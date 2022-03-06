Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотни малышей умирают без еды и медицинской помощи в подвалах. Захватчики сознательно стреляют в семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда.
Об этом пишет в фейсбуке первая леди Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.
Она опубликовала фотографии детей, погибших от российской агрессии. И призвала страны НАТО закрыть небо от российских самолетов.
"Когда в РФ говорят, что не воюют с мирным населением, – покажите им эти фотографии! Эти лица детей, которые никогда не станут взрослыми. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры? Сколько еще должны истечь кровью и погибнуть от голода, чтобы они перестали уничтожать гражданский транспорт и пропустили гуманитарные миссии?" – пишет Зеленская.
Первая леди подчеркнула, что прямо сейчас в подвалах без еды и гуманитарной помощи умирают сотни детей. "Связи с ними нет уже неделю, оккупанты расстреливают семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда", - пишет Зеленская.
Она призвала показать эти фотографии русским матерям и женщинам.
"Страны НАТО: закройте наконец-то небо от российских самолетов! Спасите наших детей, чтобы завтра не погибали ваши!" – призывает первая леди.
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Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всe - равно, мне всe - равно,
И, может быть, всего ровнее...
может быть поможет, может быть....
а якщо спілкуватися з рускою - вимагати якусь дичину як вони це роблять. будуть принаймні коридори
'будівничий' фабрику шоколаду в Данії він збудував... Ось це збудував... А армія це народ України,, і зброя союзників...
Неграмотний я тому, що петра злодієм вважаю? Добре. Нехай так.
Скільки вони зпи....ли бабла вагонами... Красили техніку і все... А ще про молоти і козаки забув, і про швидкі Богдан для фронту... Давайте не будемо продовжувати... Ви самі про шоколадного згадали... Не я.
а якщо спілкуватися з рускою - вимагати якусь дичину як вони це роблять. будуть принаймні коридори