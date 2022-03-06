Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська
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Сотні малюків вмирають без їжі та медичної допомоги у підвалах. Загарбники свідомо стріляють сім’ї та волонтерів при спробі виїзду чи в’їзду.
Про це пише у фейсбуці перша леді Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала фотографії дітлахів, які загинули від російської агресії. Та закликала країни НАТО закрити небо від російських літаків.
"Коли у РФ кажуть, що не воюють із мирним населенням, – покажіть їм ці світлини! Ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими. Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська перестали стріляти й погодилися на гуманітарні коридори? Скільки ще мають стекти кров’ю й загинути від голоду, щоб вони перестали нищити цивільний транспорт і пропустили гуманітарії місії?" - пише Зеленська.
Перша леді наголосила, що просто зараз у підвалах без їжі та гуманітарної допомоги помирають сотні дітей. "Зв’язку з ними немає вже тиждень, окупанти розстрілюють сім’ї та волонтерів при спробі виїзду чи в’їзду", - пише Зеленська.
Вона закликала показати ці фотографії російським матерям та жінкам.
"Країни НАТО: закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші!" - закликає перша леді.
Будь ласка, зачекайте...
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всe - равно, мне всe - равно,
И, может быть, всего ровнее...
может быть поможет, может быть....
а якщо спілкуватися з рускою - вимагати якусь дичину як вони це роблять. будуть принаймні коридори
'будівничий' фабрику шоколаду в Данії він збудував... Ось це збудував... А армія це народ України,, і зброя союзників...
Неграмотний я тому, що петра злодієм вважаю? Добре. Нехай так.
Скільки вони зпи....ли бабла вагонами... Красили техніку і все... А ще про молоти і козаки забув, і про швидкі Богдан для фронту... Давайте не будемо продовжувати... Ви самі про шоколадного згадали... Не я.
а якщо спілкуватися з рускою - вимагати якусь дичину як вони це роблять. будуть принаймні коридори