Наши войска разгромили парашютно-десантную роту под Николаевом - захвачено 7 бронемашин. ВИДЕО

6 марта наши войска разгромили под Николаевом парашютно-десантную роту россиян. Захвачено 7 новеньких боевых машин десанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке Юрий Бутусов.

"Разгром российской парашютно-десантной роты под Николаевом! Хваленые российские десантники разбежались как зайцы после атаки украинской армии. Семь новеньких боевых машин десанта захвачены целыми и пополнили вооружение наших войск в данном районе. Сегодня я также показал прекрасное видео Романа Костенко о разгроме российской гаубичной батареи под Николаевом и бегстве оккупантов, которые бросили сразу восемь гаубиц Д-30", - написал он.