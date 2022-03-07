Россия заявляет о "тишине". Хочет эвакуировать украинцев в Беларусь и РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Міністерство оборони країни-агресора заявило, що оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня, а також відкриває гуманітарні коридори з України у Білорусь та РФ.
Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое публикуют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"По просьбе Макрона к Путину, вооруженные силы Российской Федерации с 10.00 (с 9:00 по Киеву) объявляют режим тишины и открытых гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум", - заявили агрессоры.
Россияне ожидают, что гражданские украинцы захотят выйти гуманитарными коридорами на территорию Беларуси (из Киева) и России (из Мариуполя – в Ростов-на-Дону, из Харькова и Сум – в Белгород).
Вони обіцяють не порушувати гуманітарну операцію, і нібито контролюватимуть її за допомоги безпілотника.
Пожалуйста, подождите...
Хоча...хай вата *****..!
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Слава нації
Смерть москалям
Пішов на*уй, *****!
просто собирали людей... кого в расстрел.... кого сжигали закрыв в амбарах и домах..
кто то шел в услужение в администрации оккупантов полиции жандармерии
кто то ехал в концлагерь или работы в сельском секторе или заводах включая подземные
кого помещали в "лечебницы" для опытов и экспериментов....
А РАШИСТЫ-- МЫ ВАС УБИВАЕМ НО БЕГИТЕ К НАМ....
а хто не виїхав-"нацики,которих"не жалко"...
І ,Найсумніше,знову вибір дуже хіровий..
ТОМУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛИШЕ АКТИВНІшЕ УТИЛІЗУВАТИ російського агресора..
навіть з переносом ударів артилерією на його територію.Тим більше,що приховану мобілізацію ВОРОГ вже проводить ((
-моральна втома від війни..
-довший час обробки мізків рашенЗМІ...
Подякуємо також МінСтецю..(
Не дай Боже, ще провокацію влаштують, цим підарам не дивниця!
Тим більш наші більше бачать читають і знають що на сьогодні відбудеться в раССії чим тіш самі руССькіе.
Делают это как и 800 лет назад. В 30-х тоже вагонами вывозила. "Эвакуировать" - на языке Орды украсть. Вывозят наделение из Украины чтобы заселить московитами а украинцев в Сибирь.
і потім масово пустити авіацію, і зрівняти ці міста з лицем землі, як в сирії.
а потім буде казати: "ми ж вами давали гуманітарний коридор".
Наші скажуть, що незгідні, оскільки не зможуть забезпечити безпеку громадян України на території країн-агресорів, й поготів
1 евакуація в сторону Росії і Білорусі це живий щит для кацапського підкріплення!
2 контроль з безпілотника = розвідка позицій зсу без ризику
3 в разі якщо на зустріч колоні людей що евакуюються будуть рухатися раіські війська і ми почнемо стріляти ***** на весь світ буде кричати про хунту і неонацистів які вбивають мирних кацапоговорящих!
Маю надію що наше СБУ має хоч якісь продумані варіанти на цей випадок!
Для України їхні домовнпрості жодної сили не мають