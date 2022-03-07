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Велика Британія (1342) війна (7386) розвідка (1087)

Просунулися мало, цілей не досягли, - британська розвідка про армію РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Просунулися мало, цілей не досягли, - британська розвідка про армію РФ

За вихідні російська армія мінімально просунулася теріторією України та не змогла захопити об’єкти, які планувала взяти під контроль до понеділка.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборониСполученого Королівства, інформує Цензор.НЕТ.

""Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день", - вважають британські розвідники.

Також вони зазначили, що за минулу добу авіація та артилерія РФ продовжували нанонсити великі удари по військових і цивільних об’єктах в українських містах.

"Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+36
На два метра в глубину продвинулись и закрепились твари кацапские .
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07.03.2022 08:08
+19
путин говорит: "все идет по плану".

значит его план ложить каждый день по 1000 русских ваньков.
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07.03.2022 08:11
+13
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022

Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
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07.03.2022 08:08
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Сонет к двуглавому орлу (2014 год)

Горел Майдан,огонь тушила кровь...
Почуяв кровь, орел взлетел двуглавый,
В Донбасс впиваясь двоклювом кровавым
И в мирный Крым- когтями сапогов.

Земля дрожит под вопль сирот и вдов...
Что, кровь людска сладка, вампир двуглавый,
Фухтельной предков упоенный славой,
Добытой мукой поротых рабов?

Над бедным краем яростно паришь
Ракетоклювы пьявисто остришь,
Чеченской крови мало, душегубец?

Ты пьян , и нагл , и дерзок, но, увы-
На две обло хмельные головы
Три зуба взвел украинский трезубец.
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07.03.2022 08:08 Відповісти
Это не орёл, друг мой, уважаемый,
Это гриф - падальшик, двухголовый! 🇺🇦✊✌️
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07.03.2022 09:26 Відповісти
На два метра в глубину продвинулись и закрепились твари кацапские .
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07.03.2022 08:08 Відповісти
Свободу кротам, геть москалів
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07.03.2022 09:02 Відповісти
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022

Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
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07.03.2022 08:08 Відповісти
трохи відпочинку від росіян https://youtube.com/shorts/Yqh2jhNGyMg?feature=share
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07.03.2022 08:09 Відповісти
Спасибо кэп
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07.03.2022 08:09 Відповісти
не під.обуйте британців, вони мабуть самі ревні наші союзники поряд з поляками
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07.03.2022 08:25 Відповісти
путин говорит: "все идет по плану".

значит его план ложить каждый день по 1000 русских ваньков.
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07.03.2022 08:11 Відповісти
Гдє же робот Фёдор ...?
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07.03.2022 08:12 Відповісти
Он превратился в пидорохуйла.
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07.03.2022 08:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
кадыровцы расстреляли машины с мирными людьми, которые хотели выехать с города.

и отмазываются тем, что "киевская власть мирным людям оружие раздает".

https://t.me/RKadyrov_95/1311
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07.03.2022 08:14 Відповісти
роман иди *****
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07.03.2022 08:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
Просто кацапы добрались до водки в сельських магазинах и забухали. может им бутылки водки с самолетов скидывать? это их выведет с боевого состояния.
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07.03.2022 08:23 Відповісти
Краще дати їм пєсди та повбивати накуй усіх
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07.03.2022 08:25 Відповісти
роман иди *****
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07.03.2022 08:29 Відповісти
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07.03.2022 08:39 Відповісти
Eto zhe gostaina, rusnja dumala chto tak nazivajet klubniku ili zemljaniku. Eh baltushka.
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07.03.2022 09:30 Відповісти
Продвинулись мало, целей не достигли, и паек у них просроченный. Чмошники - одним словом
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07.03.2022 08:41 Відповісти


А ми його тут зустрінемо !
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07.03.2022 08:46 Відповісти
.
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07.03.2022 08:47 Відповісти
Скоро леса позеленеют и каждый куст будет опасным! 🇺🇦✊✌️
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07.03.2022 09:19 Відповісти
 
 