив, нового компа им не видать. Да и много чего не видать. Любимый Китай кинет. Ему друзья бед долларов не нужны.
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06.03.2022 03:24 Відповісти
do that Boris, just do it
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06.03.2022 03:16 Відповісти
олицейские советуют не участвовать в незаконных акциях протеста в Приморье
Сотрудники управления МВД по Приморскому краю выступили с предупреждением об участии в несанкционированных акциях. По словам правоохранителей, такие нарушения могут иметь для граждан серьёзные последствия.

Проведение несогласованных митингов и участие в них незаконно само по себе, а в нынешних реалиях массовое мероприятие будет ещё и нарушением антиковидных ограничительных мер.

За провоцирование полицейских участники подобных акций будут задержаны и наказаны в соответствии с законом Российской Федерации.

Жителям Приморского края сотрудники регионального управления МВД советуют не только воздержаться от участия в несанкционированных акциях, но и убедить знакомых поступить так же.

«Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», - обратились к гражданам полицейские.
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06.03.2022 03:18 Відповісти
Через месяц в ********* сами сотрудники мвд будут под угрозой. Голодные бунты на кацапии они такие
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06.03.2022 03:26 Відповісти
Сага о лысом Штирлице


POSTED BY: ANTI-COLORADOS 5 БЕРЕЗНЯ, 2022

Из разных мест мира в Украину уже начали прибывать специалисты по одвухсочиванию всякой нечисти. Сейчас нет нужды называть, откуда именно прибыли ветераны спецназа, рейнджеры и другие профильные специалисты, просто отметим, что первые их них уже выдвигаются на свои позиции, чтобы поближе познакомиться с противником.

Также известно о том, что в Украину прибыли новые шведские отмычки от танков, на подходе - немецкие, и наверное, прямо сейчас, в Жешуве, разгружают испанские подарки примерно такого же профиля. ВСУ продолжают прокачивать мышцы и готовиться к неизбежным мероприятиям по массовой утилизации «поехавших на учения».
А тем временем наши гниды вылазят изо всех щелей. Слава богу, что их начали выкашивать жестко и решительно. Так буквально вчера был задержан мэр одного из городов Донбасса, сдавшего его оккупанту. Как стало известно, до места допроса он не доехал, поскольку умер при попытке к бегству от КОВИДа. На него напал смертельный кашель и потому на допросе он так и не появился.
С другой стороны, сегодня задержали Нестора Шуфрича и говорят, сейчас он уже сидит в уютной камере, в окружении борцов за чистоту морали. Этот деятель дошел до того, что шлялся по позициям наших военных и снимал все для своих московских хозяев, но был пойман и после обнуления срока, за который его не мутузили, оказался в совсем не депутатском положении.
В общем, по поводу того, что ОПЗЖ и все его члены - колоборанты, не вызывало никаких сомнений, но чтобы вот это тело бродило по нашим позициям и делало фото, для россиян, как-то все равно в голову не укладывалось. Тем не менее в этот раз он явно доигрался, а его коллеги получили предупреждение о том, что следующего такого фотографа уже не станут задерживать, а пустят в расход на месте. И это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

Сейчас - такое время, когда все становится на свои места и полностью исчезают оттенки черного. Враг - становится врагом и никем более. Вот он и оформился. Пора все это вычищать и тем более, что теперь законодательная база дает это делать быстро и жестко. И в связи с этим, просто интересно, как там спится такому себе товарищу Бойко? Наверное, скоро и на этот вопрос найдется положительный ответ.

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06.03.2022 03:22 Відповісти
Zorro! 👀😁
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06.03.2022 03:37 Відповісти
ZERO.
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06.03.2022 09:37 Відповісти
Такой шанс пропал - ведь пойман на горячем.
Надо было как Сашка Белого.
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06.03.2022 03:48 Відповісти
Прекрасная фотожаба.))))

