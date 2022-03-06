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Путин отстранен от всех занимаемых должностей в Международной федерации дзюдо

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Путин отстранен от всех занимаемых должностей в Международной федерации дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) одобрила решение отстранить президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что господин Владимир Путин и господин Аркадий Ротенберг отстранены от всех занимаемых должностей в IJF", - говорится в сообщении.

IJF ранее объявила о прекращении полномочий Путина как почётного президента и посла федерации.

Также сообщалось, что Международная федерация дзюдо упразднила все соревнования по дзюдо на территории Российской Федерации.

Также смотрите: Жители Мелитополя сожгли чучело Путина. ВИДЕО

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Топ комментарии
+20
❗️«Роснефть» не смогла сегодня погасить выплаты по облигациям на $2 млрд. Завтра аналогичные выплаты должен будет осуществить «Газпром» на сумму в $1,3 млрд Начало конца?

Повелитель бункера - поднял рашку с колен
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06.03.2022 20:54
+17
Вы мине инфаркт сделаете такими заголовками. Я ж с первой половины со стула сползать начал.
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06.03.2022 20:54
+13
Artemy Leonov



Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?

Над ней не смеялись.
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06.03.2022 21:00
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❗️«Роснефть» не смогла сегодня погасить выплаты по облигациям на $2 млрд. Завтра аналогичные выплаты должен будет осуществить «Газпром» на сумму в $1,3 млрд Начало конца?

Повелитель бункера - поднял рашку с колен
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06.03.2022 20:54 Ответить
Ну, Роснефть то не показник.
Вона останні 15 років постійно "на подсосі".
А ось за Газпром надо спостерігати.
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06.03.2022 20:57 Ответить
Читал что по выплатам у них есть еще льготный месяц
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06.03.2022 22:02 Ответить
Какой ***** имеет отношение к дзюдо
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06.03.2022 20:54 Ответить
А такое отношение к дзюдо..... Ловушка культурного обмена, продвижение парашкинSSкого наратива, икорная дипломатия, дружелюбие к руssким, величие . Якщо так далі піде то через деякий час параша буде асоціюватись диким і дрімучим краєм, якоюсь сєв Кореєю
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06.03.2022 21:13 Ответить
Я давно слышал, что оно дзюдоист.
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06.03.2022 21:34 Ответить
Вы мине инфаркт сделаете такими заголовками. Я ж с первой половины со стула сползать начал.
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06.03.2022 20:54 Ответить
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06.03.2022 20:54 Ответить
Ну, він з цього навіть не почухається.
Але, принизливо... Принизливо.
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06.03.2022 20:54 Ответить
Ха-ха-ха! Дзюдоїст, мля
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06.03.2022 20:55 Ответить
єт ого оно не переживет
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06.03.2022 20:55 Ответить
яке відношення має цей дід божевільний до дзюдо? в ньому вже ботоксу більше ніж м,яса.
ОТ насмішили.
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06.03.2022 20:56 Ответить
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06.03.2022 20:57 Ответить
бздюдоист бункерный
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06.03.2022 20:57 Ответить
Дзю-бздоист.
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07.03.2022 00:10 Ответить
«Путіна усунуто..» - найкраще що я читав
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06.03.2022 20:58 Ответить
Я теж прочитав перші два слова і мало зі стільця не впав.
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06.03.2022 21:11 Ответить
надо его из ассоциации "стерхов" выгнать когда клином будут на родину лететь...
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06.03.2022 20:58 Ответить
Мелочь, а приятно
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06.03.2022 20:58 Ответить
дед-мопед для всего мира теперь никто..
и только холопы-шакалы ещё не раздуплились, что Вовелла промахнулся..
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06.03.2022 20:59 Ответить
Начало было обнадеживающее:
Путіна усунуто від усіх займаних посад ...
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06.03.2022 20:59 Ответить
Artemy Leonov



Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?

Над ней не смеялись.
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06.03.2022 21:00 Ответить
А как же "Великий диктатор?"
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06.03.2022 22:24 Ответить
Не пишіть такі "гучні" заголовки... Прочитав перші два слова та понягнувся за уявним шампанським
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06.03.2022 21:03 Ответить

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06.03.2022 21:03 Ответить
Як прикро....всі федерації послали наздоганяти корабель- залишилась тільки москальська *********
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06.03.2022 21:10 Ответить
На санкції шизофреніку пох,а от тут удар по самолюбству...майже 100% впевнений що його це вибісить більше ніж ядерний удар по варонєжу
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06.03.2022 21:17 Ответить
пустячек - а приятно
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06.03.2022 21:33 Ответить
Чуть со стула не упал. Скрепно Выгоните ещё с общества подводной археологии. Чтобы отставал от амфор во дне моря.
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06.03.2022 23:51 Ответить
Какая боль !
Путину так нравились мальчики-дзюдоисты ...
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07.03.2022 00:09 Ответить
Всемирная ассоциация ЛГБТ просто обязана назначить такого пи dorasa своим почётным председателем.
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07.03.2022 00:15 Ответить
 
 