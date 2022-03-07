Россия заявляет о "тишине". Хочет эвакуировать украинцев в Беларусь и РФ

Міністерство оборони країни-агресора заявило, що оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня, а також відкриває гуманітарні коридори з України у Білорусь та РФ.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое публикуют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"По просьбе Макрона к Путину, вооруженные силы Российской Федерации с 10.00 (с 9:00 по Киеву) объявляют режим тишины и открытых гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум", - заявили агрессоры.

Россияне ожидают, что гражданские украинцы захотят выйти гуманитарными коридорами на территорию Беларуси (из Киева) и России (из Мариуполя – в Ростов-на-Дону, из Харькова и Сум – в Белгород).

Вони обіцяють не порушувати гуманітарну операцію, і нібито контролюватимуть її за допомоги безпілотника.