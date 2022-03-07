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Российский гимнаст Куляк в форме с буквой Z проиграл украинцу Ковтуну. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Теперь Ивана Куляка накажут за провокацию – против него открыли дисциплинарное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Фокус".

Скандал произошел на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Украинец Илья Ковтун одержал победу в упражнениях на брусьях. 18-летний спортсмен показал лучший результат, опередив выступавшего не под флагом своей страны представителя Казахстана Милада Карими и россиянина Ивана Куляка.

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Российский гимнаст Куляк в форме с буквой Z проиграл украинцу Ковтуну 01

Российский гимнаст Куляк в форме с буквой Z проиграл украинцу Ковтуну 02

Российские спортсмены не могут выступать под флагом своей страны, поэтому занявший третье место Иван Куляк решил нанести на свою форму букву "Z", которой обозначают свою технику российские военные.

Российский гимнаст Куляк в форме с буквой Z проиграл украинцу Ковтуну 03

Международная Федерация гимнастики (FIG) уже отреагировала на этот поступок российского спортсмена. В отношении Куляка будет открыто дисциплинарное производство.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что обратится в Фонд этики гимнастики с просьбой открыть дисциплинарное производство по спортивному гимнасту Ивану Куляку (Россия) после его поведения на чемпионате мира по предметам в Дохе, Катар.

4 марта FIG приняла дополнительные меры против России и Беларуси. С 7 марта 2022 г. российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG", - говорится в официальном заявлении.

Иван Куляк – русский гимнаст. Он родился 28 февраля 2002 года в Калуге. Спортивных достижений у Куляка не много – всего две бронзы чемпионата мира.

Недавно Куляк отслужил в рядах русской армии. В ноябре прошлого года он опубликовал фото с военной базы в Балашихе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+67
Фашист русский.
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07.03.2022 06:34
+42
Z значить ****** )
Поїдь в Україну й там влаштуй свій флешмоб)))
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07.03.2022 06:36
+36
Нашому треба було не медалькою хизуватися, а з ліктя в руськоговорящую щелепу...
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07.03.2022 06:36
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Мочить.
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07.03.2022 09:03 Ответить
Всі кацапи , фашисти і нацисти , тому іх потрібно знищити , вирізати
як ракову пухлину на тілі!

Мразь 😡
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07.03.2022 09:14 Ответить
Вони собі і свастику вигадали. Таке вже було...
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07.03.2022 09:30 Ответить
Мале россійське гівно таке понтове, але як не прикрашай- сморід викриває суть
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07.03.2022 09:52 Ответить
Надо было Илье лещей надавать недоумку! Прям на пьедестале.
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07.03.2022 11:36 Ответить
Молодой еще... Я бы в**бал со всей силы в шнобель, а там будь что будет...
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07.03.2022 14:08 Ответить
Такой молодой, а уже Z А Л У П @ С О С !
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07.03.2022 16:14 Ответить
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