Бомбардировкой Украины руководит генерал РФ Суровикин, давивший танками людей во время путча ГКЧП

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, отвечающий за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина - Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский.

Об этом пишет издание Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает стремительный карьерный взлет Суровикина и интересные факты из его биографии. В 1987 году он окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.

Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

В 1995 году Суровикин, тогда майор, был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве, в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Эти статьи тогдашнего УК предусматривали 8 лет лишения свободы, но ему присудили только один год лишения свободы условно.

Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.

8 декабря 2017 года Суровикину было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.