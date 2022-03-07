Российский гимнаст Куляк в форме с буквой Z проиграл украинцу Ковтуну. ФОТО

Теперь Ивана Куляка накажут за провокацию – против него открыли дисциплинарное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Фокус".

Скандал произошел на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Украинец Илья Ковтун одержал победу в упражнениях на брусьях. 18-летний спортсмен показал лучший результат, опередив выступавшего не под флагом своей страны представителя Казахстана Милада Карими и россиянина Ивана Куляка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по фехтованию отказалась выходить на бой с РФ. Возглавляемая россиянином Уcмановым Федерация засчитала им техническое поражение. ВИДЕО

Российские спортсмены не могут выступать под флагом своей страны, поэтому занявший третье место Иван Куляк решил нанести на свою форму букву "Z", которой обозначают свою технику российские военные.

Международная Федерация гимнастики (FIG) уже отреагировала на этот поступок российского спортсмена. В отношении Куляка будет открыто дисциплинарное производство.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что обратится в Фонд этики гимнастики с просьбой открыть дисциплинарное производство по спортивному гимнасту Ивану Куляку (Россия) после его поведения на чемпионате мира по предметам в Дохе, Катар.

4 марта FIG приняла дополнительные меры против России и Беларуси. С 7 марта 2022 г. российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG", - говорится в официальном заявлении.

Иван Куляк – русский гимнаст. Он родился 28 февраля 2002 года в Калуге. Спортивных достижений у Куляка не много – всего две бронзы чемпионата мира.

Недавно Куляк отслужил в рядах русской армии. В ноябре прошлого года он опубликовал фото с военной базы в Балашихе.