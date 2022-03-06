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Украинские воины ликвидировали командира батальона морской пехоты оккупантов Сафронова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

6 марта украинские воины ликвидировали командира батальона морской пехоты Сафронова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил Антон Геращенко.

Он отметил: "Сегодня была проведена успешная утилизация российского подполковника Сафронова Дмитрия Павловича, 61-го ОБрМП, командира батальона морской пехоты. Нехер к нам слонялся".

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Украинские воины ликвидировали командира батальона морской пехоты оккупантов Сафронова 01

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Топ комментарии
+73
Самая великая армия в мире могла бы превратить Америку в радиоактивный пепел, но не имеет времени потому что получает пиздюлей в очередном селе где-то на Сумщине (с)
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06.03.2022 22:22
+44
Земля стекловатой.
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06.03.2022 22:22
+43
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06.03.2022 22:25
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Земля стекловатой.
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06.03.2022 22:22 Ответить
Самая великая армия в мире могла бы превратить Америку в радиоактивный пепел, но не имеет времени потому что получает ******** в очередном селе где-то на Сумщине (с)
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06.03.2022 22:22 Ответить
Сумщина б'ється! Якби ще за тиждень до початку війни людям зброю роздали...
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06.03.2022 22:32 Ответить
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06.03.2022 22:40 Ответить
Це довгий варіянт. Ось коротка, канонічна версія:

Армія, що збиралася брати Вашингтон, отримала п!з$лєй під Охтиркою.
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06.03.2022 23:03 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 22:22 Ответить
Сафронoff
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06.03.2022 22:23 Ответить
off
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06.03.2022 22:23 Ответить
нах...
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06.03.2022 22:25 Ответить
Засекретився...
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06.03.2022 22:23 Ответить
самоліквідувався
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06.03.2022 22:25 Ответить
на землі стало на одного ...ідараса меньче.
Слава Україні!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 22:23 Ответить
Вже можна писати "підораса". Ми у вільній країні!
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06.03.2022 22:34 Ответить
підорас, це просто голубий
а підарас, це по жізні підарас.
і в цьому дуже велика різниця
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06.03.2022 22:38 Ответить
і взагалі, правильно буде "підераст" о.
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06.03.2022 22:39 Ответить
Ок. Хай буде "підарас". Я мав на увазі, що крапки ... вже можна не ставити.
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06.03.2022 22:44 Ответить
вибачте.
для них підходить любе з написаного нами.
я ставлю крапки бо дуже часто блокує цензор.
потім сидиш 3 дні, ніх...я не пишеш а тільки читаєш
гарного вечора
Слава Україні!!!
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06.03.2022 22:48 Ответить
земля бетоном!
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06.03.2022 22:24 Ответить
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06.03.2022 22:25 Ответить
Денацифицировался.
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06.03.2022 22:25 Ответить
Депутiнiзiровался...
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06.03.2022 22:28 Ответить
Дематериалізувався
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06.03.2022 22:32 Ответить
Та какой это Сафронов ,это кусок дохлого говна ...
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06.03.2022 22:26 Ответить
Ні, ну чому ж кусок... кг 90 буде
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06.03.2022 23:01 Ответить
Он просто крепко зажмурился
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06.03.2022 22:26 Ответить
До пекла рашиську наволоч.
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06.03.2022 22:26 Ответить
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06.03.2022 22:27 Ответить
Демілітаризований
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06.03.2022 22:28 Ответить
Лихі парфуми у пеклі отримали роботу.
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06.03.2022 22:28 Ответить
Яка сумна новина
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06.03.2022 22:28 Ответить
👍👋
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06.03.2022 22:29 Ответить
Настав час істини. Істина полягає у тому, що написати на його пам"ятнику. За що він загинув ?
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06.03.2022 22:32 Ответить
Якого хєра тобі дома не седілось? Був би живий, жінку трахав, щі їв, бачив як діти виростуть
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06.03.2022 22:36 Ответить
Он заблуділса, он нє знал, он єхал на учєнія...
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06.03.2022 22:55 Ответить
Да и хер с ним…
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06.03.2022 22:36 Ответить
Трагiчєскi пагiб в нєравном бою...
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06.03.2022 22:37 Ответить
най його діти будуть прокляті!
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06.03.2022 22:41 Ответить
Гори в аду *******!
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06.03.2022 22:53 Ответить
v vide isklkjuchenija, otpravtje jevo zhene i mamochke na 8 marta, vernulsia ljubimij, pravda chastjami - vot budet radostj samkam.
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06.03.2022 23:09 Ответить
Можно привет передать десантуре... поминают... https://vk.com/desantyra163
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06.03.2022 23:09 Ответить
 
 