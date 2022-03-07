"Пуск! Цель уничтожена!", - украинские воины сил ПВО сбивают российский самолет. ВИДЕО

В сеть попало видео, как украинские воины ПВО сбивают российский самолет.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь фейсбука Валентин Красноперов.

"Цель уничтожена. Су-30. Ребята молодцы", - написал он.