Наші війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвом - захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО

6 березня наші війська розгромили під Миколаєвом парашутно-десантну роту росіян. Захоплено 7 новеньких бойових машин десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Юрій Бутусов.

"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.