Просунулися мало, цілей не досягли, - британська розвідка про армію РФ

За вихідні російська армія мінімально просунулася теріторією України та не змогла захопити об’єкти, які планувала взяти під контроль до понеділка.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборониСполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ.

""Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день", - вважають британські розвідники.

Також вони зазначили, що за минулу добу авіація та артилерія РФ продовжували нанонсити великі удари по військових і цивільних об’єктах в українських містах.

"Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю", - йдеться у повідомленні.