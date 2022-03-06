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Наші війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвом - захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
6 березня наші війська розгромили під Миколаєвом парашутно-десантну роту росіян. Захоплено 7 новеньких бойових машин десанту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Юрій Бутусов.
"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.
Топ коментарі
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@_Fashington
·
5 мар.
Минобороны Рейха: Всего за время войны с Украиной уничтожены: 66 самолётов на земле и 16 самолётов в воздухе. То есть, Рейх уничтожил 82 самолёта из 67, которые были у Украины в наличии
@_Fashington
·
5 мар.
По многочисленным просьбам украинцев компания Durex останется на российском рынке
****...їх хлопи.
Слава нації
Смерть москалям
На серых хищников - матерых и щенков...
тільки тоді ми перестанемо знищувати путінських орків!
1) Нейтральний статус. росія повинна вийти з ОДКБ. росія повинна знищити всі ракети, які вона установила на своїй території, тому що вони загрожують нашій безпеці.
2) Демілітаризвація. россія повинна знищити всю свою зброю.
3) росія повинна признати Крим і Донбас українськими. А також Кубань.
4) Денацифікація. путін і його камарилья повинні піти від влади. Вони повинні припинити нацистську пропаганду проти українців на росіському телебаченні, цілья якої - цілеспрямовано розпалювати ненависть до укранського народу.
1. Трибунал над всеми военными преступниками от ***** до офицера и солдата, отдававшего прика на стрельбу по гражданскому населению и исполняющего такой приказ
2. Полное разоружение до стрелкового оружия. Запрет на создание вооруженных сил. Можно оставить пистолеты полицейским.
3. Разделение параши на отдельные независимые государства. Запрет на создание и вхождение в какие-либо союзы, блоки, содружества.
4. Изъятие средств на восстановление Ураины в полном объеме.
5. Ежегодная выплата компенсации.
6. Про Крым-Донбас и говорить нечего....
А тут -бойові машини десанту
Скоро москалі переженуть увесь Захід по поставкам озброєння для ЗСУ