Только... Запад явно озадачен и начинает понимать что "что-то пошло не так. Они полагали, что введут санкции, дадут Украине вооружения, которым украинцы выпилят пару тысяч "освободителей" и режим Путина падет. Наивные.

Они нивно полагали, что в этом Фекалостане живут люди. Они не понимают всю глубину зомбированности этого поголовья. Да и кто может ЭТО понять? Взывать ТАМ НЕ К КОМУ.

Мне написал один старый виртуальный знакомый, простой работяга, который ЧУДОМ сохранил свои мозги во вменяемом состоянии. Так во он пишет, что гитлеровская Германия _ это еще цветочки по сравнению с ЭТИМ. С одной стороны народ понимает что война несправедливая и это плохо, а с дугой "можем" повторить. Везде эта новая свастика - Z - люди отправляют или хотят отправить отправить своих детей в военное училище и готовы к войне до победного конца. Т.е. - если себе представить гитлеровкую Германию, которая имеет ЯО и современные средства зомбирования, а не только радио и ТВ в эмбриональном состоянии, плюс лет 15, а не 5 зомбирования всем этим еще не отошедшего от 70 лет совка поголовья, - это получится современная паРашка.

Стоит вспомнить, как пал режим Гитлера. Сомнительно, что в случае с режимом Путина может быть иначе. И если весь мир это не поймет, армагеддеца не избежать(
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06.03.2022 05:36 Відповісти
цены на детское питание в Чите что специальная смесь детей-аллергиков подорожала с 1,9 тысячи рублей за банку до 3,7 тысячи, питания при этом хватает на 3-4 дня.
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06.03.2022 03:24 Відповісти
Нехай вони там усі виздихають від голоду в страшних корчах разом зі своїми личинками.
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06.03.2022 04:37 Відповісти
пво нам дасиш?
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06.03.2022 03:38 Відповісти
Звернення прем'єр-міністра Нідерландів до народу України
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06.03.2022 03:42 Відповісти
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!" (Т. Шевченко)😉
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06.03.2022 03:47 Відповісти
******* у тебе план, Боря.
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06.03.2022 03:52 Відповісти
- Бэрримор, что это за шум на улице ?
- Русские митингуют, сэр.
- Чего они хотят?
- Однополой любви, сэр.
- Разве им кто-то запрещает это?
- Нет, сэр.
- Так почему они шумят?
- *********, сэр.
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06.03.2022 04:51 Відповісти
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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06.03.2022 05:54 Відповісти
вводьте ембарго *****. Він з нафти кожен день отримує по лярду зелених
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06.03.2022 08:46 Відповісти
Важнейшие баталии проходят сейчас не на полях боя, а в сознании людей и победа там, даст настоящую победу в войне. Поэтому очень важно отключить наглую ложь кремлевской пропаганды и говорить правду! Поэтому нужно просить западных союзников отключить все российские транляции на спутниках Eutelsat 36A, ABS-2A, Bonum 1 и другие, а вместо них без кодирования поставить свободные СМИ на русском и украинском языках: Радио Свобода, Голос Америки, украинские каналы ТВ и другие!
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06.03.2022 09:24 Відповісти
"План розселення біженців в Европі" ? ...Небо закрийте !
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06.03.2022 09:44 Відповісти
Джонсон, это ты в обнимку с лебедевским сынком, пьяным, шлялся по ночному городу?
теперь он, о планах запоздалых вякает...
лучше бы щетку купил и лохмы причесало, а потом путину дал)
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06.03.2022 09:48 Відповісти
Нужна полная блокировка РФ не только в спорте и т.п., но главное в экономике. Пусть даже с некоторым ущербом для своих экономик необходима полная блокировка товаров из РФ. В том числе нефть и газ.

И конечно оружие для Украины. Много современных самолетов, ПВО и т.п.
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06.03.2022 10:08 Відповісти
Та не переживайте,даст бог и в России дефолт будет
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06.03.2022 11:02 Відповісти
 
 