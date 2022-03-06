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Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини

Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки визнало героєм ночі 11-річного українського хлопчика, який прибув на українсько-словацький кордон увечері 5 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку МВС Словаччини у фейсбуці.

Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав сам, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.

Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їхніми словами, він був усміхненим і безстрашним. "Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя", – зазначили у міністерстві.

Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини 01

11-річний хлопчик, який самостійно прибув на словацький кордон.

Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), через російську агресію з України вже виїхали 1,5 млн людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біженців з України вже понад 1,5 млн, - ООН

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Топ коментарі
+22
Справжній козак !
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06.03.2022 22:02
+21
Це ж що ті потвори козломорді наробили,що батьки змушені були вдатись до такого вчинку...
Напевно я вже готовий до пекла,якщо мені там "пообіцяють" роль у катуванні цієї мразі...
140 мільйонів покидьків....((
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06.03.2022 22:02
+13
Ипанутся, молодец!!!
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06.03.2022 22:00
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Ипанутся, молодец!!!
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06.03.2022 22:00 Відповісти
Справжній козак !
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06.03.2022 22:02 Відповісти
Це ж що ті потвори козломорді наробили,що батьки змушені були вдатись до такого вчинку...
Напевно я вже готовий до пекла,якщо мені там "пообіцяють" роль у катуванні цієї мразі...
140 мільйонів покидьків....((
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06.03.2022 22:02 Відповісти
то не козломорді винні! От недавно мої знайомі - батько та двоє дітей - а їх якась мразь жіноча (українська) не пропустила! діти розповідають - "в неї кам'яне лице"!
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06.03.2022 22:42 Відповісти
Не козломорді?! А хто? Чи то від хорошого життя батьки змушені були піти на таке?!(
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06.03.2022 22:45 Відповісти
читати розучився, бовдур, що пишуть??
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06.03.2022 22:47 Відповісти
З невігласами розмова коротка-спам

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06.03.2022 22:55 Відповісти
який жаль, що ты себе сам заспамити не можешь ))))
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06.03.2022 23:06 Відповісти
а пох, що одна дитина - інвалід по групі (не каліка, інша хвороба)....
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06.03.2022 22:43 Відповісти
Багацько роботи буде
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06.03.2022 22:54 Відповісти
З паспортом? В 11 років? Шось вони попутали.
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06.03.2022 22:05 Відповісти
Це ти собі сам наплутав
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06.03.2022 22:07 Відповісти
ну то ж закордонний
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06.03.2022 22:08 Відповісти
хоть трижды ,,закордонний" а по факту несовершеннолетний и должен быть в сопровождении взрослых (это базовые требования и их бы можно знать)
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06.03.2022 22:23 Відповісти
коли вибору немає..... буває і таке - але про паспорт мене теж заінтересувало... щось не так...
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06.03.2022 22:44 Відповісти
може словаки паспортом назвали свідоцтво про народження...
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06.03.2022 22:11 Відповісти
Тепер закордонний паспорт видають і неповнолітнім
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06.03.2022 22:16 Відповісти
Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Такий паспорт може бути оформлений з народження. Особисто звернутись стосовно видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон може неповнолітня особа, яка досягла шістнадцятирічного віку!24 лют. 2020 р.
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06.03.2022 22:17 Відповісти
Закордонний паспорт видають із 3 років
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06.03.2022 22:29 Відповісти
Не забудемо, не простимо!
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06.03.2022 22:06 Відповісти
Паспорт в 11 лет ? Может свидетельство о рождении ?
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06.03.2022 22:06 Відповісти
Закордонний паспорт у дітей в Україні .
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06.03.2022 22:11 Відповісти
Біометричний закордонний можна замовити хоч на слідуючий день, після отримання свідотства про народження дитини. Забираєш дитину з пологового та їдеш прямо в паспортний центр.
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06.03.2022 22:15 Відповісти
паспортного центру вже немає. є міграційна служба. наші данні вже всі злиті в доступ до европ і сша...
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06.03.2022 22:46 Відповісти
У мене в дітей і паспорт (біометричний) і ідентифікаційний код (теж можна по бажанню зробити в будь-якому віці)
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06.03.2022 22:23 Відповісти
Українці так даваайте ж користуватися українською на зло Маскві
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06.03.2022 22:09 Відповісти
Разговор украинского врача с раненным российским пленным

https://youtu.be/xzTm45Yb68g
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06.03.2022 22:09 Відповісти
Хай щастить хлопчику, батькам та всім українцям та добрим Людям!!!
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06.03.2022 22:14 Відповісти
Трохи дивна ситуація. А хлопчик - справжній герой.
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06.03.2022 22:15 Відповісти
Із Ужгорода п'ять хвилин і словацький кордон. Невже так важко посадити дитину у потяг до Ужгорода і сказати йому в який автобус сідати з вокзалу?
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06.03.2022 22:18 Відповісти
Ти шо позаздрив що дитину героєм назвали??
ну ти й х*ло...
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06.03.2022 22:30 Відповісти
я колись у такому віці по луганщині вештався ))
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06.03.2022 22:42 Відповісти
 
 