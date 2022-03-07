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Понад 1,7 млн біженців залишили Україну, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 1,7 млн біженців залишили Україну, - ООН

Понад 1,7 мільйона біженців залишили Україну від початку військового вторгнення РФ.

Про це повідомляє агентство ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, більше ніж мільйон біжінців поїхали до Польщі. Крім того, українці їдуть до Угорщини, Словаччини, Молдови, Румунії, інших європейських країн.

Раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав таку кількість людей, що втікають з України, "наймасштабнішою кризою з біженцями в Європі з часів Другої світової війни".

Євросоюз вирішив як гуманітарну допомогу виділити 500 мільйонів євро для покриття витрат країн, куди приїжджають українці. Ця сума стане першим траншем, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона пообіцяла продовжити підтримку України. США створять фонд на 2,5 мільярди доларів для допомоги Україні і країнам, які приймають біженців, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також читайте: Просимо їхати до ЄС не через Польщу, - Держприкордонслужба

За даними Управління комісара ООН із прав людини, з 24 лютого до півночі 6 березня зафіксовано 1207 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 406 загиблих і 801 поранений.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Где-то прочитал, что только личный некомфорт заставит европу шевелиться. Поэтому извините, друзья, но беженцы будут только прибывать. И когда их количество перевалит за 2 млн. вы нас сами начнете уговаривать взять самое современное вооружение для уничтожения путлеровсой эрэфии.
А как вы хотели ...
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07.03.2022 21:05
+7
Не осуждаю. В основном дети и женщины.
Некоторые мужчины, не мотивированые на оборону.
Их обилетили погранцы, по 3-5 тысяч долларов.
Теперь надо вывернуть карманы у погранцов, передать эти средства на ЗСУ
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07.03.2022 21:07
+2
Хочется сказать что-то хорошее и не получается..
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07.03.2022 21:02
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Хочется сказать что-то хорошее и не получается..
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07.03.2022 21:02 Відповісти
нічого,нас ще при наймі 35 мільонів,впораємся.)
Краще хай зараз тікають ніж на полі боя.
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07.03.2022 21:06 Відповісти
Яке поле боя, тікають жінки, жінок не заставляють іти вмирати, тіки чоловіків. не забудьте після війни просити ще квоти на посади для жінок, для "повного" рівноправ"я Х)

ні, чесно, ну нема рівних прав, ну є привілеї у жінок - так напишіть про це чесно, а то в конституції гарно і пафосно, а потом сотні законів порушують конституцію дискримінуючи чоловіків... так, я розумію що так у всіх, але можна вже якось офіційно закріпити нерівність, і дати чоловікам щось взамін, нє? Чи рівноправ"я це тіки коли привілеї для жінок?
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07.03.2022 21:16 Відповісти
Не всі можуть бути психологічно тривалі щобстріляти у живу істоту,є люди що курці голову не можуть відрубати,нащо такі в арміі? Вони становляться в ступор перед зброєю, стають просто мішенью, ми ж не путлер щоб гнати на танки гарматне м,ясо.Наша армія не стадо ,ЗСУ мотивоване і патриотичне в тому наша сила.
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Ага, а волонтерів без срочки, яких 3 дні "готували" і відправили на передову то це не м"ясо? тіки тому що вони чоловіки. Виходить так, генпрокуроркою може бути жінка, суддей більшість жінки, всі самі злачні місця більшість жінок, на контракт також запросто жінку... А от там, де якраз гарматним м"ясом - тіки чоловіки, там де життя свое рятувати - тіки жінки. Р - рівні права.

Я розумію що зараз міняти щось запізно, але я дуже сумніваюсь що не то що через 10 років, через місяць після війни феміністки і просто жінки будуть кричати що жінки у на пригнічені а у чоловіків привілеї неіснуючого патріархату, і замість того щоб отримати рівні права чоловіки знову в наступному конфлікті будут гарматним м"ясом, а у жінок ще більше буде привілеїв... Хіба це справедливо?

Я ось не думаю що ти після війни будеш казати що треба заборонити фемінізм як брехливу, супремасистську ідеологію проти рівних прав для чоловіків, чи я не правий?
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07.03.2022 21:26 Відповісти
Дома разбомбили куда бежать?. В Европу!
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07.03.2022 21:15 Відповісти
Где-то прочитал, что только личный некомфорт заставит европу шевелиться. Поэтому извините, друзья, но беженцы будут только прибывать. И когда их количество перевалит за 2 млн. вы нас сами начнете уговаривать взять самое современное вооружение для уничтожения путлеровсой эрэфии.
А как вы хотели ...
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07.03.2022 21:05 Відповісти
Не осуждаю. В основном дети и женщины.
Некоторые мужчины, не мотивированые на оборону.
Их обилетили погранцы, по 3-5 тысяч долларов.
Теперь надо вывернуть карманы у погранцов, передать эти средства на ЗСУ
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07.03.2022 21:07 Відповісти
⚡️ Bloomberg: Morgan Stanley ожидают дефолт России уже 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам 2023 и 2043.
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07.03.2022 21:13 Відповісти
ого як багато на фото біженЦІВ, аж цілий один дід, пишіть правду - біженОК, чоловіків не випускають, такі у нас рівні права. Не забудьте після війни ще ввести квоти на посади для жінок, а то дуже пригнічені...
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Шо ти ******, добре що прийняли так-то, війна це жах, однак огидно що пишуть біженців, коли чоловік законно не може зараз покинути країну, хоч він сто разів не військово зобов"язаний.
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07.03.2022 21:18 Відповісти
гарно-гарно, тобто здорові бабенції значить військово непридатні, а хлопці з зором -10 будуть призиватися... Р - рівні права.
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07.03.2022 21:28 Відповісти
Тоді якого *** скільки офіцерів жінок?
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07.03.2022 21:37 Відповісти
Ну так, усі безпечні місця щоб медальки отримувати і зарплату...
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07.03.2022 21:46 Відповісти
При гитлере и сталине бомбили по хлеще конечно. Потом лет 10 отстраивали города.
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07.03.2022 21:28 Відповісти
2 тысячи прибыли в Израиль
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Зверніть увагу на те що в Україну почали масово повертатися заробітчане яких по неуточненим даним влади складає 1.4 міліона і якщо повернеться хоч 1 міліон такце ціла армада і не 18 річних дітей-сикунів а майстрів на всі руки в тому числі і військовій справі які мотивовані помстою за свою домівку,дітей та рідних.
Так що перемога за нами,за Україною.
Тепер вже пора владі вирішувати як будемо жити даліта чи знову Україна буде олігархічною та крадійською.І вирішувати потрібно вже тепер а не коли вже переможемо та коли до перемоги будуть приліпати всі кому не лінь.
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07.03.2022 21:36 Відповісти
Ви забули про те що хто повертається в Україну знають що із країни не випускають від 18 до 60 років,так що Ваш коментар хибний.
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07.03.2022 21:47 Відповісти
Я живу недалеко від переходу М.Березний і бачу на свої очі що та як діється.
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07.03.2022 22:00 Відповісти
P.S.Тим більше що маю багато знайомих як прикордонників так і митникві як на Ублі (М.Березний) так і на переході Ужгород.
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07.03.2022 22:09 Відповісти
Усі українці, яких доля зробила біженцями, мають дбати про репутації своєї країни. Від цього залежить подальша підтримка нас світовою спільнотою. А це - запорука перемоги України. Саме повага до себе і країни перебування має визначати дії та вчинки кожного з нас!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 21:59 Відповісти
 
 