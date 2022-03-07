Призываю жителей оккупированных районов примкнуть к движению сопротивления. Защитите родной дом! - Залужный
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Враг деморализован и истощен, его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Дорогие побратимы и сестры! Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои - это наша реальность. Как бы тяжело нам не было, но уж точно не будет стыдно", - обращается он к защитникам Украины.
Залужный отмечает, что враг деморализован и истощен. Его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.
Используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева.
"Устойчивая оборона наших городов - Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя - и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов присоединяться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом!" - пишет Залужный.
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По его словам, украинское небо героически охраняется воздушными силами, а также силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке воздушного нападения противника.
Основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление противника.
"Я обращаюсь к командирам - берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь - наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления. Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль потерь усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах!", - резюмирует главнокомандующий ВСУ.
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- повідомив міністр.
Украинские моряки, которые сейчас отбывают наказание в греческих тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу, просят амнистировать их и вернуть на родину, чтобы они могли защищать ее с оружием в руках от навалы российской орды.
Об этом «Думской» рассказали родственники наших соотечественников.
По их словам, сейчас в колониях Эллады, где весьма строгие наказания за подобные преступления, которые не считаются тяжкими в Украине, находится порядка 300 украинцев.
«5 марта они написали письмо к украинскому омбудсмену с просьбой поспособствовать их досрочному освобождению и возвращению в Украину, чтобы защищать нашу Родину от агрессора, - говорит племянник одного из моряков. - Письмо они передали через консула. До этого аналогичное обращение они писали на греческого президента, но им отказали из-за отсутствия юридических оснований. Мы понимаем, что сейчас у государственных органов банально не хватает времени и госслужащих для обработки входной корреспонденции, поэтому просим вас как журналистов распространить эту информацию. Возможно, это позволит не повинным ни в чем особо серьезном мужчинам вернуться, чтобы отстоять Украину!».
Напомним, ранее Верховный главнокомандующий ВС Украины анонсировал освобождение из украинских тюрем ряд категорий участников войны на востоке, которые готовы встать на защиту Родины.
"ДУМСКАЯ" , ОДЕССА
В реале все выглядит совсем по другому. Автомат никто не даст, потеряете дней 5 у военкомата только.
Мы сами организовали свою ТО у домов. Построили баррикады на Венике. Каждый день дежурим, ловим нариков и потенциальных диверсантов. Чтобы вы знали, 102 не отвечает. Ну поймал ты его, что дальше? Сиди до 8 утра под конвоем, приезжает полиция и отпускает. Просидев на холоде 8 часов, вот единственный аргумент, отгоняющий всю шваль от нашего района.
Статуса нет. Прав досматривать машины нет. Зато есть здравый глузд общества, понимающий, что это необходимо. Что это делается для них и их пользы. Есть только понимание.
Итак, подведем итог этому скуляжу. Что бы ТО работало, нам нужен статус с правами, оружие и мы согласны на контроль государства, а не ничего не делание, как с телефонами 102.
Вот куда нам сдавать явных диверсантов?! Контактов служб нет.
Ловим каждый день. Из последнего (5 телефонов, чистенький, ногти, одет... и из хостела с загран паспортом только. Вышел стрельнуть сигару, пройдя 2,5 км в комендантский час. Очень подкован, цитирует Ницше, сидел и похоже, что за убийство) Стрелять таких не выход. Нужно их сеть раскручивать.
А клиентов мы тебе подгоним, не переживай. Только одевайся потеплее.
военкоматовская ТОЛСТОЖОПАЯ КУРИЦА, вытащила свой автомат где-то из-за жопы, с подъё... говотит: "бери мой". Говорю "давай"...Короче, весь разговор описывать не буду, но суть ДЕКРЕТ- СИДИ, ССЫ И НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ. Ну чтож, с ножом, так с ножом. Или, КИЕВ, ВЕНИК Я - минус одна толковая боевая единица