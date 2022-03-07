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Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Тепер Івана Куляка покарають за провокацію - проти нього відкрили дисциплінарне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Фокус".

Скандал стався на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Досі.

Українець Ілля Ковтун здобув перемогу у вправах на брусах. 18-річний спортсмен показав найкращий результат, випередивши представника Казахстану Мілада Карімі та росіянина, який виступав не під прапором своєї країни, Івана Куляка.

Читайте: 15-річна українська гімнастка відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками на Кубку світу. ФОТО

Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну 01

Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну 02

Російські спортсмени не можуть виступати під прапором своєї країни, тож Іван Куляк, який посів третє місце, вирішив нанести на свою форму літеру "Z", якою позначають свою техніку російські військові.

Російський гімнаст Куляк у формі з літерою Z програв українцю Ковтуну 03

Міжнародна Федерація гімнастики (FIG) вже відреагувала на цей вчинок російського спортсмена. Щодо Куляка буде відкрито дисциплінарне провадження.

"Міжнародна федерація гімнастики підтверджує, що звернеться до Фонду етики гімнастики з проханням порушити дисциплінарне провадження щодо спортивного гімнаста Івана Куляка (Росія) після його поведінки на чемпіонаті світу з предметів у Досі, Катар.

4 березня FIG вжила додаткових заходів проти Росії та Білорусі. З 7 березня 2022 р. російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не допускаються до участі у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG", — йдеться в офіційній заяві.

Іван Куляк – російський гімнаст. Він народився 28 лютого 2002 року в Калузі. Спортивних досягнень у Куляка небагато – лише дві бронзи чемпіонату світу.

Нещодавно Куляк відслужив у лавах російської армії. Торік у листопаді він опублікував фото з військової бази в Балашисі.

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Топ коментарі
+36
Фашист русский.
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07.03.2022 06:34
+21
Нашому треба було не медалькою хизуватися, а з ліктя в руськоговорящую щелепу...
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07.03.2022 06:36
+19
Z значить залупа )
Поїдь в Україну й там влаштуй свій флешмоб)))
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07.03.2022 06:36
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Фашист русский.
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07.03.2022 06:34 Відповісти
шкода що народився
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07.03.2022 06:34 Відповісти
Zа поребрик, *****.
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07.03.2022 06:35 Відповісти
Z значить ****** )
Поїдь в Україну й там влаштуй свій флешмоб)))
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07.03.2022 06:36 Відповісти
Нашому треба було не медалькою хизуватися, а з ліктя в руськоговорящую щелепу...
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07.03.2022 06:36 Відповісти
Продовжу ( в мене є багато цікавих ідей ). Клічко. Так він мер, купа проблем. Але ж де брат? Хай трошки покаже усім нашим спортсменам один-два удари. Перевзувшихся Усика та Лому можна залучити. Москалі повинні сцятися ще до виїзда ( тут вже самому смішно стало - виїзд ) в поребрік ( вони ж за поребріком мешкають )
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07.03.2022 06:45 Відповісти
У тварі українське коріння!((
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07.03.2022 06:36 Відповісти
Його виховували не як українця.
Воно втратило своє коріння.
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07.03.2022 06:53 Відповісти
В России миллионы этнических украинцев. В их Думе, котороая голосовала за войну, наверное, половина украинцы.
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07.03.2022 07:04 Відповісти
У вальки-півстакана, вона ж червоні труселя - теж українське коріння, і що? **** вона і є ****
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07.03.2022 07:40 Відповісти
ариец мокшанский упоротый
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07.03.2022 06:38 Відповісти
Педо-арієць )))
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07.03.2022 07:48 Відповісти
Як і уся раша
Спочатку погоджується на умови а потім їх порушує.

