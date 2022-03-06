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Новини Війна в Україні
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Миколаївська область (523) Бутусов Юрій (2015)

Наші війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвом - захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

6 березня наші війська розгромили під Миколаєвом парашутно-десантну роту росіян. Захоплено 7 новеньких бойових машин десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Юрій Бутусов.

"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.

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Топ коментарі
+80
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



Минобороны Рейха: Всего за время войны с Украиной уничтожены: 66 самолётов на земле и 16 самолётов в воздухе. То есть, Рейх уничтожил 82 самолёта из 67, которые были у Украины в наличии
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06.03.2022 20:25
+60
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



По многочисленным просьбам украинцев компания Durex останется на российском рынке
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06.03.2022 20:27
+48
НАШІ ВИМОГИ ДО РОСІЇ:

тільки тоді ми перестанемо знищувати путінських орків!

1) Нейтральний статус. росія повинна вийти з ОДКБ. росія повинна знищити всі ракети, які вона установила на своїй території, тому що вони загрожують нашій безпеці.

2) Демілітаризвація. россія повинна знищити всю свою зброю.

3) росія повинна признати Крим і Донбас українськими. А також Кубань.

4) Денацифікація. путін і його камарилья повинні піти від влади. Вони повинні припинити нацистську пропаганду проти українців на росіському телебаченні, цілья якої - цілеспрямовано розпалювати ненависть до укранського народу.
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06.03.2022 20:33
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Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



Минобороны Рейха: Всего за время войны с Украиной уничтожены: 66 самолётов на земле и 16 самолётов в воздухе. То есть, Рейх уничтожил 82 самолёта из 67, которые были у Украины в наличии
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06.03.2022 20:25 Відповісти
А еще я сегодня посматривал. Так орки оказывается у вас вынесли почти 800 танков. Пора сдаваться.
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06.03.2022 20:29 Відповісти
Да, с танками это конешно ржака)Еще не видел ниодного фото/видео разбитого украинского танка.Я думаю что ВСУ хранят танки на потом - для контрнаступления.
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06.03.2022 20:32 Відповісти
багато наших танків побито й техніки в твітері є пару свинособак які постійно викладують
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06.03.2022 21:16 Відповісти
Я сподіваюся що вони хоча б наш міжгалактичний крейсер не підбили
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06.03.2022 20:33 Відповісти
Думаю что уже. И Киев раза три взяли.
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06.03.2022 20:36 Відповісти
Міжгалактичні крейсери тільки в Правого Сектора)))
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06.03.2022 20:42 Відповісти
Я не знаю які втрати у нашої армії вони розповідають у себе на тв. Але я точно знаю що у них люди ну дуже вже тупі якщо в це вірять. Тут проста логіка якщо вони розбили нашу авіацію та майже усі танки тоді чому вони досі не біля польського кордону чи Парижа. Вони клоуни якісь
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06.03.2022 20:47 Відповісти
146%
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06.03.2022 20:29 Відповісти
У 2гу світову війська Сталіна, згідно сумарних доповідей РККА своєму ідолу і всьому світу, знищили увесь вермахт приблизно 3 рази.
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06.03.2022 20:31 Відповісти
Коношенков заявил, что накрыл склад боеприпасов ВСУ, где хранился весь запах джавелинов и NLAW
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06.03.2022 20:45 Відповісти
Ну вы правильно сказали: запах))) пусть нюхают
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06.03.2022 20:55 Відповісти
Порадовали новостями вечером . будет хорошо спаться . Просто Красавцы
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06.03.2022 21:10 Відповісти
Мілітаризація України!
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06.03.2022 20:26 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



По многочисленным просьбам украинцев компания Durex останется на российском рынке
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06.03.2022 20:27 Відповісти
искренне поддерживаю их инициативу. Считаю что они даже должны делать скидки на свою продукцию для этой проклятой территории.
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06.03.2022 20:43 Відповісти
раздавать безвозмездно, что значит даром.
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06.03.2022 21:42 Відповісти
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06.03.2022 20:44 Відповісти
они считают со своими.
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06.03.2022 20:28 Відповісти
Коротко
****...їх хлопи.
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 20:30 Відповісти
буква Зю всралася))
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06.03.2022 20:30 Відповісти
Плять! Этих лишнехромосомных столько по лесам бегает! Пора сезон охоты открывать
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06.03.2022 20:30 Відповісти
Та я вже десь писав - головна помилка керівництва - мало квадроциклів закупили. Вони знаєш, як швидко бігають? Пішки не догнати.
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06.03.2022 20:33 Відповісти
...Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков...
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06.03.2022 20:39 Відповісти
А на разбегшуюся десантуру обявить сафари с собаками. Трофеи забирают охотники, живих орков на трудовую повинность к местним фермерам - там посевная уже начинается
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06.03.2022 20:31 Відповісти
розміновувати
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06.03.2022 20:43 Відповісти
НАШІ ВИМОГИ ДО РОСІЇ:

тільки тоді ми перестанемо знищувати путінських орків!

