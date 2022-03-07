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Призываю жителей оккупированных районов примкнуть к движению сопротивления. Защитите родной дом! - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Призываю жителей оккупированных районов примкнуть к движению сопротивления. Защитите родной дом! - Залужный

Враг деморализован и истощен, его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие побратимы и сестры! Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои - это наша реальность. Как бы тяжело нам не было, но уж точно не будет стыдно", - обращается он к защитникам Украины.

Залужный отмечает, что враг деморализован и истощен. Его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены.

Используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева.

"Устойчивая оборона наших городов - Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя - и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов присоединяться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом!" - пишет Залужный.

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По его словам, украинское небо героически охраняется воздушными силами, а также силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке воздушного нападения противника.

Основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление противника.

"Я обращаюсь к командирам - берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь - наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления. Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль потерь усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах!", - резюмирует главнокомандующий ВСУ.
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Топ комментарии
+39
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07.03.2022 14:58
+19
Слава Україні!!!
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07.03.2022 14:53
+19
все правильно сказав. хай живуть ЗСУ!
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07.03.2022 14:55
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Слава Україні!!!
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07.03.2022 14:53 Ответить
Смерть ворогам!
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07.03.2022 15:03 Ответить
Лідер групи Brutto Сергій Міхалок записав відеозвернення до білоруських військових. Він доволі жорстко пройшовся по їх позиції, коли вони дозволи країні бути плацдармом для нападу на Україну.
https://24tv.ua/niuya-vi-ne-zahistili-mihalok-zhorstko-zvernuvsya-do-biloruskih_n1894918
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07.03.2022 14:53 Ответить
все правильно сказав. хай живуть ЗСУ!
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07.03.2022 14:55 Ответить
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07.03.2022 14:55 Ответить
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07.03.2022 14:58 Ответить
Це все звісно правильно, але де схрони зі зброєю на випадок захоплення територій?
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07.03.2022 14:59 Ответить
Верховний має знати...
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07.03.2022 15:04 Ответить
На фуагра це верховному, має бути штаб, який за це відповідає, сектор - схрон, сектор- схрон.
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07.03.2022 15:11 Ответить
і я про це ... що тепер робиться де ще не зайшли кацапи ... - от де проблема ...
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07.03.2022 17:45 Ответить
В потрібних місцях.
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07.03.2022 15:04 Ответить
тобто ніде
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07.03.2022 15:12 Ответить
Хз, у нас навіть в самих забитих селах на блокпостах дідусі з автоматами стоять.
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07.03.2022 15:17 Ответить
дідусі в селах дбайливі господарники
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07.03.2022 15:18 Ответить
Так то так, але це централізовано, ще 3 дні назад були з рушницями і палицями, а тепер ...., боюсь через пару днів ДШК будуть стояти через кожні 5 км.
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07.03.2022 15:20 Ответить
