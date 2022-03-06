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Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сотні малюків вмирають без їжі та медичної допомоги у підвалах. Загарбники свідомо стріляють сім’ї та волонтерів при спробі виїзду чи в’їзду.

Про це пише у фейсбуці перша леді Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала фотографії дітлахів, які загинули від російської агресії. Та закликала країни НАТО закрити небо від російських літаків.

"Коли у РФ кажуть, що не воюють із мирним населенням, – покажіть їм ці світлини! Ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими. Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська перестали стріляти й погодилися на гуманітарні коридори? Скільки ще мають стекти кров’ю й загинути від голоду, щоб вони перестали нищити цивільний транспорт і пропустили гуманітарії місії?" - пише Зеленська.

Перша леді наголосила, що просто зараз у підвалах без їжі та гуманітарної допомоги помирають сотні дітей. "Зв’язку з ними немає вже тиждень, окупанти розстрілюють сім’ї та волонтерів при спробі виїзду чи в’їзду", - пише Зеленська.

Вона закликала показати ці фотографії російським матерям та жінкам.

"Країни НАТО: закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші!" - закликає перша леді.

Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська 01
Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська 02
Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська 03
Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська 04
Окупанти вбивають дітей. Потрібні гуманітарні коридори, - Зеленська 05

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Топ коментарі
+16
А пам'ятаєте як зеленська зливала пересування наших військ в 2014 році?) Память у нас просто хороша, а так все норм Можете мене кидати у спам. Чути від неї нічого не хочу.
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06.03.2022 20:16
+10
Це ти про Пороха який і збудував ту армію яка нас зара захищає? Єбальничок не трісне таке заявляти? Може хоть трошки вдячності проявиш хлопче?)
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06.03.2022 20:23
+9
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06.03.2022 20:12
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Кацапи это тупая биомасса
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06.03.2022 20:09 Відповісти
Это о них писала Мария Цветаева (1934г.(

Остолбеневши, как бревно,

Оставшееся от аллеи,

Мне всe - равно, мне всe - равно,

И, может быть, всего ровнее...

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06.03.2022 20:16 Відповісти
пусть Зеленская пишет всем первым леди и прикладывает фото.
может быть поможет, может быть....
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06.03.2022 20:43 Відповісти
Якщо вже звертатися до світової спільноти, то вимагати примусу кабаєва до миру та повного виведення його військ!

