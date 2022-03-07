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ПВО (1468) самолет (3324)

"Пуск! Цель уничтожена!", - украинские воины сил ПВО сбивают российский самолет. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попало видео, как украинские воины ПВО сбивают российский самолет.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь фейсбука Валентин Красноперов.

"Цель уничтожена. Су-30. Ребята молодцы", - написал он.
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Топ комментарии
+88
Красавчики!
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07.03.2022 19:28
+40
русский военный самолёт иди на х.й
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07.03.2022 19:28
+38
Дякуємо вам. Слава ЗСУ!
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07.03.2022 19:28
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Красавчики!
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07.03.2022 19:28 Ответить
і це із цим старим обладнанням ... якби їм хочаб передавали тор2 чи панцер.. які чомусь тупо спалюють ((
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07.03.2022 19:30 Ответить
Там може бути система свій/чужий . ,І на вату може не реагувати . Я не ппо-шник , але я так думаю .
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07.03.2022 19:37 Ответить
Ці коди мають постійно змінювати, не знаю як часто, можливо кожний день. Після зміни кодів руський ТОР вже не впізнає руський літак як свій.
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07.03.2022 19:46 Ответить
Я не узкий специалист, но думаю что блок распознавания "свой-чужой" можно либо отключить либо переключить в другой режим. По идее, вся военная техника рассчитана на то, чтобы ею смог управлять любой колхозник. Для этого делается минимум кнопок, рычагов, всяких замудреных систем. Иначе вы заколебаетесь учить этим всем премудростям тысячи людей. Это дорого и долго.
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07.03.2022 20:00 Ответить
Ти зовсім не спеціаліст, систему свій-чужий обслуговує секретний офіцер, до літаку коли він вводить код ніхто не може підійти, його охороняє солдат з калашом. На Торі ці коди мабуть вводить командир, якій їх отримує по секретному зв'язку, ніхто більше їх не знає. Ніякій колхозник це зробити не може. Просто ці коди після їх зміни більш не працюють якщо їх не ввели в тор.
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07.03.2022 20:15 Ответить
Я впевнен після захвату тора ці коди змінюють одразу, бо якщо їх поставити на свій літак то можна летіти москву бомбити, бо він буде для руських як свій.
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07.03.2022 20:20 Ответить
На кожну техніку потрібно вчитися!
Ти хоч піди, попрацюй на звичайній циркулярній пили - швидко без пальців залишишся.
А ТОРів та Панцирів у нас ніколи не було.
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07.03.2022 19:38 Ответить
в нас є ТОРи, це радянська техніка
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07.03.2022 20:12 Ответить
А де ти пропонуєш брати ракети до них? Там не все так просто. Це не танк ********, завів і поїхав.
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07.03.2022 19:42 Ответить
Luchshe i ne skazhesh.
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07.03.2022 19:46 Ответить
👍СЛАВА ЗСУ !!!❤️💙💛
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07.03.2022 20:10 Ответить
Сильно не впевнений, що таке можна викладати.
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07.03.2022 19:28 Ответить
а ти ні в чому не впевнений .мабуть доля така
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07.03.2022 19:34 Ответить
Та куди мені до дурнів, які не мають сумнівів. Як і мізків.
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07.03.2022 19:40 Ответить
краще вже нікуди.краще для всіх
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07.03.2022 19:56 Ответить
В тебе щось язик заплітається.
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07.03.2022 20:03 Ответить
А що ти там побачив?
Нічого!
Ні де це, ні коли.
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07.03.2022 19:39 Ответить
Дякуємо вам. Слава ЗСУ!
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07.03.2022 19:28 Ответить
супер
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07.03.2022 19:28 Ответить
русский военный самолёт иди на х.й
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07.03.2022 19:28 Ответить
Просто : рускій іди на*уй . Хоч танк , хоч корабель ..
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07.03.2022 19:41 Ответить
Красені!
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07.03.2022 19:28 Ответить
Кацапський аналагавнєт пішов *****!
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07.03.2022 19:28 Ответить
Ох, що б було, якби хлопцям дати ************ зброю
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07.03.2022 19:29 Ответить
вже все закінчилось би
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07.03.2022 19:36 Ответить
На це можно дивитися нескінченно!
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07.03.2022 19:30 Ответить
Співати хоца
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07.03.2022 19:30 Ответить
Слава ЗСУ, Україна тримайся
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07.03.2022 19:31 Ответить
Новини расісі сьогодні (клініка):
Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве - с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, сообщил начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.
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07.03.2022 19:32 Ответить
У це повірити можуть тількі на всю голову хворі ,бо Україна поряд з кацапами, який нам сенс з того?Хвора нація,вже не знають що вигадати,щоб натравити своє тупе бидло на Україну.
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07.03.2022 19:35 Ответить
Вони не нація, а тюрма народів!
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07.03.2022 19:40 Ответить
Московськой язви.
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07.03.2022 19:39 Ответить
Нє, кацапи в Україні почали сратись зовсім від іншого. Збудник дизентерії тут нідочого.
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07.03.2022 20:00 Ответить
Они уже Львов захватили? Так, гдялишь, и до Гондора дойдут через неделю.
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07.03.2022 23:20 Ответить
Кращої короткометражки я просто не бачив!
сценаристу, режисеру, виконавцям повага та низький уклін!
Більше таких фільмів!
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07.03.2022 19:32 Ответить
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07.03.2022 19:36 Ответить
су30см - это самый топовый и дорогой говнолет и ********* на данный момент, не считая ПАК ФА (су57).
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07.03.2022 19:37 Ответить
а ось це анало-говнет су-30?та старий добрий миг-21 шустріший
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07.03.2022 19:37 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ
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07.03.2022 19:38 Ответить
Наші красавчики. Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 19:38 Ответить
Які пацани щасливі, і ми також!
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07.03.2022 19:38 Ответить
Молодці хлопці! Бийте рашистську ГАДИНУ!
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07.03.2022 19:43 Ответить
эти минуты радости надо сделать первым куплетом нашего Гимна!!!
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07.03.2022 19:43 Ответить
Молодці! На старому радянському обладнанні нищать "хваленого" кацапсячого "аналоговнєта".
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07.03.2022 19:44 Ответить
А ось ще шикардос!

