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Кулеба обратился к Западу: "Обеспечьте нас боевой авиацией. Сделайте хоть что-нибудь!"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова призвал мир обеспечить Украину боевой авиацией, опубликовав снимок 500-килограммовой российской бомбы, упавшей на жилой дом в Чернигове.
Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Эта страшная 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом в Чернигове и не взорвалась. Многие другие взорвались, убив невинных мужчин, женщин и детей. Помогите нам оградить наш народ от российских варваров! Помогите нам закрыть небо. Обеспечьте нас боевой авиацией. Сделайте хоть что-то!", – написал Кулеба.
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Слава нації
Смерть москалям.
А не казачок ли ты? Брехло.
(з реальними витратами, а НЕ на папері написані плани, які не були реалізовані.)
, з посиланнями на джерела, у відповідь, що це не так.
Є ще один пікантний момент, характеризуючи й московію.
У московії, хватило нахабства і підлості, висувати країнам НАТО ультиматум, не дивлячись на те, що :
В 1999 році, країни НАТО, відгукнувшись, на прохання московії про гуманітарну допомогу 1998 року, БЕЗКОШТОВНО, виділили в 1999 році :
США виділила 100 тис. тон рису, муки, олії, сухого молока, в якості гуманітарної допомоги + 1,5 млн.тон продовольчої пшениці, в дар.
ЄС виділив 1 млн. тон продовольчого зерна, 500 тис.тон жита, 150 тис.тон яловичини, 100 тис.тон свинини, 50 тис. тон рису, в якості дару.
Схоже що повторення ситуації 1998 року, коли московія просила у країн НАТО, продуктів, щоб нагодувати голодне населення московії, знов наближається, тільки от, хто тепер візьме участь у поставці продовольства московії, в зв'язку з тим, що весь світ, обурений війною московії, проти України.
Posmotrite ka vse kartu strojenih dorog.