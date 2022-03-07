Более 1,7 млн беженцев покинули Украину, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Более 1,7 миллионов беженцев покинули Украину с начала военного вторжения РФ.
Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В частности, более миллиона беженцев поехали в Польшу. Кроме того, украинцы едут в Венгрию, Словакию, Молдову, Румынию, другие европейские страны.
Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал такое количество беженцев из Украины "самым масштабным кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны".
Евросоюз решил, на гуманитарную помощь выделить 500 миллионов евро для покрытия расходов стран, куда приезжают украинцы. Эта сумма станет первым траншем, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала продолжить поддержку Украины. США создадут фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и принимающим беженцев странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По данным Управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по полночь 6 марта зафиксировано 1207 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 406 погибших и 801 человек ранен.
Пожалуйста, подождите...
Краще хай зараз тікають ніж на полі боя.
ні, чесно, ну нема рівних прав, ну є привілеї у жінок - так напишіть про це чесно, а то в конституції гарно і пафосно, а потом сотні законів порушують конституцію дискримінуючи чоловіків... так, я розумію що так у всіх, але можна вже якось офіційно закріпити нерівність, і дати чоловікам щось взамін, нє? Чи рівноправ"я це тіки коли привілеї для жінок?
Я розумію що зараз міняти щось запізно, але я дуже сумніваюсь що не то що через 10 років, через місяць після війни феміністки і просто жінки будуть кричати що жінки у на пригнічені а у чоловіків привілеї неіснуючого патріархату, і замість того щоб отримати рівні права чоловіки знову в наступному конфлікті будут гарматним м"ясом, а у жінок ще більше буде привілеїв... Хіба це справедливо?
Я ось не думаю що ти після війни будеш казати що треба заборонити фемінізм як брехливу, супремасистську ідеологію проти рівних прав для чоловіків, чи я не правий?
А как вы хотели ...
Некоторые мужчины, не мотивированые на оборону.
Их обилетили погранцы, по 3-5 тысяч долларов.
Теперь надо вывернуть карманы у погранцов, передать эти средства на ЗСУ
Так що перемога за нами,за Україною.
Тепер вже пора владі вирішувати як будемо жити даліта чи знову Україна буде олігархічною та крадійською.І вирішувати потрібно вже тепер а не коли вже переможемо та коли до перемоги будуть приліпати всі кому не лінь.