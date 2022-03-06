Путіна усунуто від усіх займаних посад в Міжнародній федерації дзюдо
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Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.
IJF раніше оголосила про припинення повноважень Путіна як почесного президента і посла федерації.
Також повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.
Топ коментарі
+18 Виктор Дийнега
показати весь коментар06.03.2022 20:54
+16 Бородатая девочка Бабай
показати весь коментар06.03.2022 20:54
+10 Гыг с Вами
показати весь коментар06.03.2022 21:00
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Повелитель бункера - поднял рашку с колен
Вона останні 15 років постійно "на подсосі".
А ось за Газпром надо спостерігати.
Але, принизливо... Принизливо.
ОТ насмішили.
и только холопы-шакалы ещё не раздуплились, что Вовелла промахнулся..
Путіна усунуто від усіх займаних посад ...
Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?
Над ней не смеялись.