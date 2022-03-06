29487 40
Украинские воины ликвидировали командира батальона морской пехоты оккупантов Сафронова. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
6 марта украинские воины ликвидировали командира батальона морской пехоты Сафронова.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил Антон Геращенко.
Он отметил: "Сегодня была проведена успешная утилизация российского подполковника Сафронова Дмитрия Павловича, 61-го ОБрМП, командира батальона морской пехоты. Нехер к нам слонялся".
Топ комментарии
+73 belge
показать весь комментарий06.03.2022 22:22
+44 Alex Yugov
показать весь комментарий06.03.2022 22:22
+43 Гыг с Вами
показать весь комментарий06.03.2022 22:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Армія, що збиралася брати Вашингтон, отримала п!з$лєй під Охтиркою.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Слава Україні!!!!!!!!!!!!!
а підарас, це по жізні підарас.
і в цьому дуже велика різниця
для них підходить любе з написаного нами.
я ставлю крапки бо дуже часто блокує цензор.
потім сидиш 3 дні, ніх...я не пишеш а тільки читаєш
гарного вечора
Слава Україні!!!