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ППО (1812) літак (1980)

Пуск! Ціль знищена, - українські воїни сил ППО збивають російський літак. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео, як українські воїни ППО збивають російський літак.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє користувач фейсбуку Валентин Красноперов.

"Ціль знищена. Су 30. Хлопці молодці", - написав він.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+88
Красавчики!
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07.03.2022 19:28
+40
русский военный самолёт иди на х.й
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07.03.2022 19:28
+38
Дякуємо вам. Слава ЗСУ!
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07.03.2022 19:28
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Красавчики!
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07.03.2022 19:28 Відповісти
і це із цим старим обладнанням ... якби їм хочаб передавали тор2 чи панцер.. які чомусь тупо спалюють ((
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07.03.2022 19:30 Відповісти
Там може бути система свій/чужий . ,І на вату може не реагувати . Я не ппо-шник , але я так думаю .
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07.03.2022 19:37 Відповісти
Ці коди мають постійно змінювати, не знаю як часто, можливо кожний день. Після зміни кодів руський ТОР вже не впізнає руський літак як свій.
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07.03.2022 19:46 Відповісти
Я не узкий специалист, но думаю что блок распознавания "свой-чужой" можно либо отключить либо переключить в другой режим. По идее, вся военная техника рассчитана на то, чтобы ею смог управлять любой колхозник. Для этого делается минимум кнопок, рычагов, всяких замудреных систем. Иначе вы заколебаетесь учить этим всем премудростям тысячи людей. Это дорого и долго.
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07.03.2022 20:00 Відповісти
Ти зовсім не спеціаліст, систему свій-чужий обслуговує секретний офіцер, до літаку коли він вводить код ніхто не може підійти, його охороняє солдат з калашом. На Торі ці коди мабуть вводить командир, якій їх отримує по секретному зв'язку, ніхто більше їх не знає. Ніякій колхозник це зробити не може. Просто ці коди після їх зміни більш не працюють якщо їх не ввели в тор.
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07.03.2022 20:15 Відповісти
Я впевнен після захвату тора ці коди змінюють одразу, бо якщо їх поставити на свій літак то можна летіти москву бомбити, бо він буде для руських як свій.
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07.03.2022 20:20 Відповісти
На кожну техніку потрібно вчитися!
Ти хоч піди, попрацюй на звичайній циркулярній пили - швидко без пальців залишишся.
А ТОРів та Панцирів у нас ніколи не було.
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07.03.2022 19:38 Відповісти
в нас є ТОРи, це радянська техніка
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07.03.2022 20:12 Відповісти
А де ти пропонуєш брати ракети до них? Там не все так просто. Це не танк ********, завів і поїхав.
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07.03.2022 19:42 Відповісти
Luchshe i ne skazhesh.
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07.03.2022 19:46 Відповісти
👍СЛАВА ЗСУ !!!❤️💙💛
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07.03.2022 20:10 Відповісти
Сильно не впевнений, що таке можна викладати.
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07.03.2022 19:28 Відповісти
а ти ні в чому не впевнений .мабуть доля така
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07.03.2022 19:34 Відповісти
Та куди мені до дурнів, які не мають сумнівів. Як і мізків.
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07.03.2022 19:40 Відповісти
краще вже нікуди.краще для всіх
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07.03.2022 19:56 Відповісти
В тебе щось язик заплітається.
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07.03.2022 20:03 Відповісти
А що ти там побачив?
Нічого!
Ні де це, ні коли.
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07.03.2022 19:39 Відповісти
Дякуємо вам. Слава ЗСУ!
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07.03.2022 19:28 Відповісти
супер
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07.03.2022 19:28 Відповісти
русский военный самолёт иди на х.й
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07.03.2022 19:28 Відповісти
Просто : рускій іди на*уй . Хоч танк , хоч корабель ..
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07.03.2022 19:41 Відповісти
Красені!
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07.03.2022 19:28 Відповісти
Кацапський аналагавнєт пішов *****!
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07.03.2022 19:28 Відповісти
Ох, що б було, якби хлопцям дати ************ зброю
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07.03.2022 19:29 Відповісти
вже все закінчилось би
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07.03.2022 19:36 Відповісти
На це можно дивитися нескінченно!
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07.03.2022 19:30 Відповісти
Співати хоца
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07.03.2022 19:30 Відповісти
Слава ЗСУ, Україна тримайся
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07.03.2022 19:31 Відповісти
Новини расісі сьогодні (клініка):
Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве - с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, сообщил начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.
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07.03.2022 19:32 Відповісти
У це повірити можуть тількі на всю голову хворі ,бо Україна поряд з кацапами, який нам сенс з того?Хвора нація,вже не знають що вигадати,щоб натравити своє тупе бидло на Україну.
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07.03.2022 19:35 Відповісти
Вони не нація, а тюрма народів!
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07.03.2022 19:40 Відповісти
Московськой язви.
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07.03.2022 19:39 Відповісти
Нє, кацапи в Україні почали сратись зовсім від іншого. Збудник дизентерії тут нідочого.
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07.03.2022 20:00 Відповісти
Они уже Львов захватили? Так, гдялишь, и до Гондора дойдут через неделю.
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Кращої короткометражки я просто не бачив!
сценаристу, режисеру, виконавцям повага та низький уклін!
Більше таких фільмів!
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07.03.2022 19:32 Відповісти
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07.03.2022 19:36 Відповісти
су30см - это самый топовый и дорогой говнолет и ********* на данный момент, не считая ПАК ФА (су57).
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07.03.2022 19:37 Відповісти
а ось це анало-говнет су-30?та старий добрий миг-21 шустріший
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07.03.2022 19:37 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Наші красавчики. Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Які пацани щасливі, і ми також!
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Молодці хлопці! Бийте рашистську ГАДИНУ!
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07.03.2022 19:43 Відповісти
эти минуты радости надо сделать первым куплетом нашего Гимна!!!
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07.03.2022 19:43 Відповісти
Молодці! На старому радянському обладнанні нищать "хваленого" кацапсячого "аналоговнєта".
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07.03.2022 19:44 Відповісти
А ось ще шикардос!

