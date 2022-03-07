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Бомбардировкой Украины руководит генерал РФ Суровикин, давивший танками людей во время путча ГКЧП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бомбардировкой Украины руководит генерал РФ Суровикин, давивший танками людей во время путча ГКЧП

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, отвечающий за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина - Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский.

Об этом пишет издание Insider, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает стремительный карьерный взлет Суровикина и интересные факты из его биографии. В 1987 году он окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии.

Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, пытавшихся сохранить от развала Советский Союз, нынешний генерал армии РФ руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

В 1995 году Суровикин, тогда майор, был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве, в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Эти статьи тогдашнего УК предусматривали 8 лет лишения свободы, но ему присудили только один год лишения свободы условно.

Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.

8 декабря 2017 года Суровикину было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.
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Топ комментарии
+33
ну и отлично... цель есть... задача уничтожить этого мерзотного толстожёпого покидька поставлена... осталось только уничтожить... всё кодло...
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07.03.2022 05:42
+22
Його знайдуть, навіть у МАцкві, навіть якщо на це піде 20 років! Український Мосад буде створений, всі вбивці будуть покарані! А ще краще, хай це падло подохне тут в Україні, орда зламав зуби іменно тут!
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07.03.2022 05:44
+20
У кацапів що не герой, то рило по Фрейду. ***..ь, які вони потворні.
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07.03.2022 06:00
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ну и отлично... цель есть... задача уничтожить этого мерзотного толстожёпого покидька поставлена... осталось только уничтожить... всё кодло...
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07.03.2022 05:42 Ответить
Уничтожить ублюдка и с садисткой харей
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07.03.2022 07:05 Ответить
Уродец!
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07.03.2022 05:43 Ответить
корифан герасима, разом чеченів "умиротворяли" , чужі там не ходять.
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07.03.2022 05:43 Ответить
Його знайдуть, навіть у МАцкві, навіть якщо на це піде 20 років! Український Мосад буде створений, всі вбивці будуть покарані! А ще краще, хай це падло подохне тут в Україні, орда зламав зуби іменно тут!
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07.03.2022 05:44 Ответить
Ходять слухи що Муму Кунжутовича звільняють за корупцію. "зарекомендував" себе, дорога тільки на небо. А Муму аж трьом дівулям (не буряткам) дав генералів, а армія "победи" не хай підножним кормом харчується, їм бурято-тувинцям не звикати.
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07.03.2022 05:47 Ответить
путлерфюрер собрал возле себя самую гниль.
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07.03.2022 05:52 Ответить
Та "гниль" -це ще й м'яко сказано. Швайнешайзе.
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07.03.2022 05:58 Ответить
У кацапів що не герой, то рило по Фрейду. ***..ь, які вони потворні.
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07.03.2022 06:00 Ответить
по Ломброзо.
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07.03.2022 07:27 Ответить
Це типові пики т.з. "руського міра" дика суміш орди...
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07.03.2022 09:44 Ответить
ну і падло...
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07.03.2022 06:10 Ответить
Так в россии сейчас ГКЧП при власти.

Тогда в 91-ом они проиграли Ельцину, но за 31 год они вернулись во власть. И хотят восстановить ссср.
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07.03.2022 06:12 Ответить
в омске танковое училище. т.е. у кацапов военно космическими силами командует ТАНКИСТ
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07.03.2022 06:46 Ответить
Да. И не вижу ничего удивительного. Это ж кацапы.
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07.03.2022 07:15 Ответить
Смердюача кацапська свиня як і усі кацапські смердючі свині...
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07.03.2022 06:46 Ответить
Не обижайте свиней. Свиньи милые и полезные животные. Кацапы годны только на то, чтобы утопить их трупы в лайне
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07.03.2022 08:13 Ответить
Швидше б тебе, морда, знайшли мертвим.
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07.03.2022 06:56 Ответить
ну цей м'ясник отримає ще своє...приде час і різатимуть їх ,шо свиней.
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07.03.2022 07:00 Ответить
такі тварі мають гарний кар'єрний зріст.Отримає живодер по-заслугам.
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07.03.2022 07:03 Ответить
Час розкидать каміння і час збирать настане
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07.03.2022 07:04 Ответить
Ну тоді я не дивуюся чому російські льотчики лізуть "напролом" під ПЗРК і систему ППО і кидають бомби не розбираючись! Ними "сапог" командує"! А у них погляд на ведення бойових дій інший ніж у льотчиків Льотчик - "цінний хірургічний інструмент" який потрібен для виконання точних операцій а не для "рубання дров" Хірургічною пилкою теж можна дрова пилять але це "дуже дороге задоволення Екіпаж танка чи ББМ можна підготувать за кілька місяців Льотчика готують 4 роки Та й коштів у нього вкладають в сотні разів більше! Ми за десять днів вже "поклали" кілька полків льтчиків - таке було лише під час повномасштабних дій ІІ Світової війни Але тоді втрати були співставимі з втратами противника А у нас і авіація і ППО понесли набагато менші втрати "Сапог" кидає у "м"ясорубку" льотчиків думаючи що це просто такі "своєрідні піхотні підрозділи" які вміють швидко пересуваться в просторі!
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07.03.2022 07:09 Ответить
Ну так же ж чудово. Кадрова політика в військах засрашки- одна з причин успіху України.
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07.03.2022 07:18 Ответить
там мильчакову еще полковника не присвоили?
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07.03.2022 07:21 Ответить
Надеюсь что промелькнет новость что эта тварь где то сдохла, много лет об этом мечтаю.
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07.03.2022 08:21 Ответить
Помнит ли рашенское быдло имена своих героев
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07.03.2022 07:29 Ответить
Долго шёл от ГКЧП к ГААГЕ...
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07.03.2022 07:35 Ответить
Это ппц, обвинён, сидел ....и снова генерал при должности - это реальный какой то сюр
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07.03.2022 08:07 Ответить
Типичный садист, для совершения военных преступлений подонки всегда находятся.
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07.03.2022 08:20 Ответить
ДЕ ГОЛОВА - ДЕ ЖОПА? ВАЖКО ВІДРІЗНИТИ.
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07.03.2022 08:31 Ответить
А ГДЕ ЖЕ ЕГО СЕМЬЯ !?)
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07.03.2022 09:31 Ответить
На лазурных берегах ,а не в тамбовских **……
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07.03.2022 09:54 Ответить
ВКС у них танкові виявляється, коли такий командир...літають, але тільки в пекло!
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07.03.2022 10:04 Ответить
Ну и рожа.... Своей смертью не сдохнет...
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07.03.2022 10:16 Ответить
Этот подонок скоро будет давать показания в Гааге...!!!! Это 100 %....!!!!
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07.03.2022 10:48 Ответить
эту росийскую свыню аккуратно надо доставить в Киев а не гаагу,
и после интелектуальной беседы повесить на людном месте
как военного приступника,чтоб другим фашистам не повадно было.
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07.03.2022 11:44 Ответить
Какая отвратительная рёжа
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07.03.2022 12:57 Ответить
у них у всех рожи уродов!
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07.03.2022 16:40 Ответить
 
 