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Путіна усунуто від усіх займаних посад в Міжнародній федерації дзюдо

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Путіна усунуто від усіх займаних посад в Міжнародній федерації дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

IJF раніше оголосила про припинення повноважень Путіна як почесного президента і посла федерації.

Також повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.

Також дивіться: Мешканці Мелітополя спалили опудало Путіна. ВIДЕО

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Топ коментарі
+18
❗️«Роснефть» не смогла сегодня погасить выплаты по облигациям на $2 млрд. Завтра аналогичные выплаты должен будет осуществить «Газпром» на сумму в $1,3 млрд Начало конца?

Повелитель бункера - поднял рашку с колен
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06.03.2022 20:54
+16
Вы мине инфаркт сделаете такими заголовками. Я ж с первой половины со стула сползать начал.
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06.03.2022 20:54
+10
Artemy Leonov



Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?

Над ней не смеялись.
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06.03.2022 21:00
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❗️«Роснефть» не смогла сегодня погасить выплаты по облигациям на $2 млрд. Завтра аналогичные выплаты должен будет осуществить «Газпром» на сумму в $1,3 млрд Начало конца?

Повелитель бункера - поднял рашку с колен
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Ну, Роснефть то не показник.
Вона останні 15 років постійно "на подсосі".
А ось за Газпром надо спостерігати.
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06.03.2022 20:57 Відповісти
Читал что по выплатам у них есть еще льготный месяц
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06.03.2022 22:02 Відповісти
Какой ***** имеет отношение к дзюдо
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06.03.2022 20:54 Відповісти
А такое отношение к дзюдо..... Ловушка культурного обмена, продвижение парашкинSSкого наратива, икорная дипломатия, дружелюбие к руssким, величие . Якщо так далі піде то через деякий час параша буде асоціюватись диким і дрімучим краєм, якоюсь сєв Кореєю
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06.03.2022 21:13 Відповісти
Я давно слышал, что оно дзюдоист.
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06.03.2022 21:34 Відповісти
Вы мине инфаркт сделаете такими заголовками. Я ж с первой половины со стула сползать начал.
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06.03.2022 20:54 Відповісти
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Ну, він з цього навіть не почухається.
Але, принизливо... Принизливо.
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Ха-ха-ха! Дзюдоїст, мля
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06.03.2022 20:55 Відповісти
єт ого оно не переживет
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06.03.2022 20:55 Відповісти
яке відношення має цей дід божевільний до дзюдо? в ньому вже ботоксу більше ніж м,яса.
ОТ насмішили.
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06.03.2022 20:56 Відповісти
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06.03.2022 20:57 Відповісти
бздюдоист бункерный
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06.03.2022 20:57 Відповісти
«Путіна усунуто..» - найкраще що я читав
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06.03.2022 20:58 Відповісти
Я теж прочитав перші два слова і мало зі стільця не впав.
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06.03.2022 21:11 Відповісти
надо его из ассоциации "стерхов" выгнать когда клином будут на родину лететь...
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06.03.2022 20:58 Відповісти
Мелочь, а приятно
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06.03.2022 20:58 Відповісти
дед-мопед для всего мира теперь никто..
и только холопы-шакалы ещё не раздуплились, что Вовелла промахнулся..
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06.03.2022 20:59 Відповісти
Начало было обнадеживающее:
Путіна усунуто від усіх займаних посад ...
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06.03.2022 20:59 Відповісти
Artemy Leonov



Армия нацистской Германии совершала абсолютно ужасные вещи, и её совершенно заслуженно ненавидел весь мир.
Но знаете, что я вдруг подумал?

Над ней не смеялись.
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06.03.2022 21:00 Відповісти
А как же "Великий диктатор?"
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06.03.2022 22:24 Відповісти
Не пишіть такі "гучні" заголовки... Прочитав перші два слова та понягнувся за уявним шампанським
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06.03.2022 21:03 Відповісти

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06.03.2022 21:03 Відповісти
Як прикро....всі федерації послали наздоганяти корабель- залишилась тільки москальська *********
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06.03.2022 21:10 Відповісти
На санкції шизофреніку пох,а от тут удар по самолюбству...майже 100% впевнений що його це вибісить більше ніж ядерний удар по варонєжу
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06.03.2022 21:17 Відповісти
пустячек - а приятно
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06.03.2022 21:33 Відповісти
 
 