Хакеры анонимус ****** все каналы рф. И запостили видео из Харькова, с Салтовки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3422289-hakeri-anonymous-povidomili-pro-zlam-derzavnih-telekanaliv-rf.html
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07.03.2022 19:46 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю! Ця гидота не має право на життя!
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07.03.2022 19:47 Відповісти
Браво пацани
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07.03.2022 19:49 Відповісти
Чорний песець вийшов на полювання і впіймав кацапський гавноліт:

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07.03.2022 19:50 Відповісти
Только то не песец, то родной рыжий лис. Песец вот, на снегу он совершенно незаметен.

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07.03.2022 23:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500890660735533059
Разговор кацапа по телефону- что-то дошло..
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07.03.2022 19:55 Відповісти
Орки отказываются принимать свое дохлое пушечное мясо и фарш. Не стоит хранить эту падаль и тратить электроэнергию на морозильники, нужно отрезать им хрены (если у кого они остались) и заспиртовать, остальное сжечь, для идентифицированных орков на банках с бирками проставить персональные данные, для неизвестных номер и фото с препаратами (длительного хранения) выложить на сайт, и пусть "РОДНАЯ УЗНАЕТ КАКОЙ У ПАРНЯ БЫЛ КОНЕЦ"!
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07.03.2022 19:58 Відповісти
Бук?
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07.03.2022 19:59 Відповісти
Не Бук, наведение по оптическому каналу. На С-125 похоже.
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07.03.2022 20:21 Відповісти
Молодцы!!!!
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07.03.2022 20:00 Відповісти
Молодцы парни...
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07.03.2022 20:00 Відповісти
Всегда мечтал отдать команду "Пуск!"
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07.03.2022 20:07 Відповісти
Головне що в хлопців є справжній мисливський азарт на московитіа. Дивлюся що у всіх - арти, моряків, льотчиків, піхоти. Солдат впершу чергу повинен відчувати себе мисливцем і полювати на ворога
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07.03.2022 20:20 Відповісти
Боги войны
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07.03.2022 20:23 Відповісти
ЗРК Оса ?
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07.03.2022 20:23 Відповісти
 
 