Хакеры анонимус ****** все каналы рф. И запостили видео из Харькова, с Салтовки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3422289-hakeri-anonymous-povidomili-pro-zlam-derzavnih-telekanaliv-rf.html
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07.03.2022 19:46 Ответить
Вбивайте цапів без жалю! Ця гидота не має право на життя!
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07.03.2022 19:47 Ответить
Браво пацани
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07.03.2022 19:49 Ответить
Чорний песець вийшов на полювання і впіймав кацапський гавноліт:

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07.03.2022 19:50 Ответить
Только то не песец, то родной рыжий лис. Песец вот, на снегу он совершенно незаметен.

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07.03.2022 23:24 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500890660735533059
Разговор кацапа по телефону- что-то дошло..
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07.03.2022 19:55 Ответить
Орки отказываются принимать свое дохлое пушечное мясо и фарш. Не стоит хранить эту падаль и тратить электроэнергию на морозильники, нужно отрезать им хрены (если у кого они остались) и заспиртовать, остальное сжечь, для идентифицированных орков на банках с бирками проставить персональные данные, для неизвестных номер и фото с препаратами (длительного хранения) выложить на сайт, и пусть "РОДНАЯ УЗНАЕТ КАКОЙ У ПАРНЯ БЫЛ КОНЕЦ"!
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07.03.2022 19:58 Ответить
Бук?
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07.03.2022 19:59 Ответить
Не Бук, наведение по оптическому каналу. На С-125 похоже.
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07.03.2022 20:21 Ответить
Молодцы!!!!
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07.03.2022 20:00 Ответить
Молодцы парни...
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07.03.2022 20:00 Ответить
Всегда мечтал отдать команду "Пуск!"
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07.03.2022 20:07 Ответить
Головне що в хлопців є справжній мисливський азарт на московитіа. Дивлюся що у всіх - арти, моряків, льотчиків, піхоти. Солдат впершу чергу повинен відчувати себе мисливцем і полювати на ворога
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07.03.2022 20:20 Ответить
Боги войны
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07.03.2022 20:23 Ответить
ЗРК Оса ?
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07.03.2022 20:23 Ответить
 
 