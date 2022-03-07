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Уничтожена вражеская колонна с топливом. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили колонну с топливом российских оккупантов.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожена колонна оккупантов с топливом. Чем дальше они заходят вглубь Украины, тем больше у них потерь и меньше возможности обеспечивать свои войска", - отметил он.
Где это произошло, не отмечается.
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