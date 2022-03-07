Понад 1,7 млн біженців залишили Україну, - ООН
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Понад 1,7 мільйона біженців залишили Україну від початку військового вторгнення РФ.
Про це повідомляє агентство ООН у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зокрема, більше ніж мільйон біжінців поїхали до Польщі. Крім того, українці їдуть до Угорщини, Словаччини, Молдови, Румунії, інших європейських країн.
Раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав таку кількість людей, що втікають з України, "наймасштабнішою кризою з біженцями в Європі з часів Другої світової війни".
Євросоюз вирішив як гуманітарну допомогу виділити 500 мільйонів євро для покриття витрат країн, куди приїжджають українці. Ця сума стане першим траншем, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона пообіцяла продовжити підтримку України. США створять фонд на 2,5 мільярди доларів для допомоги Україні і країнам, які приймають біженців, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
За даними Управління комісара ООН із прав людини, з 24 лютого до півночі 6 березня зафіксовано 1207 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 406 загиблих і 801 поранений.
Будь ласка, зачекайте...
Краще хай зараз тікають ніж на полі боя.
ні, чесно, ну нема рівних прав, ну є привілеї у жінок - так напишіть про це чесно, а то в конституції гарно і пафосно, а потом сотні законів порушують конституцію дискримінуючи чоловіків... так, я розумію що так у всіх, але можна вже якось офіційно закріпити нерівність, і дати чоловікам щось взамін, нє? Чи рівноправ"я це тіки коли привілеї для жінок?
Я розумію що зараз міняти щось запізно, але я дуже сумніваюсь що не то що через 10 років, через місяць після війни феміністки і просто жінки будуть кричати що жінки у на пригнічені а у чоловіків привілеї неіснуючого патріархату, і замість того щоб отримати рівні права чоловіки знову в наступному конфлікті будут гарматним м"ясом, а у жінок ще більше буде привілеїв... Хіба це справедливо?
Я ось не думаю що ти після війни будеш казати що треба заборонити фемінізм як брехливу, супремасистську ідеологію проти рівних прав для чоловіків, чи я не правий?
А как вы хотели ...
Некоторые мужчины, не мотивированые на оборону.
Их обилетили погранцы, по 3-5 тысяч долларов.
Теперь надо вывернуть карманы у погранцов, передать эти средства на ЗСУ
Так що перемога за нами,за Україною.
Тепер вже пора владі вирішувати як будемо жити даліта чи знову Україна буде олігархічною та крадійською.І вирішувати потрібно вже тепер а не коли вже переможемо та коли до перемоги будуть приліпати всі кому не лінь.