Судя по законодательству и выделенному бюджету, никто о сопротивлении в тылу и не думал. Одни дороги, праздники и веселуха были на уме. Поэтому как обычно у нас : энтузиасты, волонтёры, добровольцы, за свой счёт и своими же жизнями
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07.03.2022 15:13 Ответить
Китайське товариство Червоного Хреста найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу,
- повідомив міністр.
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07.03.2022 15:01 Ответить
а я знаю, китайці ..... підтримують.
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07.03.2022 15:05 Ответить
а зброю слабо дати
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07.03.2022 17:46 Ответить
Він зараз наш Батько Залужний...якби зараз проводились опитування, то довіра до Армії була би 100%!
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07.03.2022 15:03 Ответить
Вони проводяться.
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07.03.2022 15:05 Ответить
Вже навіть статистики по ковіду немає.
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07.03.2022 15:07 Ответить
а бандера тоді хто? і взагалі не можна без того всього , щоб не бути подібним до касапів. в них теж сралін наше фсьо, ***** наше всьо...
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07.03.2022 15:14 Ответить
Мля як долучитися? Де не звонив,кажуть нема досвіду зброю не дамо,і вишкіл не проводять,
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07.03.2022 15:08 Ответить
бери сокиру і роби завали перед кацапськими бензовозами - користі буде більше ніж від автомата в невмілих руках
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07.03.2022 15:17 Ответить
Тих хто прагнутиме отримати "калаша" треба питати: шо означає буква П на прицільній планці? Ті хто в курсі - одразу скажуть про постійний приціл, 440 метрів... А я б сказав : це означає ПІЗДЄЦ кацападлу - який потрапить у розріз того прицілу!
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07.03.2022 15:29 Ответить
А по бензовозах -- коктейлем. Треба бути не лише мужніми, а ще й хитрими і підступними з ворогами. Ця війна робиться ворожими диверсантами по всій країні, і треба усім допомагати ЗСУ.
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07.03.2022 16:08 Ответить
Взагалі то чоловіки, які прибули на захід України, мають стати на військовий облік, про ріелторів смішно.
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07.03.2022 15:13 Ответить
я понимаю ваше возмущение, но счас попробуй запишись в тероборону, нет мест - сидите и ждите, не дай бог, конечно дождаться, но счас пока время спецов - они наша надежда и опора, а сопротивляться надо - хоть матобеспечение жечь, крысиного яду комусь подсыпать - святое дело
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07.03.2022 15:16 Ответить
Якби тим херсонцям свого часу роздали на руки побільше "стрілкотні" та й якусь дещицю "важкої" зброї : хоч би тих самих рпг - зараз би вони мали змогу не з голими руками йти на озброєних до зубів орків, а ******** по ним їх з усьго що стріляє. Це АКТУАЛЬНО ше й зараз: якщо є можливість - треба давати цивільним,а не тільки тероборонцям(під ЇХ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - з обов'язковим обліком тієї зброї з набоями та поверненням у встановлені строки після Перемоги над рашистами) зброю, принаймі хоча б тим хто вміє нею користуватись(пара конкретних питань від військового фахівця одразу покаже ступінь підготовки того цивільного шо хоче отримати ту зброю).Таке моє бачення створення масового цивільного спротиву в Україні.
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07.03.2022 15:18 Ответить
все вірно ...
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07.03.2022 17:48 Ответить
В Херсон дайте зброї. Бо коктейлями молотова їх не закидати вони навкруги окопалися як кроти. Сьогодні з під Зеленівки чимось дуже серйозним гатили по нашим.
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07.03.2022 15:18 Ответить
В Херсоні ще тримається наша бригада, там не все так радужно для москалів.
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07.03.2022 15:21 Ответить
Ще тримається якось не дуже обнадійливо звучить. Готується до зачистки української землі від московської орди, мало би бути.
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07.03.2022 20:12 Ответить
Украинские моряки, сидящие за мелкие прегрешения в греческих тюрьмах, просят отправить их на фронт - бить российских нацистов