а якщо спілкуватися з рускою - вимагати якусь дичину як вони це роблять. будуть принаймні коридори
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06.03.2022 21:03 Відповісти
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Да НАТО Насрать на Нас,Они только и могут быть Обеспокоенными. Ведь Это не у них происходит.
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06.03.2022 20:12 Відповісти
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06.03.2022 20:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
А пам'ятаєте як зеленська зливала пересування наших військ в 2014 році?) Память у нас просто хороша, а так все норм Можете мене кидати у спам. Чути від неї нічого не хочу.
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06.03.2022 20:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
А від кого хочеш щось чути?Від шоколадного вепра? Від Путіна?
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06.03.2022 20:21 Відповісти
Це ти про Пороха який і збудував ту армію яка нас зара захищає? ********** не трісне таке заявляти? Може хоть трошки вдячності проявиш хлопче?)
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06.03.2022 20:23 Відповісти
Збудував? Да ну на... Нептун на папері... Чи ракетні крейсери?
'будівничий' фабрику шоколаду в Данії він збудував... Ось це збудував... А армія це народ України,, і зброя союзників...
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06.03.2022 20:53 Відповісти
Окей, не забудь перед тим як спатки підеш подивитись гниду шарія і ще пару пропагандиських каналів рашки. Ніхто не занижує роль народу України, але своїм коментарем ти показав свою неграмотність.
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06.03.2022 20:58 Відповісти
Для чого мені шарій? Цей покидьок для рашистів.
Неграмотний я тому, що петра злодієм вважаю? Добре. Нехай так.
Скільки вони зпи....ли бабла вагонами... Красили техніку і все... А ще про молоти і козаки забув, і про швидкі Богдан для фронту... Давайте не будемо продовжувати... Ви самі про шоколадного згадали... Не я.
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06.03.2022 21:17 Відповісти
Давайте будемо продовжувати) Адже те про що ти пишеш говорили виключно шарій і рос.пропаганда. Ну і г+г коломойського. Короче вчися фільтрувати інфу "васілій". Доказати жертві пропаганти нічого нереально. Рашка приклад. І про Пороха не я почав, я навіть його не згадував в першому коментарі. Це у тебе і тах як ти Порох вічно перед очима. Я просто напросто віддаю честь і повагу людям які ставали на захист країні, і будували її. І не буду мовчати коли всякі породи ватників в Україні пишуть відверту і тупорилу ***** *****. Заїбали ****.
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06.03.2022 21:43 Відповісти
Я на 10000% впевнений що ти кричав "а какая разніца" на виборах, і що "порох мілітарист і почав війну". Фу ***** фу *****.
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06.03.2022 21:44 Відповісти
Ні я кричав, що він криса і злодій. І свідомо голосував за Зеленського. Бо я держ службовець, і знав на своїй шкурі скільки пєтя, кононенко, грановський і шушара поменше вкрала твоїх грошей за 5 років правління шоколадного.
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06.03.2022 22:01 Відповісти
Ага, тобто ти так все знав який Порох злодій, але не знав шо зеля звичайний КВНщик(якого ти вирішив вибрати під час війни) і під коломойським. Боже правий дай мені сили....(на даний момент зелі повага якщо щось, проявив себе відмінно, правда тільки після того як почалось повномаштабне вторгення)
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06.03.2022 22:05 Відповісти
Я не вибирав Зеленського. Я вибирав зміну сфер впливу в Державі. І робив це щ однією метою, бо зажралась група петра. А Зеленський сам розумієш, група Коломийського... Тому не треба про клоунів і так далі... Я віддавав свій голос за серйозну структуру... І не жалію.
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06.03.2022 22:12 Відповісти
Ну так я ж уже писав -"какая разніца" Тобі не обовязково було стільки слів писати. Лади ці всі політичні срачі до дупи. Розбиратимемось після війни хто прав хто злодій а хто клоун. Я вже ********.
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06.03.2022 22:15 Відповісти
Я пояснив що робив це не через какая разніца, а заради зміни сфер впливу в Державі.
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06.03.2022 22:18 Відповісти
амінь
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06.03.2022 22:19 Відповісти
Льоня , ти падаль , а не людина 😡
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Фейк
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06.03.2022 20:52 Відповісти
Ми все пам'ятаємо і про все нагадаємо , тільки не сьогодні
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06.03.2022 20:56 Відповісти
Надо просто перестать брать пленных, гасить до красной площади, а потом на ней.
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06.03.2022 20:17 Відповісти
Україна страждає, за допомогу дякуємо, але це не та допомога, яка повинна надаватись за нашу безядерність, хіба що німці хотіли дати щось іржаве і запліснявіле, а більше ми повинні випрашувати, а в нас гинуть люди, діти, стирають до землі, але дивлячись на це, виходить, що це наша проблема, а де гуманність і хоч якась жалість...
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06.03.2022 20:18 Відповісти
Если у вас вдруг начинают возникать в голове мыли "А что если кацапы тоже люди?" - пересмотрите эту новость.
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06.03.2022 20:23 Відповісти
протрезвела уже ?
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06.03.2022 20:25 Відповісти
za ubijstvo detei i neobhodimo obnuljatj detei teh merzavcev, kstati, vsem detjam ***** i jevo okruzhenija - dolzhen bitj vipolnen prigivor i ne vazhno kogda, hotj i cherez 10 let.
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06.03.2022 20:34 Відповісти
Якщо вже звертатися до світової спільноти, то вимагати примусу кабаєва до миру та повного виведення його військ!

а якщо спілкуватися з рускою - вимагати якусь дичину як вони це роблять. будуть принаймні коридори
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06.03.2022 21:02 Відповісти
 
 