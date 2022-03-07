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Знищено ворожу колону із паливом. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили колону із паливом російських окупантів.
Про це у телеграм-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищена колона окупантів із паливом. Що далі вони заходять углиб України, то більше в них втрат і менше можливості забезпечувати свої війська", - зауважив він.
Де саме це відбулося, не зазначається.
Топ коментарі
+54 Azer Huseynov
показати весь коментар07.03.2022 14:05
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показати весь коментар07.03.2022 14:13
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