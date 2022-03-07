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Новости Война в Украине
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Великобритания (1488) война (6519) разведка (1305)

Продвинулись мало, целей не достигли, – британская разведка об армии РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Продвинулись мало, целей не достигли, – британская разведка об армии РФ

За выходные российская армия минимально продвинулась по территории Украины и не смогла захватить объекты, которые планировала взять под контроль до понедельника.

К такому выводу пришла разведка Великобритании. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день", – считают британские разведчики.

Также они отметили, что в минувшие сутки авиация и артиллерия РФ продолжали нанонсить большие удары по военным и гражданским объектам в украинских городах.

"Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+36
На два метра в глубину продвинулись и закрепились твари кацапские .
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07.03.2022 08:08
+19
путин говорит: "все идет по плану".

значит его план ложить каждый день по 1000 русских ваньков.
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07.03.2022 08:11
+13
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022

Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
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07.03.2022 08:08
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Сонет к двуглавому орлу (2014 год)

Горел Майдан,огонь тушила кровь...
Почуяв кровь, орел взлетел двуглавый,
В Донбасс впиваясь двоклювом кровавым
И в мирный Крым- когтями сапогов.

Земля дрожит под вопль сирот и вдов...
Что, кровь людска сладка, вампир двуглавый,
Фухтельной предков упоенный славой,
Добытой мукой поротых рабов?

Над бедным краем яростно паришь
Ракетоклювы пьявисто остришь,
Чеченской крови мало, душегубец?

Ты пьян , и нагл , и дерзок, но, увы-
На две обло хмельные головы
Три зуба взвел украинский трезубец.
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07.03.2022 08:08 Ответить
Это не орёл, друг мой, уважаемый,
Это гриф - падальшик, двухголовый! 🇺🇦✊✌️
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07.03.2022 09:26 Ответить
На два метра в глубину продвинулись и закрепились твари кацапские .
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07.03.2022 08:08 Ответить
Свободу кротам, геть москалів
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07.03.2022 09:02 Ответить
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022

Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
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07.03.2022 08:08 Ответить
трохи відпочинку від росіян https://youtube.com/shorts/Yqh2jhNGyMg?feature=share
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07.03.2022 08:09 Ответить
Спасибо кэп
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07.03.2022 08:09 Ответить
не під.обуйте британців, вони мабуть самі ревні наші союзники поряд з поляками
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07.03.2022 08:25 Ответить
путин говорит: "все идет по плану".

значит его план ложить каждый день по 1000 русских ваньков.
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07.03.2022 08:11 Ответить
Гдє же робот Фёдор ...?
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07.03.2022 08:12 Ответить
Он превратился в пидорохуйла.
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07.03.2022 08:21 Ответить
комментарий отмечен как спам
кадыровцы расстреляли машины с мирными людьми, которые хотели выехать с города.

и отмазываются тем, что "киевская власть мирным людям оружие раздает".

https://t.me/RKadyrov_95/1311
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07.03.2022 08:14 Ответить
роман иди *****
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07.03.2022 08:27 Ответить
комментарий отмечен как спам
Просто кацапы добрались до водки в сельських магазинах и забухали. может им бутылки водки с самолетов скидывать? это их выведет с боевого состояния.
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07.03.2022 08:23 Ответить
Краще дати їм пєсди та повбивати накуй усіх
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07.03.2022 08:25 Ответить
роман иди *****
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07.03.2022 08:29 Ответить
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07.03.2022 08:39 Ответить
Eto zhe gostaina, rusnja dumala chto tak nazivajet klubniku ili zemljaniku. Eh baltushka.
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07.03.2022 09:30 Ответить
Продвинулись мало, целей не достигли, и паек у них просроченный. Чмошники - одним словом
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07.03.2022 08:41 Ответить


А ми його тут зустрінемо !
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07.03.2022 08:46 Ответить
.
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07.03.2022 08:47 Ответить
Скоро леса позеленеют и каждый куст будет опасным! 🇺🇦✊✌️
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07.03.2022 09:19 Ответить
 
 