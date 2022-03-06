Кулеба обратился к Западу: "Обеспечьте нас боевой авиацией. Сделайте хоть что-нибудь!"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова призвал мир обеспечить Украину боевой авиацией, опубликовав снимок 500-килограммовой российской бомбы, упавшей на жилой дом в Чернигове.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Эта страшная 500-килограммовая российская бомба упала на жилой дом в Чернигове и не взорвалась. Многие другие взорвались, убив невинных мужчин, женщин и детей. Помогите нам оградить наш народ от российских варваров! Помогите нам закрыть небо. Обеспечьте нас боевой авиацией. Сделайте хоть что-то!", – написал Кулеба.

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