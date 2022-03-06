Українські воїни ліквідували командира батальйону морської піхоти окупантів Сафронова. ФОТО

6 березня українські воїни ліквідували командира батальйону морської піхоти Сафронова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив Антон Геращенко.

Він відзначив: "Сьогодні було проведено успішну утилізацію російського підполковника Сафронова Дмитра Павловича, 61-го ОБрМП, командира батальйону морської піхоти. Нехер до нас тинятися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО. ФОТО





