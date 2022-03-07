Понад 1,7 млн біженців залишили Україну, - ООН

Понад 1,7 мільйона біженців залишили Україну від початку військового вторгнення РФ.

Про це повідомляє агентство ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, більше ніж мільйон біжінців поїхали до Польщі. Крім того, українці їдуть до Угорщини, Словаччини, Молдови, Румунії, інших європейських країн.

Раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав таку кількість людей, що втікають з України, "наймасштабнішою кризою з біженцями в Європі з часів Другої світової війни".

Євросоюз вирішив як гуманітарну допомогу виділити 500 мільйонів євро для покриття витрат країн, куди приїжджають українці. Ця сума стане першим траншем, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона пообіцяла продовжити підтримку України. США створять фонд на 2,5 мільярди доларів для допомоги Україні і країнам, які приймають біженців, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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За даними Управління комісара ООН із прав людини, з 24 лютого до півночі 6 березня зафіксовано 1207 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 406 загиблих і 801 поранений.