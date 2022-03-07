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Знищено ворожу колону із паливом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знищено ворожу колону із паливом. ВIДЕО

Захисники України знищили колону із паливом російських окупантів.

Про це у телеграм-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Знищена колона окупантів із паливом. Що далі вони заходять углиб України, то більше в них втрат і менше можливості забезпечувати свої війська", - зауважив він.

Де саме це відбулося, не зазначається.

Читайте також: Ворожу БМП знищено в зоні проведення ООС. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
А нельзя без гребаного телеграма ? Есть youtube, instagram еще чего
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07.03.2022 14:05
+49
Нашим воїнам подяка , подяка і ще раз щира подяка , так як Вони наша гордість і надія на життя 👍🏼✊💪🙏🏼
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07.03.2022 14:05
+33
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07.03.2022 14:13
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Нашим воїнам подяка , подяка і ще раз щира подяка , так як Вони наша гордість і надія на життя 👍🏼✊💪🙏🏼
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07.03.2022 14:05 Відповісти
железные люди, неимоверной стойкости и мужества!
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07.03.2022 14:07 Відповісти
Гарного їм ***** настрою!
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07.03.2022 14:05 Відповісти
" С аганьком!!!"
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07.03.2022 14:14 Відповісти
А нельзя без гребаного телеграма ? Есть youtube, instagram еще чего
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07.03.2022 14:05 Відповісти
В телеграм простіше і там нема цензури на "насильство"
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07.03.2022 14:16 Відповісти
ТА це якийсь *******. Наче пороблено людям. Єдине яке я бачу виправдання, що Телеграм на Росії не забанять, може хоч так русня побаче правду.
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07.03.2022 14:16 Відповісти
ja nesmotrju jesli telegramm, slishaL ON CHTO TO SVJAZAN S CHEKISTAMI ILI CHTO TO POHOZHOJE.
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07.03.2022 15:02 Відповісти
Вот надо было им в Сколково усовершенствовать ДВС на деревянных чурках - меньше бы броня зависела от логистики топлива - тарные ящики и старые оконные рамы в каждом городе найти можно.
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07.03.2022 14:06 Відповісти
В крайньому випадку, вони своїми тушками могли б палити )))
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07.03.2022 14:23 Відповісти
от сала форсунки быстро забиваются. Тушки бандеролями на родину отправляют на мыловаренные заводы - армии мыло тоже нужно.
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07.03.2022 14:36 Відповісти
Рашистская телега не показывает видео!
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07.03.2022 14:09 Відповісти
швиденько підігнали заправщики і соляру забрати по господарствах, скоро посівна))) а то вони відосіки знімають, зараз цигани розберуться...
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07.03.2022 14:10 Відповісти
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07.03.2022 14:12 Відповісти
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Великолепно
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07.03.2022 14:19 Відповісти
Тепер зрозуміло НА КОМУ трималася Радянська Армія і чому українці були ПОЛОВИНОЮ її командного складу (хоч українців у СРСР була тільки п"ята частина населення)
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07.03.2022 15:06 Відповісти
Недарма був вислів що хахол без лички як справка без печатки.
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07.03.2022 15:48 Відповісти
И к этому приложили руки наше славные ВСУ.
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07.03.2022 14:53 Відповісти
Дякую, піду страйка кину.
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07.03.2022 14:18 Відповісти
Цыгане, надеюсь, в курсе о новой партии металолома?
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07.03.2022 14:15 Відповісти
Ха! Ці хлопці знають про таке, про що і ми не здогадуємось.
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07.03.2022 15:22 Відповісти
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07.03.2022 18:39 Відповісти
Ну шо поробиш... Бібізяни, сер.
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07.03.2022 14:15 Відповісти
кацапы помнят до сих пор, как душманы палили колоны, сколько и в каких местах...но в Украине уже 200 таких "афганских" колон сожжено!! Будете помнить или делать вид, что такого не было?!
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07.03.2022 14:16 Відповісти
Неееее, пусть лучше не помнят и едут спокойно. А ВСУ и ТерОборона напомнит им при малейшем удобном случае.
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07.03.2022 14:55 Відповісти
почему я должен регаться на телеграмме. чтобы посмотреть ролик,???? это реклама от Цензора?
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07.03.2022 14:19 Відповісти
зареган не открывается
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07.03.2022 14:21 Відповісти
Катюзі по заслузі «на учєніях», мо навчаться московіти…
Воєнні злочини московитів в Україні….
Кари, москалям, кари!!
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07.03.2022 14:32 Відповісти
жаль... не посмотреть на красоту... не открывается !
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07.03.2022 14:36 Відповісти
Паливо не треба нищити, зводиться нашим захисникам
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07.03.2022 14:46 Відповісти
"Де саме це відбулося, не зазначається": проглянувши відео, можна зробити висновок, що колона рухалася в протилежному від Чугуєва напрямку (, отже) до Ізюму Харківщини, зупинили їх біля перехрестя, що біля населеного пункту Волохів Яр.
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07.03.2022 14:49 Відповісти
Танк, БТР, БМП без палива лише трохи відрізняється від металобрухту. Тому знащення цієї колони не меньш значна перемога а ніж знешкоджені танки москалів
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07.03.2022 15:11 Відповісти
 
 