Пуск! Ціль знищена, - українські воїни сил ППО збивають російський літак. ВIДЕО
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У мережу потрапило відео, як українські воїни ППО збивають російський літак.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє користувач фейсбуку Валентин Красноперов.
"Ціль знищена. Су 30. Хлопці молодці", - написав він.
Топ коментарі
+88 Вячеслав Галушка 16a6f560
показати весь коментар07.03.2022 19:28
+40 busovod 1968
показати весь коментар07.03.2022 19:28
+38 Толья
показати весь коментар07.03.2022 19:28
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Ти хоч піди, попрацюй на звичайній циркулярній пили - швидко без пальців залишишся.
А ТОРів та Панцирів у нас ніколи не було.
Нічого!
Ні де це, ні коли.
Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве - с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, сообщил начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.
сценаристу, режисеру, виконавцям повага та низький уклін!
Більше таких фільмів!
Хакеры анонимус ****** все каналы рф. И запостили видео из Харькова, с Салтовки.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3422289-hakeri-anonymous-povidomili-pro-zlam-derzavnih-telekanaliv-rf.html
Разговор кацапа по телефону- что-то дошло..