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Украинский 11-летний мальчик сам добрался из Запорожья в Словакию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинский 11-летний мальчик сам добрался из Запорожья в Словакию

Министерство внутренних дел Словацкой Республики признало героем ночи 11-летнего украинского мальчика, прибывшего на украинско-словацкую границу вечером 5 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу МВД Словакии в фейсбуке.

Отмечается, что юный украинец из Запорожья перешел границу в Словакию с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Он приехал сам, ведь его родители были вынуждены остаться в Украине.

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. По их словам, он был улыбчив и бесстрашен. "Он покорил нас решительностью, достойной настоящего героя", – отметили в министерстве.

Украинский 11-летний мальчик сам добрался из Запорожья в Словакию 01

11-летний мальчик, самостоятельно прибывший на словацкую границу.

Благодаря номеру телефона, который родители написали прямо на его руке, парень смог связаться с родными, которые впоследствии его забрали.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), из-за российской агрессии из Украины уже выехали 1,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки западную границу Украины пересекает около 120 тысяч человек, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+26
Це ж що ті потвори козломорді наробили,що батьки змушені були вдатись до такого вчинку...
Напевно я вже готовий до пекла,якщо мені там "пообіцяють" роль у катуванні цієї мразі...
140 мільйонів покидьків....((
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06.03.2022 22:02
+25
Справжній козак !
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06.03.2022 22:02
+16
Ипанутся, молодец!!!
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06.03.2022 22:00
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Ипанутся, молодец!!!
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06.03.2022 22:00 Ответить
Справжній козак !
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06.03.2022 22:02 Ответить
Це ж що ті потвори козломорді наробили,що батьки змушені були вдатись до такого вчинку...
Напевно я вже готовий до пекла,якщо мені там "пообіцяють" роль у катуванні цієї мразі...
140 мільйонів покидьків....((
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06.03.2022 22:02 Ответить
то не козломорді винні! От недавно мої знайомі - батько та двоє дітей - а їх якась мразь жіноча (українська) не пропустила! діти розповідають - "в неї кам'яне лице"!
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06.03.2022 22:42 Ответить
Не козломорді?! А хто? Чи то від хорошого життя батьки змушені були піти на таке?!(
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06.03.2022 22:45 Ответить
читати розучився, бовдур, що пишуть??
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06.03.2022 22:47 Ответить
З невігласами розмова коротка-спам

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06.03.2022 22:55 Ответить
який жаль, що ты себе сам заспамити не можешь ))))
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06.03.2022 23:06 Ответить
а пох, що одна дитина - інвалід по групі (не каліка, інша хвороба)....
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06.03.2022 22:43 Ответить
Багацько роботи буде
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06.03.2022 22:54 Ответить
З паспортом? В 11 років? Шось вони попутали.
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06.03.2022 22:05 Ответить
Це ти собі сам наплутав
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06.03.2022 22:07 Ответить
ну то ж закордонний
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06.03.2022 22:08 Ответить
хоть трижды ,,закордонний" а по факту несовершеннолетний и должен быть в сопровождении взрослых (это базовые требования и их бы можно знать)
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06.03.2022 22:23 Ответить
коли вибору немає..... буває і таке - але про паспорт мене теж заінтересувало... щось не так...
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06.03.2022 22:44 Ответить
Що не так? Біометричний закордонний паспорт дитини оформляється з народження. До 12 років навіть без участі дитини.
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06.03.2022 23:29 Ответить
може словаки паспортом назвали свідоцтво про народження...
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06.03.2022 22:11 Ответить
Тепер закордонний паспорт видають і неповнолітнім
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06.03.2022 22:16 Ответить
Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Такий паспорт може бути оформлений з народження. Особисто звернутись стосовно видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон може неповнолітня особа, яка досягла шістнадцятирічного віку!24 лют. 2020 р.
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06.03.2022 22:17 Ответить
Закордонний паспорт видають із 3 років
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06.03.2022 22:29 Ответить
Не забудемо, не простимо!
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06.03.2022 22:06 Ответить
Паспорт в 11 лет ? Может свидетельство о рождении ?
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06.03.2022 22:06 Ответить
Закордонний паспорт у дітей в Україні .
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06.03.2022 22:11 Ответить
Біометричний закордонний можна замовити хоч на слідуючий день, після отримання свідотства про народження дитини. Забираєш дитину з пологового та їдеш прямо в паспортний центр.
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06.03.2022 22:15 Ответить
паспортного центру вже немає. є міграційна служба. наші данні вже всі злиті в доступ до европ і сша...
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06.03.2022 22:46 Ответить
У мене в дітей і паспорт (біометричний) і ідентифікаційний код (теж можна по бажанню зробити в будь-якому віці)
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06.03.2022 22:23 Ответить
Українці так даваайте ж користуватися українською на зло Маскві
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06.03.2022 22:09 Ответить
Разговор украинского врача с раненным российским пленным

https://youtu.be/xzTm45Yb68g
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06.03.2022 22:09 Ответить
Хай щастить хлопчику, батькам та всім українцям та добрим Людям!!!
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06.03.2022 22:14 Ответить
Трохи дивна ситуація. А хлопчик - справжній герой.
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06.03.2022 22:15 Ответить
Із Ужгорода п'ять хвилин і словацький кордон. Невже так важко посадити дитину у потяг до Ужгорода і сказати йому в який автобус сідати з вокзалу?
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06.03.2022 22:18 Ответить
Ти шо позаздрив що дитину героєм назвали??
ну ти й х*ло...
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06.03.2022 22:30 Ответить
я колись у такому віці по луганщині вештався ))
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06.03.2022 22:42 Ответить
 
 