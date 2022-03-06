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Українські воїни ліквідували командира батальйону морської піхоти окупантів Сафронова. ФОТО
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6 березня українські воїни ліквідували командира батальйону морської піхоти Сафронова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив Антон Геращенко.
Він відзначив: "Сьогодні було проведено успішну утилізацію російського підполковника Сафронова Дмитра Павловича, 61-го ОБрМП, командира батальйону морської піхоти. Нехер до нас тинятися".
Топ коментарі
+83 belge
показати весь коментар06.03.2022 22:22
+49 Alex Yugov
показати весь коментар06.03.2022 22:22
+49 Гыг с Вами
показати весь коментар06.03.2022 22:25
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Будь ласка, зачекайте...
Армія, що збиралася брати Вашингтон, отримала п!з$лєй під Охтиркою.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Слава Україні!!!!!!!!!!!!!
а підарас, це по жізні підарас.
і в цьому дуже велика різниця
для них підходить любе з написаного нами.
я ставлю крапки бо дуже часто блокує цензор.
потім сидиш 3 дні, ніх...я не пишеш а тільки читаєш
гарного вечора
Слава Україні!!!
Господа кадеты! Эсеры! ЛСДПээссы! НЭПэссы! Умеренные, средние. С платформой и без платформы!
Господа из союза Михаила Архангела! Господа октябристы, бородбисты, монархисты, анархисты, националисты. И прочие цапейсие господа! Вам *издец, господа!