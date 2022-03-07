Знищено ворожу колону із паливом. ВIДЕО

Захисники України знищили колону із паливом російських окупантів.

Про це у телеграм-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищена колона окупантів із паливом. Що далі вони заходять углиб України, то більше в них втрат і менше можливості забезпечувати свої війська", - зауважив він.

Де саме це відбулося, не зазначається.

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