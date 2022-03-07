Продвинулись мало, целей не достигли, – британская разведка об армии РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За выходные российская армия минимально продвинулась по территории Украины и не смогла захватить объекты, которые планировала взять под контроль до понедельника.
К такому выводу пришла разведка Великобритании. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день", – считают британские разведчики.
Также они отметили, что в минувшие сутки авиация и артиллерия РФ продолжали нанонсить большие удары по военным и гражданским объектам в украинских городах.
"Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", - говорится в сообщении.
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Горел Майдан,огонь тушила кровь...
Почуяв кровь, орел взлетел двуглавый,
В Донбасс впиваясь двоклювом кровавым
И в мирный Крым- когтями сапогов.
Земля дрожит под вопль сирот и вдов...
Что, кровь людска сладка, вампир двуглавый,
Фухтельной предков упоенный славой,
Добытой мукой поротых рабов?
Над бедным краем яростно паришь
Ракетоклювы пьявисто остришь,
Чеченской крови мало, душегубец?
Ты пьян , и нагл , и дерзок, но, увы-
На две обло хмельные головы
Три зуба взвел украинский трезубец.
Это гриф - падальшик, двухголовый! 🇺🇦✊✌️
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.
В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.
Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.
Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.
Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.
07.03.2022
Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
значит его план ложить каждый день по 1000 русских ваньков.
и отмазываются тем, что "киевская власть мирным людям оружие раздает".
https://t.me/RKadyrov_95/1311
А ми його тут зустрінемо !