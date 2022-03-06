Оккупанты убивают детей. Нужны гуманитарные коридоры, - Зеленская

Сотни малышей умирают без еды и медицинской помощи в подвалах. Захватчики сознательно стреляют в семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда.

Об этом пишет в фейсбуке первая леди Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала фотографии детей, погибших от российской агрессии. И призвала страны НАТО закрыть небо от российских самолетов.

"Когда в РФ говорят, что не воюют с мирным населением, – покажите им эти фотографии! Эти лица детей, которые никогда не станут взрослыми. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры? Сколько еще должны истечь кровью и погибнуть от голода, чтобы они перестали уничтожать гражданский транспорт и пропустили гуманитарные миссии?" – пишет Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что прямо сейчас в подвалах без еды и гуманитарной помощи умирают сотни детей. "Связи с ними нет уже неделю, оккупанты расстреливают семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда", - пишет Зеленская.

Она призвала показать эти фотографии русским матерям и женщинам.

"Страны НАТО: закройте наконец-то небо от российских самолетов! Спасите наших детей, чтобы завтра не погибали ваши!" – призывает первая леди.









