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Українські воїни ліквідували командира батальйону морської піхоти окупантів Сафронова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

6 березня українські воїни ліквідували командира батальйону морської піхоти Сафронова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив Антон Геращенко.

Він відзначив: "Сьогодні було проведено успішну утилізацію російського підполковника Сафронова Дмитра Павловича, 61-го ОБрМП, командира батальйону морської піхоти. Нехер до нас тинятися".

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Українські воїни ліквідували командира батальйону морської піхоти окупантів Сафронова 01

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Топ коментарі
+83
Самая великая армия в мире могла бы превратить Америку в радиоактивный пепел, но не имеет времени потому что получает пиздюлей в очередном селе где-то на Сумщине (с)
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06.03.2022 22:22
+49
Земля стекловатой.
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06.03.2022 22:22
+49
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06.03.2022 22:25
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Земля стекловатой.
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06.03.2022 22:22 Відповісти
Самая великая армия в мире могла бы превратить Америку в радиоактивный пепел, но не имеет времени потому что получает ******** в очередном селе где-то на Сумщине (с)
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06.03.2022 22:22 Відповісти
Сумщина б'ється! Якби ще за тиждень до початку війни людям зброю роздали...
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06.03.2022 22:32 Відповісти
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06.03.2022 22:40 Відповісти
Це довгий варіянт. Ось коротка, канонічна версія:

Армія, що збиралася брати Вашингтон, отримала п!з$лєй під Охтиркою.
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06.03.2022 23:03 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 22:22 Відповісти
Сафронoff
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06.03.2022 22:23 Відповісти
off
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06.03.2022 22:23 Відповісти
нах...
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06.03.2022 22:25 Відповісти
Засекретився...
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06.03.2022 22:23 Відповісти
самоліквідувався
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06.03.2022 22:25 Відповісти
на землі стало на одного ...ідараса меньче.
Слава Україні!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 22:23 Відповісти
Вже можна писати "підораса". Ми у вільній країні!
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06.03.2022 22:34 Відповісти
підорас, це просто голубий
а підарас, це по жізні підарас.
і в цьому дуже велика різниця
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06.03.2022 22:38 Відповісти
і взагалі, правильно буде "підераст" о.
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06.03.2022 22:39 Відповісти
Ок. Хай буде "підарас". Я мав на увазі, що крапки ... вже можна не ставити.
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06.03.2022 22:44 Відповісти
вибачте.
для них підходить любе з написаного нами.
я ставлю крапки бо дуже часто блокує цензор.
потім сидиш 3 дні, ніх...я не пишеш а тільки читаєш
гарного вечора
Слава Україні!!!
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06.03.2022 22:48 Відповісти
земля бетоном!
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06.03.2022 22:24 Відповісти
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06.03.2022 22:25 Відповісти
Денацифицировался.
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06.03.2022 22:25 Відповісти
Депутiнiзiровался...
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06.03.2022 22:28 Відповісти
Дематериалізувався
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06.03.2022 22:32 Відповісти
Та какой это Сафронов ,это кусок дохлого говна ...
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06.03.2022 22:26 Відповісти
Ні, ну чому ж кусок... кг 90 буде
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06.03.2022 23:01 Відповісти
Он просто крепко зажмурился
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06.03.2022 22:26 Відповісти
До пекла рашиську наволоч.
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06.03.2022 22:26 Відповісти
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06.03.2022 22:27 Відповісти
Демілітаризований
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06.03.2022 22:28 Відповісти
Лихі парфуми у пеклі отримали роботу.
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06.03.2022 22:28 Відповісти
Яка сумна новина
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06.03.2022 22:28 Відповісти
👍👋
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06.03.2022 22:29 Відповісти
Настав час істини. Істина полягає у тому, що написати на його пам"ятнику. За що він загинув ?
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06.03.2022 22:32 Відповісти
Якого хєра тобі дома не седілось? Був би живий, жінку трахав, щі їв, бачив як діти виростуть
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06.03.2022 22:36 Відповісти
Он заблуділса, он нє знал, он єхал на учєнія...
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06.03.2022 22:55 Відповісти
Да и хер с ним…
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06.03.2022 22:36 Відповісти
Трагiчєскi пагiб в нєравном бою...
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06.03.2022 22:37 Відповісти
най його діти будуть прокляті!
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06.03.2022 22:41 Відповісти
Гори в аду *******!
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06.03.2022 22:53 Відповісти
v vide isklkjuchenija, otpravtje jevo zhene i mamochke na 8 marta, vernulsia ljubimij, pravda chastjami - vot budet radostj samkam.
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06.03.2022 23:09 Відповісти
Можно привет передать десантуре... поминают... https://vk.com/desantyra163
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06.03.2022 23:09 Відповісти
Х*ло лишило российских офицеров чести. А те и не очень-то сопротивлялись.
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07.03.2022 00:20 Відповісти
Регулярная армия расейскай пфэдерации - это что-то особенного!

Господа кадеты! Эсеры! ЛСДПээссы! НЭПэссы! Умеренные, средние. С платформой и без платформы!

Господа из союза Михаила Архангела! Господа октябристы, бородбисты, монархисты, анархисты, националисты. И прочие цапейсие господа! Вам *издец, господа!
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07.03.2022 01:21 Відповісти
 
 