Це не війна гібридна, це мозок гібридний
Допоможе хіба лоботомія
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07.03.2022 06:39 Відповісти
Эти русские подлый мерзкий народишко,вернее стадо.
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07.03.2022 06:52 Відповісти
Срочно его призвать в армию
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07.03.2022 06:40 Відповісти
+
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07.03.2022 06:48 Відповісти
Этого в плен не брать.
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07.03.2022 06:41 Відповісти
Нах було робити спільне фото?
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07.03.2022 06:41 Відповісти
Еще и прижимается к нашему. Сразу видно, что *******!!!
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07.03.2022 06:48 Відповісти
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07.03.2022 06:49 Відповісти
да да, а не потому шоб фоточка для скабеевых пометов получилась?
а то что тридварас, так потому что:
а) рссукий\
б) в их "армии" ваньки танцуют на бутылках перед кавказцами
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07.03.2022 07:11 Відповісти
Это называется лецгинка с выходом на бутылочку
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07.03.2022 07:16 Відповісти
Наш - чемпіон, тому не звертав уваги на це, що несповна розуму.
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07.03.2022 06:54 Відповісти
Коротко
..
А тепер Zалу.....на воротнік касабу.....ссорі.
....
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 06:45 Відповісти
Да оно лепит и само не соображает что лепит и для чего. Зомби. Все они там-тупиковая ветвь человечества
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07.03.2022 06:54 Відповісти
Все они там соображают...
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07.03.2022 07:02 Відповісти
Все не правы только россияне считают что они правы. К сожалению руССофашизм или как казал Джохар Дудаев руССизм, сегодня лечится только эвтаназией. а убивать жалко даже бешенных животных. но приходится.
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07.03.2022 06:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
нУУ а кААк? ты жЕЕ тоЖЖе тут крИИвляешься жЫЫрным шрифтООм и счИИтаешь ся невъХХеренно вУУмным, праВВда?
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07.03.2022 07:13 Відповісти
Видно що зроблена "зміна у форму" навмисно - вона наспіх приліплена зверху якогось зображення Тобто це точно пряма провокація! Але як не допомагають ці знаки російським воякам в Україні - так не допомогли вони і манкурту на спортивних змаганнях Головне ж - людина та її воля до перемоги!
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07.03.2022 06:56 Відповісти
так там не только "z" есть, а еще и "v". Я так понимаю это типа запад, восток. Лучше б он не "з", а "в" прилепил таким образом проявил бы солидарность с ослами, которых сношают чеченцы, которым не дают ослицы
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07.03.2022 07:08 Відповісти
Я не знаю як чеченці називають віслюків а от грузини їх іменують "вірі"
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07.03.2022 07:25 Відповісти
Вы наверно даже не знаете что чеченцы не используют ослов,эти животные используют в Дагестане.Г
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07.03.2022 07:53 Відповісти
Уважаемый мы за 2 войны потеряли 300000 человек, из которых 45000 были дети, и это все от миллионного населения ЧРИ. По сей день чеченцы воюют за целостность Украины пока вы сидите здесь в чате.
Много ума не надо что бы оскорбить всю нацию в интернете.
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07.03.2022 07:39 Відповісти
Куляк-zadrot...
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07.03.2022 07:08 Відповісти
Это знак....
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07.03.2022 07:12 Відповісти
В Гааге сегодня состоится первое заседание Международного уголовного суда по вопросу преступлений России в Украине.
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07.03.2022 07:14 Відповісти
Ну вот фоткаться с этой ******** малолетней вообще не надо было.
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07.03.2022 07:22 Відповісти
А что за обнимашки на фото? Тьфу ***...
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07.03.2022 07:30 Відповісти
Настя Дмитрук "Никогда мы не будем братьями (Война 2022)":
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0GePZiMlY
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07.03.2022 07:40 Відповісти
Ґомнаст
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07.03.2022 07:41 Відповісти
Скрепи зігують путлеру. Гаага вже близенько.
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07.03.2022 07:42 Відповісти
"Z" - Zіг-хайль
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07.03.2022 07:48 Відповісти
Фашиствуючий мельдонієвий сцикун наніс на себе маркування "вантажу-200". Щоб цього сектанта з путлєр-югенда простіше було утилізувати в родючій українській землі.
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07.03.2022 07:44 Відповісти
Чому їх ще допускають до виступів?
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07.03.2022 07:47 Відповісти
Дорогие братья украинцы мы чеченцы испытали на себе весь русский мир в его красе.Сегодня настоящие чеченцы сражаются за целостность Украины,а есть "кадыровцы" которые продались русским кафирам они уничтожают свой народ,даже трупы не выдают.Теперь они пришли в Украину с русским миром.Некоторые люди тут оскорбляют целую нацию, я бы попросил вас называть вещи своими именами.
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07.03.2022 07:50 Відповісти
Кацапська ****** смоктанула
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07.03.2022 07:56 Відповісти
 
 