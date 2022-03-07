Просимо їхати до ЄС не через Польщу, - Держприкордонслужба
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На кордоні з Польщею - черги. Держприкордонслужба просить обирати на шляху до ЄС кордони з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.
Про це повідомляє у фейсбуці Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
За добу 6 березня державний кордон перетнули майже 134 тис. людей та понад 16 тис. автомобілів. Багато людей очікують перетину кордону.
"ЗАКЛИКАЄМО УСІХ! До ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молодовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
Перевірити завантаженість пунктів можна на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Щотригодини там подають нову інформацію.
"Минулої доби до України повернулися 16,5 тисяч осіб, з яких близько 13 тисяч – громадяни України! Пишаємося співвітчизникам, які у цей тривожний час їдуть боронити Батьківщину!" - додали у Держприкордонслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Там маленький клаптик кордону, який не контролює маріонетковий режим Московії .
Й як до них добратися . Розумово, що з Херсону, Меколаїва й Одеси їхти до Хумгарії, Словатчини й тим більш до Польші - не раціонально .
Але люди (особливо біженці) не дуже добре розбираються в політиці , тому можуть потрапити з одного "рюззкага міра" в інший , ще й софкоїдний
У зв'язку з перевантаженістю ППр ,,Маяки-Удобное - Паланка" та ППр ,,Староказачіе -
Тудора" (час оформлення транспортного ряду протяжністю 1 км складає близько 8 годин)
Погранична поліція Республіки Молдова особливо рекомендує альтернативні пункти
пропуску, де час перетину кордону значно коротше:
1) ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ) - міжнародний (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 140 км / час 2 ч 20 хв/ маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Арциз - Тарутино/ ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ);
2) ППр Малоярославец 1 (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - межгосударственный ППр (мають
право перетинати кордон тільки! громадяне УКР та РМ) / відстань 125 км / 2 ч, маршрут
Паланка (по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Арциз - Тарутино/ ППр Малоярославец
(УКР) - Чадир-Лунга (РМ);
3) ППр Нові Трояни (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 143 км / 2ч 20 хв / маршрут Паланка (по
транзитній трасі) - Монаши - Сарата -Арциз - Тарутино / ППр Нові Трояны (УКР) - ЧадирЛунга (РМ);
4) ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 181 км / 2 ч 31 хв / маршрут Паланка (по транзитній трасі)
- Монаши - Сарата - Татарбунари -Болград / ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ);
5) ППр Виноградівка (УКР) - Вулкэнешти (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 183 км / 2 ч 36 хв / маршрут Паланка
(по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари - Болград / ППр Виноградівка
(УКР) - Вулкэнешты (РМ);
6) ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати
кордон громадяни всіх країн) / відстань 241 км / 3 ч 10 хв / маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари -Ізмаїл / ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ)