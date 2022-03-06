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Кулеба звернувся до Заходу: "Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця страшна 500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбивши невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+20 Petrov Viktor
показати весь коментар06.03.2022 20:05
+16 Олександр Дніпро
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+15 Владимир c2a8b9e2
показати весь коментар06.03.2022 20:10
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Слава нації
Смерть москалям.
А не казачок ли ты? Брехло.
(з реальними витратами, а НЕ на папері написані плани, які не були реалізовані.)
, з посиланнями на джерела, у відповідь, що це не так.
Є ще один пікантний момент, характеризуючи й московію.
У московії, хватило нахабства і підлості, висувати країнам НАТО ультиматум, не дивлячись на те, що :
В 1999 році, країни НАТО, відгукнувшись, на прохання московії про гуманітарну допомогу 1998 року, БЕЗКОШТОВНО, виділили в 1999 році :
США виділила 100 тис. тон рису, муки, олії, сухого молока, в якості гуманітарної допомоги + 1,5 млн.тон продовольчої пшениці, в дар.
ЄС виділив 1 млн. тон продовольчого зерна, 500 тис.тон жита, 150 тис.тон яловичини, 100 тис.тон свинини, 50 тис. тон рису, в якості дару.
Схоже що повторення ситуації 1998 року, коли московія просила у країн НАТО, продуктів, щоб нагодувати голодне населення московії, знов наближається, тільки от, хто тепер візьме участь у поставці продовольства московії, в зв'язку з тим, що весь світ, обурений війною московії, проти України.
Posmotrite ka vse kartu strojenih dorog.