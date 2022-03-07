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Просимо їхати до ЄС не через Польщу, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Просимо їхати до ЄС не через Польщу, - Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею - черги. Держприкордонслужба просить обирати на шляху до ЄС кордони з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

Про це повідомляє у фейсбуці Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

За добу 6 березня державний кордон перетнули майже 134 тис. людей та понад 16 тис. автомобілів. Багато людей очікують перетину кордону.

"ЗАКЛИКАЄМО УСІХ! До ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молодовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Перевірити завантаженість пунктів можна на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Щотригодини там подають нову інформацію.

"Минулої доби до України повернулися 16,5 тисяч осіб, з яких близько 13 тисяч – громадяни України! Пишаємося співвітчизникам, які у цей тривожний час їдуть боронити Батьківщину!" - додали у Держприкордонслужбі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Не хочется нагнитать панику, но на границе с молдовой очереди на двое трое суток. О некоторых ментах, пограничниках, таможенниках вообще не хочется говорить. Суки.
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07.03.2022 12:27
+2
О жителях Молдавии беженцы отзываются очень тепло и с благодарностью.
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07.03.2022 12:48
+2
Молдоване добрый народ. А украинцы нам не только соседи, а в большинстве случаев и родичи. мало кого найдешь, у кого в Украине родни нет. У меня, к примеру, в Белгород-Днестровском
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07.03.2022 12:52
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07.03.2022 12:02 Відповісти
Яка нахрен Молдова ?!

Там маленький клаптик кордону, який не контролює маріонетковий режим Московії .
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07.03.2022 12:24 Відповісти
как минимум 8 пропускных пунктов работают с полной нагрузкой - с севера со стороны Могилева-Подольска и с юга со стороны Одесской области. Далее проход свободный до пропускных пунктов с Румынией. Польское направление реально перегружено
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07.03.2022 12:42 Відповісти
Требо більш повну інфу про назви пунктів пропуску .
Й як до них добратися . Розумово, що з Херсону, Меколаїва й Одеси їхти до Хумгарії, Словатчини й тим більш до Польші - не раціонально .

Але люди (особливо біженці) не дуже добре розбираються в політиці , тому можуть потрапити з одного "рюззкага міра" в інший , ще й софкоїдний
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07.03.2022 12:55 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/497247331762980 Любая информация для беженцев по въезду в Молдову. Ни один вопрос без ответа не остается Предложения по бесплатному жилью и бесплатному транспорту для беженцев, а также о рабочих местах в Румынии и Молдове для тех беженцев, которые хотят работать
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07.03.2022 13:03 Відповісти
Шановні громадяне!!
У зв'язку з перевантаженістю ППр ,,Маяки-Удобное - Паланка" та ППр ,,Староказачіе -
Тудора" (час оформлення транспортного ряду протяжністю 1 км складає близько 8 годин)
Погранична поліція Республіки Молдова особливо рекомендує альтернативні пункти
пропуску, де час перетину кордону значно коротше:

1) ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ) - міжнародний (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 140 км / час 2 ч 20 хв/ маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Арциз - Тарутино/ ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ);

2) ППр Малоярославец 1 (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - межгосударственный ППр (мають
право перетинати кордон тільки! громадяне УКР та РМ) / відстань 125 км / 2 ч, маршрут
Паланка (по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Арциз - Тарутино/ ППр Малоярославец
(УКР) - Чадир-Лунга (РМ);

3) ППр Нові Трояни (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 143 км / 2ч 20 хв / маршрут Паланка (по
транзитній трасі) - Монаши - Сарата -Арциз - Тарутино / ППр Нові Трояны (УКР) - ЧадирЛунга (РМ);

4) ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 181 км / 2 ч 31 хв / маршрут Паланка (по транзитній трасі)
- Монаши - Сарата - Татарбунари -Болград / ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ);

5) ППр Виноградівка (УКР) - Вулкэнешти (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 183 км / 2 ч 36 хв / маршрут Паланка
(по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари - Болград / ППр Виноградівка
(УКР) - Вулкэнешты (РМ);

6) ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати
кордон громадяни всіх країн) / відстань 241 км / 3 ч 10 хв / маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари -Ізмаїл / ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ)
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07.03.2022 13:11 Відповісти
Не хочется нагнитать панику, но на границе с молдовой очереди на двое трое суток. О некоторых ментах, пограничниках, таможенниках вообще не хочется говорить. Суки.
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07.03.2022 12:27 Відповісти
Ты о молдавских ментах, пограничниках, таможенниках говоришь? Я слышал, что ваши состояния сейчас делают на взятках
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07.03.2022 12:44 Відповісти
Да, о тех кто с Украинской стороны.
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07.03.2022 12:47 Відповісти
Слышал, да. Их скоро на вилы, наверное, беженцы возьмут. Стоят люди часами, с маленькими детьми в холоде, а они деньги наваривают на мажорах
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07.03.2022 12:50 Відповісти
Гавно всплывает. Будем убирать.
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07.03.2022 12:52 Відповісти
Очень сильно надеюсь, что и до этих мразей очередь дойдет
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07.03.2022 12:53 Відповісти
О жителях Молдавии беженцы отзываются очень тепло и с благодарностью.
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07.03.2022 12:48 Відповісти
Молдоване добрый народ. А украинцы нам не только соседи, а в большинстве случаев и родичи. мало кого найдешь, у кого в Украине родни нет. У меня, к примеру, в Белгород-Днестровском
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07.03.2022 12:52 Відповісти
мадяри те есчо козлюки, но пробуйте у них пересекать, очереди поменьше. и обнаковенніе люди норм
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07.03.2022 13:27 Відповісти
 
 