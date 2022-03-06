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Кулеба звернувся до Заходу: "Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба звернувся до Заходу: "Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця страшна 500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбивши невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!", - написав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - світовим лідерам: "Закрийте небо над Україною, або дайте нам літаки! Інакше ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали". ВIДЕО

Кулеба звернувся до Заходу: Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось! 01

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Топ коментарі
+20
Украинские граждане живущие за границей, увидите там расейского гражданина сделайте максимальное увечье ему.
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06.03.2022 20:05
+16
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06.03.2022 20:11
+15
Может пропустили, но сейчас идут интенсивные переговоры, чтобы поставить Польше F-16, а нам МИГи СУшки, чтоб не терять время на переучивание. Но что обнадеживает, к нам едут американские ветераны добровольцы, а это могут быть подготовленные кадры американских противовоздушных ракетных установок.
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06.03.2022 20:10
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На самом деле это они себя защитят на будущее.
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06.03.2022 20:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
Никто никого защищать не будет, увы. Свои яйца они потеряли..
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06.03.2022 20:03 Відповісти
Нам не надо их солдаты, у нас десятки тысяч стоят в военкоматах и резервов полно, пускай дают оружие, мы своими руками защитим себя и их.
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06.03.2022 20:07 Відповісти
Європейська Коміся тому підтвердження. Вони очікують 8 мільйонів українців, що покинуть Україну.
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06.03.2022 20:13 Відповісти
это будет катастрофа для всех
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06.03.2022 21:10 Відповісти
пишут что с самолетами опять их не правильно поняли.........может не правда.
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06.03.2022 20:10 Відповісти
Так наситити свій ринок рук краще українцями ніж різними неграми
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06.03.2022 20:18 Відповісти
Де "пішут", на заборі ? Посилання будь ласка на джерело інформації, про "пішут что с самольотамі опять із нєправілна понялі ".
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06.03.2022 21:00 Відповісти
*іх
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06.03.2022 21:01 Відповісти
Не знаю але...НАТО взяло і послухали.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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06.03.2022 20:03 Відповісти
Украинские граждане живущие за границей, увидите там расейского гражданина сделайте максимальное увечье ему.
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06.03.2022 20:05 Відповісти
и сесть в тюрьму?
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06.03.2022 20:08 Відповісти
Нет. Оправдают.
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06.03.2022 20:10 Відповісти
Сядь на бутылку, если тюрьмы боишься !!!
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06.03.2022 20:14 Відповісти
По возможности...
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06.03.2022 20:15 Відповісти
Надо было бомбу в Европарламент привезти
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06.03.2022 20:08 Відповісти
По сути эта бомба уже лежит там, просто они ещё не видят.
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06.03.2022 20:17 Відповісти
Может пропустили, но сейчас идут интенсивные переговоры, чтобы поставить Польше F-16, а нам МИГи СУшки, чтоб не терять время на переучивание. Но что обнадеживает, к нам едут американские ветераны добровольцы, а это могут быть подготовленные кадры американских противовоздушных ракетных установок.
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06.03.2022 20:10 Відповісти
Польша отказалась от предоставления ее авиации и от размещения на ее аэродромах нашей. Так что Европа оказалась убогим дерьмом чуть ли не в полном составе.По большому счету. Мы сами. Но х#й нас возьмёшь.
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06.03.2022 21:45 Відповісти
Нужно срочно создавать аналог Моссада в Украине, доставать из под земли ватных генералов и депутатов и казнить.
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06.03.2022 20:10 Відповісти
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06.03.2022 20:11 Відповісти
Це наші літаки і ракети - в асфальті.
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06.03.2022 20:16 Відповісти
Ты говоришь, что на армию было менее 50 лярдов?
А не казачок ли ты? Брехло.
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06.03.2022 20:19 Відповісти
Аргументуйте будь ласка фактами

(з реальними витратами, а НЕ на папері написані плани, які не були реалізовані.)
, з посиланнями на джерела, у відповідь, що це не так.
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06.03.2022 21:06 Відповісти
А Захід в штани чвиркнув жидінько. Йому ж сам ***** пригрозив.
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06.03.2022 20:13 Відповісти
Була така версія, що расія нападе не на Україну, а якогось члена НАТО, щоб довести тим, хто хоче вступити до НАТО і насамперед Україні, що НАТО не зможе нікого захистити від расії, бо побоїться з нею воювати. Але расія напала не на маленьку, скажімо, члена НАТО Естонію, а на найбільшу у Європі не члена НАТО Україну. Чому?
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06.03.2022 20:15 Відповісти
Тому що на НАТО, ссикотно московії було нападати, хоч московія і висувала ультиматум, якраз таки НАТО і окремо США, якщо хтось може забувся.

Є ще один пікантний момент, характеризуючи й московію.
У московії, хватило нахабства і підлості, висувати країнам НАТО ультиматум, не дивлячись на те, що :

В 1999 році, країни НАТО, відгукнувшись, на прохання московії про гуманітарну допомогу 1998 року, БЕЗКОШТОВНО, виділили в 1999 році :



США виділила 100 тис. тон рису, муки, олії, сухого молока, в якості гуманітарної допомоги + 1,5 млн.тон продовольчої пшениці, в дар.



ЄС виділив 1 млн. тон продовольчого зерна, 500 тис.тон жита, 150 тис.тон яловичини, 100 тис.тон свинини, 50 тис. тон рису, в якості дару.



Схоже що повторення ситуації 1998 року, коли московія просила у країн НАТО, продуктів, щоб нагодувати голодне населення московії, знов наближається, тільки от, хто тепер візьме участь у поставці продовольства московії, в зв'язку з тим, що весь світ, обурений війною московії, проти України.
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06.03.2022 21:13 Відповісти
Прочти, здесь все описано.
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06.03.2022 21:15 Відповісти
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06.03.2022 20:16 Відповісти
Поки з літаками розберуться могли б совкове ПВО дати. Зібрати і викупити по всьому світу робочі С 300, "Бук", "Оса". Країни НАТО вже можуть відвантажувати мобільні ПВО - у тих й так вже спільна ППО й авіація
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06.03.2022 20:23 Відповісти
dengi zhe potratili na velikuju stroiku - dorogi ot vostoka k centru stroili, teperj tam legche mashinami jehatj.
Posmotrite ka vse kartu strojenih dorog.
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06.03.2022 20:25 Відповісти
stranno, razve mi ne trusi i ispugalis rasseji, kstati, vi kto tak zvizdjat, vkljuchaja zivnostj vseh vidov / vi gotovi posle nashego vmeshateljstva poluchitj ot rashki paracku takticheskih udarov jadernim oruzhijem po vashim gorodam, naprimer vichjorkivajem Kiev, Odessu, Harkiv, Ljviv / jesli gotovi, to mozhem zaritj nebo, no togda eto vasha otvetstvennostj budet.
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06.03.2022 20:23 Відповісти
***** одной ногой на том свете уже, а НАТО продолжает менять памперсы один за другим
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06.03.2022 20:29 Відповісти
Нас спасає не авіація чи ППО, а смирення перед Всевишнім. У Путіна велика авіація, але це не рятує їхні літаки від падіння. Перш за все, сила не в величі авіації, а в правді. А правда, в мужності і смиренні.
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06.03.2022 20:31 Відповісти
с чем ты смирился холоп...?
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06.03.2022 20:36 Відповісти
Походу з бутилкою....гундяєва певно сьогодні перемлухався...(
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06.03.2022 20:43 Відповісти
ну если ты смирился с бутылкою - тогда иди ***** русский корабль...!
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06.03.2022 20:45 Відповісти
 
 