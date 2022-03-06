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Путин отстранен от всех занимаемых должностей в Международной федерации дзюдо
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Международная федерация дзюдо (IJF) одобрила решение отстранить президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Международная федерация дзюдо сообщает, что господин Владимир Путин и господин Аркадий Ротенберг отстранены от всех занимаемых должностей в IJF", - говорится в сообщении.
IJF ранее объявила о прекращении полномочий Путина как почётного президента и посла федерации.
Также сообщалось, что Международная федерация дзюдо упразднила все соревнования по дзюдо на территории Российской Федерации.
Топ комментарии
+20 Виктор Дийнега
показать весь комментарий06.03.2022 20:54
+17 Бородатая девочка Бабай
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+13 Гыг с Вами
показать весь комментарий06.03.2022 21:00
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Повелитель бункера - поднял рашку с колен
Вона останні 15 років постійно "на подсосі".
А ось за Газпром надо спостерігати.
Але, принизливо... Принизливо.
ОТ насмішили.
и только холопы-шакалы ещё не раздуплились, что Вовелла промахнулся..
Путіна усунуто від усіх займаних посад ...
Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?
Над ней не смеялись.
Путину так нравились мальчики-дзюдоисты ...