Украинские моряки, которые сейчас отбывают наказание в греческих тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу, просят амнистировать их и вернуть на родину, чтобы они могли защищать ее с оружием в руках от навалы российской орды.

Об этом «Думской» рассказали родственники наших соотечественников.

По их словам, сейчас в колониях Эллады, где весьма строгие наказания за подобные преступления, которые не считаются тяжкими в Украине, находится порядка 300 украинцев.

«5 марта они написали письмо к украинскому омбудсмену с просьбой поспособствовать их досрочному освобождению и возвращению в Украину, чтобы защищать нашу Родину от агрессора, - говорит племянник одного из моряков. - Письмо они передали через консула. До этого аналогичное обращение они писали на греческого президента, но им отказали из-за отсутствия юридических оснований. Мы понимаем, что сейчас у государственных органов банально не хватает времени и госслужащих для обработки входной корреспонденции, поэтому просим вас как журналистов распространить эту информацию. Возможно, это позволит не повинным ни в чем особо серьезном мужчинам вернуться, чтобы отстоять Украину!».

Напомним, ранее Верховный главнокомандующий ВС Украины анонсировал освобождение из украинских тюрем ряд категорий участников войны на востоке, которые готовы встать на защиту Родины.
"ДУМСКАЯ" , ОДЕССА
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07.03.2022 15:20 Ответить
Logichno, net nichego cennene chelovecheskoj zhizni, no ne zabivajem, kacap ne chelovek, teh valitj na miluju dushu i jeshcho boljshe mozhnoi nuzhno., vsiacheski poshirjajetsia.
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07.03.2022 15:21 Ответить
У вас є зброя, ********** і мотивація. - Можливо я чогось не знаю? Звідки там взялася зброя та **********?
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07.03.2022 16:17 Ответить
Зброю можна і віджати зробивши засідку. Але все ж потрібен спец ССО або інший щоб організувати загін і очолити його.
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07.03.2022 16:49 Ответить
Можливо з того, що в генштаб звітуюють
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07.03.2022 20:15 Ответить
Смерть окупантам!
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07.03.2022 16:18 Ответить
Оружие раздайте ******* , как защищаться , ножом или палкой
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07.03.2022 16:39 Ответить
Скажіть вода пішла в крим? У нас В Кам'янці -Дніпровський окупанти себе добре почувають, їдять пьють в мотелях сплять в сауні моються!!!
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07.03.2022 16:42 Ответить
Для формирования партизанских боевых отрядов, нужно отправлять в регионы хотя по одному спецу что-бы он возглавлял и руководил ими. Так сами по себе мужчины не будуть знать как и где наносить удары.
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07.03.2022 16:45 Ответить
Это все красивые лозунги. Популизм чистой воды, как у Резникова. Мол приходите в ТО с паспортом, вам дадут автомат и защищайте свой дом. Ага, щас, аж 2 раза!
В реале все выглядит совсем по другому. Автомат никто не даст, потеряете дней 5 у военкомата только.
Мы сами организовали свою ТО у домов. Построили баррикады на Венике. Каждый день дежурим, ловим нариков и потенциальных диверсантов. Чтобы вы знали, 102 не отвечает. Ну поймал ты его, что дальше? Сиди до 8 утра под конвоем, приезжает полиция и отпускает. Просидев на холоде 8 часов, вот единственный аргумент, отгоняющий всю шваль от нашего района.
Статуса нет. Прав досматривать машины нет. Зато есть здравый глузд общества, понимающий, что это необходимо. Что это делается для них и их пользы. Есть только понимание.
Итак, подведем итог этому скуляжу. Что бы ТО работало, нам нужен статус с правами, оружие и мы согласны на контроль государства, а не ничего не делание, как с телефонами 102.
Вот куда нам сдавать явных диверсантов?! Контактов служб нет.
Ловим каждый день. Из последнего (5 телефонов, чистенький, ногти, одет... и из хостела с загран паспортом только. Вышел стрельнуть сигару, пройдя 2,5 км в комендантский час. Очень подкован, цитирует Ницше, сидел и похоже, что за убийство) Стрелять таких не выход. Нужно их сеть раскручивать.
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07.03.2022 17:02 Ответить
до сраки така ТО ЯКЩО НЕ організована здача диверсантів..або їх розстріл на місці
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07.03.2022 17:40 Ответить
Ты такой вумный. В Киеве живешь? Приходи на пр-кт Правды, будешь главным по расстрелам.
А клиентов мы тебе подгоним, не переживай. Только одевайся потеплее.
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07.03.2022 17:51 Ответить
А якщо помилились? Вийде розстріляли невинного без суду і слідства
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07.03.2022 21:55 Ответить
от кого треба на обкладинку TIMES! Разом з Муженком і Марченком!!!!!
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07.03.2022 18:06 Ответить
про Охтирку не згадав там ображаються....
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07.03.2022 18:50 Ответить
3,14здец!!! С 16 го являюсь военнослужащей ЗСУ ( боевая часть, боевая посада) и опыт АТО и ООС за плечами имеется. И военник на руках ( декрет, но с манюнькой было кому посидеть) и оружие знаю где получить....Так вот... полошла туда сегодня с просьбой выдать мне одну еденицу огнестрельного оружия для защиты дома.. семьи...возможной подмоги в случае обострения..и т д. Подошла
военкоматовская ТОЛСТОЖОПАЯ КУРИЦА, вытащила свой автомат где-то из-за жопы, с подъё... говотит: "бери мой". Говорю "давай"...Короче, весь разговор описывать не буду, но суть ДЕКРЕТ- СИДИ, ССЫ И НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ. Ну чтож, с ножом, так с ножом. Или, КИЕВ, ВЕНИК Я - минус одна толковая боевая единица
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07.03.2022 18:57 Ответить
 
 