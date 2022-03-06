Український 11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини

Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки визнало героєм ночі 11-річного українського хлопчика, який прибув на українсько-словацький кордон увечері 5 березня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку МВС Словаччини у фейсбуці.

Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав сам, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.

Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їхніми словами, він був усміхненим і безстрашним. "Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя", – зазначили у міністерстві.

11-річний хлопчик, який самостійно прибув на словацький кордон.

Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), через російську агресію з України вже виїхали 1,5 млн людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біженців з України вже понад 1,5 млн, - ООН