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Наши войска разгромили парашютно-десантную роту под Николаевом - захвачено 7 бронемашин. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
6 марта наши войска разгромили под Николаевом парашютно-десантную роту россиян. Захвачено 7 новеньких боевых машин десанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Юрий Бутусов.
"Разгром российской парашютно-десантной роты под Николаевом! Хваленые российские десантники разбежались как зайцы после атаки украинской армии. Семь новеньких боевых машин десанта захвачены целыми и пополнили вооружение наших войск в данном районе. Сегодня я также показал прекрасное видео Романа Костенко о разгроме российской гаубичной батареи под Николаевом и бегстве оккупантов, которые бросили сразу восемь гаубиц Д-30", - написал он.
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@_Fashington
·
5 мар.
Минобороны Рейха: Всего за время войны с Украиной уничтожены: 66 самолётов на земле и 16 самолётов в воздухе. То есть, Рейх уничтожил 82 самолёта из 67, которые были у Украины в наличии
@_Fashington
·
5 мар.
По многочисленным просьбам украинцев компания Durex останется на российском рынке
****...їх хлопи.
Слава нації
Смерть москалям
На серых хищников - матерых и щенков...
тільки тоді ми перестанемо знищувати путінських орків!
1) Нейтральний статус. росія повинна вийти з ОДКБ. росія повинна знищити всі ракети, які вона установила на своїй території, тому що вони загрожують нашій безпеці.
2) Демілітаризвація. россія повинна знищити всю свою зброю.
3) росія повинна признати Крим і Донбас українськими. А також Кубань.
4) Денацифікація. путін і його камарилья повинні піти від влади. Вони повинні припинити нацистську пропаганду проти українців на росіському телебаченні, цілья якої - цілеспрямовано розпалювати ненависть до укранського народу.
1. Трибунал над всеми военными преступниками от ***** до офицера и солдата, отдававшего прика на стрельбу по гражданскому населению и исполняющего такой приказ
2. Полное разоружение до стрелкового оружия. Запрет на создание вооруженных сил. Можно оставить пистолеты полицейским.
3. Разделение параши на отдельные независимые государства. Запрет на создание и вхождение в какие-либо союзы, блоки, содружества.
4. Изъятие средств на восстановление Ураины в полном объеме.
5. Ежегодная выплата компенсации.
6. Про Крым-Донбас и говорить нечего....
А тут -бойові машини десанту
Скоро москалі переженуть увесь Захід по поставкам озброєння для ЗСУ