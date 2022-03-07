"Пуск! Цель уничтожена!", - украинские воины сил ПВО сбивают российский самолет. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попало видео, как украинские воины ПВО сбивают российский самолет.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь фейсбука Валентин Красноперов.
"Цель уничтожена. Су-30. Ребята молодцы", - написал он.
Топ комментарии
+88 Вячеслав Галушка 16a6f560
показать весь комментарий07.03.2022 19:28
+40 busovod 1968
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+38 Толья
показать весь комментарий07.03.2022 19:28
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Ти хоч піди, попрацюй на звичайній циркулярній пили - швидко без пальців залишишся.
А ТОРів та Панцирів у нас ніколи не було.
Нічого!
Ні де це, ні коли.
Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве - с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, сообщил начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.
сценаристу, режисеру, виконавцям повага та низький уклін!
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Хакеры анонимус ****** все каналы рф. И запостили видео из Харькова, с Салтовки.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3422289-hakeri-anonymous-povidomili-pro-zlam-derzavnih-telekanaliv-rf.html
Разговор кацапа по телефону- что-то дошло..