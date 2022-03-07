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Более 1,7 млн беженцев покинули Украину, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Более 1,7 млн беженцев покинули Украину, - ООН

Более 1,7 миллионов беженцев покинули Украину с начала военного вторжения РФ.

Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В частности, более миллиона беженцев поехали в Польшу. Кроме того, украинцы едут в Венгрию, Словакию, Молдову, Румынию, другие европейские страны.

Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал такое количество беженцев из Украины "самым масштабным кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны".

Евросоюз решил, на гуманитарную помощь выделить 500 миллионов евро для покрытия расходов стран, куда приезжают украинцы. Эта сумма станет первым траншем, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала продолжить поддержку Украины. США создадут фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и принимающим беженцев странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По данным Управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по полночь 6 марта зафиксировано 1207 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 406 погибших и 801 человек ранен.
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Топ комментарии
+12
Где-то прочитал, что только личный некомфорт заставит европу шевелиться. Поэтому извините, друзья, но беженцы будут только прибывать. И когда их количество перевалит за 2 млн. вы нас сами начнете уговаривать взять самое современное вооружение для уничтожения путлеровсой эрэфии.
А как вы хотели ...
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07.03.2022 21:05
+7
Не осуждаю. В основном дети и женщины.
Некоторые мужчины, не мотивированые на оборону.
Их обилетили погранцы, по 3-5 тысяч долларов.
Теперь надо вывернуть карманы у погранцов, передать эти средства на ЗСУ
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07.03.2022 21:07
+2
Хочется сказать что-то хорошее и не получается..
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07.03.2022 21:02
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Хочется сказать что-то хорошее и не получается..
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07.03.2022 21:02 Ответить
нічого,нас ще при наймі 35 мільонів,впораємся.)
Краще хай зараз тікають ніж на полі боя.
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07.03.2022 21:06 Ответить
Яке поле боя, тікають жінки, жінок не заставляють іти вмирати, тіки чоловіків. не забудьте після війни просити ще квоти на посади для жінок, для "повного" рівноправ"я Х)

ні, чесно, ну нема рівних прав, ну є привілеї у жінок - так напишіть про це чесно, а то в конституції гарно і пафосно, а потом сотні законів порушують конституцію дискримінуючи чоловіків... так, я розумію що так у всіх, але можна вже якось офіційно закріпити нерівність, і дати чоловікам щось взамін, нє? Чи рівноправ"я це тіки коли привілеї для жінок?
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07.03.2022 21:16 Ответить
Не всі можуть бути психологічно тривалі щобстріляти у живу істоту,є люди що курці голову не можуть відрубати,нащо такі в арміі? Вони становляться в ступор перед зброєю, стають просто мішенью, ми ж не путлер щоб гнати на танки гарматне м,ясо.Наша армія не стадо ,ЗСУ мотивоване і патриотичне в тому наша сила.
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07.03.2022 21:22 Ответить
Ага, а волонтерів без срочки, яких 3 дні "готували" і відправили на передову то це не м"ясо? тіки тому що вони чоловіки. Виходить так, генпрокуроркою може бути жінка, суддей більшість жінки, всі самі злачні місця більшість жінок, на контракт також запросто жінку... А от там, де якраз гарматним м"ясом - тіки чоловіки, там де життя свое рятувати - тіки жінки. Р - рівні права.

Я розумію що зараз міняти щось запізно, але я дуже сумніваюсь що не то що через 10 років, через місяць після війни феміністки і просто жінки будуть кричати що жінки у на пригнічені а у чоловіків привілеї неіснуючого патріархату, і замість того щоб отримати рівні права чоловіки знову в наступному конфлікті будут гарматним м"ясом, а у жінок ще більше буде привілеїв... Хіба це справедливо?

Я ось не думаю що ти після війни будеш казати що треба заборонити фемінізм як брехливу, супремасистську ідеологію проти рівних прав для чоловіків, чи я не правий?
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07.03.2022 21:26 Ответить
Дома разбомбили куда бежать?. В Европу!
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07.03.2022 21:15 Ответить
Где-то прочитал, что только личный некомфорт заставит европу шевелиться. Поэтому извините, друзья, но беженцы будут только прибывать. И когда их количество перевалит за 2 млн. вы нас сами начнете уговаривать взять самое современное вооружение для уничтожения путлеровсой эрэфии.
А как вы хотели ...
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07.03.2022 21:05 Ответить
Не осуждаю. В основном дети и женщины.
Некоторые мужчины, не мотивированые на оборону.
Их обилетили погранцы, по 3-5 тысяч долларов.
Теперь надо вывернуть карманы у погранцов, передать эти средства на ЗСУ
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07.03.2022 21:07 Ответить
⚡️ Bloomberg: Morgan Stanley ожидают дефолт России уже 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 и 2043.
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07.03.2022 21:13 Ответить
ого як багато на фото біженЦІВ, аж цілий один дід, пишіть правду - біженОК, чоловіків не випускають, такі у нас рівні права. Не забудьте після війни ще ввести квоти на посади для жінок, а то дуже пригнічені...
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07.03.2022 21:13 Ответить
Шо ти ******, добре що прийняли так-то, війна це жах, однак огидно що пишуть біженців, коли чоловік законно не може зараз покинути країну, хоч він сто разів не військово зобов"язаний.
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07.03.2022 21:18 Ответить
гарно-гарно, тобто здорові бабенції значить військово непридатні, а хлопці з зором -10 будуть призиватися... Р - рівні права.
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07.03.2022 21:28 Ответить
Тоді якого *** скільки офіцерів жінок?
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07.03.2022 21:37 Ответить
Ну так, усі безпечні місця щоб медальки отримувати і зарплату...
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07.03.2022 21:46 Ответить
При гитлере и сталине бомбили по хлеще конечно. Потом лет 10 отстраивали города.
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07.03.2022 21:28 Ответить
2 тысячи прибыли в Израиль
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07.03.2022 21:18 Ответить
Зверніть увагу на те що в Україну почали масово повертатися заробітчане яких по неуточненим даним влади складає 1.4 міліона і якщо повернеться хоч 1 міліон такце ціла армада і не 18 річних дітей-сикунів а майстрів на всі руки в тому числі і військовій справі які мотивовані помстою за свою домівку,дітей та рідних.
Так що перемога за нами,за Україною.
Тепер вже пора владі вирішувати як будемо жити даліта чи знову Україна буде олігархічною та крадійською.І вирішувати потрібно вже тепер а не коли вже переможемо та коли до перемоги будуть приліпати всі кому не лінь.
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07.03.2022 21:36 Ответить
Ви забули про те що хто повертається в Україну знають що із країни не випускають від 18 до 60 років,так що Ваш коментар хибний.
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07.03.2022 21:47 Ответить
Я живу недалеко від переходу М.Березний і бачу на свої очі що та як діється.
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07.03.2022 22:00 Ответить
P.S.Тим більше що маю багато знайомих як прикордонників так і митникві як на Ублі (М.Березний) так і на переході Ужгород.
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07.03.2022 22:09 Ответить
Усі українці, яких доля зробила біженцями, мають дбати про репутації своєї країни. Від цього залежить подальша підтримка нас світовою спільнотою. А це - запорука перемоги України. Саме повага до себе і країни перебування має визначати дії та вчинки кожного з нас!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 21:59 Ответить
 
 