1) Нейтральний статус. росія повинна вийти з ОДКБ. росія повинна знищити всі ракети, які вона установила на своїй території, тому що вони загрожують нашій безпеці.

2) Демілітаризвація. россія повинна знищити всю свою зброю.

3) росія повинна признати Крим і Донбас українськими. А також Кубань.

4) Денацифікація. путін і його камарилья повинні піти від влади. Вони повинні припинити нацистську пропаганду проти українців на росіському телебаченні, цілья якої - цілеспрямовано розпалювати ненависть до укранського народу.
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06.03.2022 20:33 Відповісти
Требования не полные. Курилы и Кёнигсберг тоже передать их законным владельцам.
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06.03.2022 20:46 Відповісти
Мне кажется, Ваши требования нужно немного ужесточить:
1. Трибунал над всеми военными преступниками от ***** до офицера и солдата, отдававшего прика на стрельбу по гражданскому населению и исполняющего такой приказ
2. Полное разоружение до стрелкового оружия. Запрет на создание вооруженных сил. Можно оставить пистолеты полицейским.
3. Разделение параши на отдельные независимые государства. Запрет на создание и вхождение в какие-либо союзы, блоки, содружества.
4. Изъятие средств на восстановление Ураины в полном объеме.
5. Ежегодная выплата компенсации.
6. Про Крым-Донбас и говорить нечего....
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06.03.2022 20:51 Відповісти
Повернути або звільнити, а не признати. Це орда хоче щоб ми признали
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06.03.2022 21:28 Відповісти
Я считаю, что ПЕРВЫМ пунктом ДО рассматривания любого другого должна быть безоговорочная выдача для международного трибунала, Скабеевой, Соловьёва, Киселёва, личных журналистов лижущих *йло и всех остальных. После ОГЛАШЕНИЯ этого пункта требования, все остальные пойдут с активной поддержкой российского телевидения!
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06.03.2022 22:56 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 20:37 Відповісти
Нове озброєння це файно.
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06.03.2022 20:37 Відповісти
Группа ватных десантников высадилась на тот свет !
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06.03.2022 20:38 Відповісти
Рвонули в різні сторони в пошуках фонтана
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06.03.2022 21:31 Відповісти
Вони послухали по радіо звернення Рєзнікова і вирішили тіконуть.
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06.03.2022 20:38 Відповісти
Когнитивный диссонанс.....это уже полная ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ или ***** ещё ништяков подкинет ?
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06.03.2022 20:38 Відповісти
Это реально смешно)))
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06.03.2022 20:42 Відповісти
Ну технику мы увидели.А что с личным составом, убитых на видео нет?
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06.03.2022 20:40 Відповісти
Кровожадный ты какой то лапоть
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06.03.2022 20:43 Відповісти
Разве я один такой? Вся Украина жаждет кацапской крови.
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06.03.2022 20:51 Відповісти
Часть сбежала, часть 200 там и прикопана.
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06.03.2022 20:47 Відповісти
Это, наверное, те бравые десантники приезжали, которые каждый год в день ВДВ бухие в фонтанах уссыкаются?
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06.03.2022 20:40 Відповісти
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06.03.2022 21:12 Відповісти
Горіть у пеклі , кляті москалі
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06.03.2022 20:44 Відповісти
tak oni v ********** rai, i jesjcjo v peredi *****, prjamo v ********** rai.
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06.03.2022 21:40 Відповісти
Було б логічно на їх машинах писати букву "Ы".
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06.03.2022 20:45 Відповісти
Слышал,наши в Харькове кацапский бомбардировщик хлопнули
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06.03.2022 20:46 Відповісти
Наверное я извращенец . За эти 11 дней ничего не доставляет большего удовольствия, чем вид жаренных орков и их сгоревший металлолом
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06.03.2022 20:47 Відповісти
Аналогічно
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06.03.2022 21:39 Відповісти
Не одному тобі
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06.03.2022 21:39 Відповісти
хреново припарковались. штраф, расстрел и изъятие т/с.
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06.03.2022 20:48 Відповісти
украинцы показали всему миру состояние русской армии оставляют и бегут какой десант жалкие пацаны
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06.03.2022 21:14 Відповісти
Була новина як вони нормативи здавали на десантників. Одні бігли, інших підвозили, а потім масова потасовка через «несправедливость»
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06.03.2022 21:33 Відповісти
Примените эти гаубицы по назначению
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06.03.2022 21:18 Відповісти
Гаубиці Д-30 були у попередньому відео
А тут -бойові машини десанту
Скоро москалі переженуть увесь Захід по поставкам озброєння для ЗСУ
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06.03.2022 21:43 Відповісти
Мда... Фтарая армія в мірє. )))
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06.03.2022 21:47 Відповісти
Хм-м-м... Зараз роту десантури поклали під Миколаєвом. Днями під Одесою десантом нагодували крабів... От не втямлю: це якісь "людські жертвопринесення" якомусь Нєпрєдставімому Пхи чи клінічний ідіотизм лаптєногих сратегів?
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06.03.2022 21:55 Відповісти
Ватний мозок не піддається аналізу, як і їх дії.
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06.03.2022 22:59 Відповісти
 
 