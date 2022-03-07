УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
25307 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
7517 11
армія РФ (2698) війна (7386) Росія (28488)

Бомбардуванням України керує генерал РФ Суровікін, який давив танками людей під час путчу ГКЧП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бомбардуванням України керує генерал РФ Суровікін, який давив танками людей під час путчу ГКЧП

Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Російської Федерації, генерал армії Сергій Суровікін, який відповідає за бомбардування українських міст під час російського вторгнення, особисто керував колоною бронетехніки під час серпневого путчу 1991 року в Москві, виконуючи накази так званого ГКЧП. Тоді під танками загинуло троє громадян - Володимир Усов, Дмитро Комар та Ілля Кричевський.

Про це пише видання Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує стрімкий кар’єрний злет Суровикіна та цікаві факти з його біографії. У 1987 році він закінчив Омське вище командне військове училище, а вже через чотири роки став командиром батальйону у Таманській дивізії.

Під час путчу, влаштованого противниками тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, які намагалися зберегти від розвалу Радянський Союз, теперішній генерал армії РФ керував колоною бронетехніки, яка в'їхала у Москву. Тоді під гусеницями танків загинуло троє людей.

У 1995 році Суровікін, тоді майор, був визнаний Військовим судом Московського гарнізону винним у скоєнні одразу кількох злочинів. Майбутнього генерала було звинувачено у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу.

Ці статті тодішнього КК передбачали до 8 років позбавлення волі, але йому присудили лише один рік позбавлення волі умовно.

Також відомо, що у 2014 році командувач військ Східного військового округу генерал-полковник Сергій Суровікін працював у Ростовській області, де керував відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин.

Суровікін був призначений головкомом ВКС у листопаді 2017 року.

8 грудня 2017 року Суровікіну було присвоєно звання Героя Росії за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку в Сирії. Нагороджений орденами Святого Георгія IV ступеня, Мужності, "За військові заслуги" та рядом медалей.

У 2021 році головнокомандувачу Повітряно-космічних сил Російської Федерації Суровікіну указом Путіна було присвоєно звання генерала армії.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
ну и отлично... цель есть... задача уничтожить этого мерзотного толстожёпого покидька поставлена... осталось только уничтожить... всё кодло...
показати весь коментар
07.03.2022 05:42
+7
Його знайдуть, навіть у МАцкві, навіть якщо на це піде 20 років! Український Мосад буде створений, всі вбивці будуть покарані! А ще краще, хай це падло подохне тут в Україні, орда зламав зуби іменно тут!
показати весь коментар
07.03.2022 05:44
+5
Уродец!
показати весь коментар
07.03.2022 05:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну и отлично... цель есть... задача уничтожить этого мерзотного толстожёпого покидька поставлена... осталось только уничтожить... всё кодло...
показати весь коментар
07.03.2022 05:42 Відповісти
Уродец!
показати весь коментар
07.03.2022 05:43 Відповісти
корифан герасима, разом чеченів "умиротворяли" , чужі там не ходять.
показати весь коментар
07.03.2022 05:43 Відповісти
Його знайдуть, навіть у МАцкві, навіть якщо на це піде 20 років! Український Мосад буде створений, всі вбивці будуть покарані! А ще краще, хай це падло подохне тут в Україні, орда зламав зуби іменно тут!
показати весь коментар
07.03.2022 05:44 Відповісти
Ходять слухи що Муму Кунжутовича звільняють за корупцію. "зарекомендував" себе, дорога тільки на небо. А Муму аж трьом дівулям (не буряткам) дав генералів, а армія "победи" не хай підножним кормом харчується, їм бурято-тувинцям не звикати.
показати весь коментар
07.03.2022 05:47 Відповісти
путлерфюрер собрал возле себя самую гниль.
показати весь коментар
07.03.2022 05:52 Відповісти
Та "гниль" -це ще й м'яко сказано. Швайнешайзе.
показати весь коментар
07.03.2022 05:58 Відповісти
У кацапів що не герой, то рило по Фрейду. ***..ь, які вони потворні.
показати весь коментар
07.03.2022 06:00 Відповісти
ну і падло...
показати весь коментар
07.03.2022 06:10 Відповісти
Так в россии сейчас ГКЧП при власти.

Тогда в 91-ом они проиграли Ельцину, но за 31 год они вернулись во власть. И хотят восстановить ссср.
показати весь коментар
07.03.2022 06:12 Відповісти
 
 