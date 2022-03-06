Путіна усунуто від усіх займаних посад в Міжнародній федерації дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

IJF раніше оголосила про припинення повноважень Путіна як почесного президента і посла федерації.

Також повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.

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