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Новости Война в Украине
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беженцы (1462) Госпогранслужба (5392) граница (4728) Польша (7461) Евросоюз (15858)

Просим ехать в ЕС не через Польшу, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Просим ехать в ЕС не через Польшу, - Госпогранслужба

На границе с Польшей – очереди. Госпогранслужба просит выбирать на пути в ЕС границы с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

За сутки 6 марта государственную границу пересекли около 134 тыс. человек и более 16 тыс. автомобилей. Многие ожидают пересечения границы.

"ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ! В ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молодовой пункты пропуска почти пусты или загружены минимально", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Проверить загруженность пунктов можно на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Каждые три часа там сообщают новую информацию.

"В минувшие сутки в Украину вернулись 16,5 тысяч человек, из которых около 13 тысяч – граждане Украины! Гордимся соотечественниками, которые в это тревожное время едут защищать Родину!" - добавили в Госпогранслужбе.

Смотрите также: На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба. ФОТО
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Топ комментарии
+5
Не хочется нагнитать панику, но на границе с молдовой очереди на двое трое суток. О некоторых ментах, пограничниках, таможенниках вообще не хочется говорить. Суки.
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07.03.2022 12:27
+2
О жителях Молдавии беженцы отзываются очень тепло и с благодарностью.
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07.03.2022 12:48
+2
Молдоване добрый народ. А украинцы нам не только соседи, а в большинстве случаев и родичи. мало кого найдешь, у кого в Украине родни нет. У меня, к примеру, в Белгород-Днестровском
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07.03.2022 12:52
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07.03.2022 12:02 Ответить
Яка нахрен Молдова ?!

Там маленький клаптик кордону, який не контролює маріонетковий режим Московії .
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07.03.2022 12:24 Ответить
как минимум 8 пропускных пунктов работают с полной нагрузкой - с севера со стороны Могилева-Подольска и с юга со стороны Одесской области. Далее проход свободный до пропускных пунктов с Румынией. Польское направление реально перегружено
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07.03.2022 12:42 Ответить
Требо більш повну інфу про назви пунктів пропуску .
Й як до них добратися . Розумово, що з Херсону, Меколаїва й Одеси їхти до Хумгарії, Словатчини й тим більш до Польші - не раціонально .

Але люди (особливо біженці) не дуже добре розбираються в політиці , тому можуть потрапити з одного "рюззкага міра" в інший , ще й софкоїдний
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07.03.2022 12:55 Ответить
https://www.facebook.com/groups/497247331762980 Любая информация для беженцев по въезду в Молдову. Ни один вопрос без ответа не остается Предложения по бесплатному жилью и бесплатному транспорту для беженцев, а также о рабочих местах в Румынии и Молдове для тех беженцев, которые хотят работать
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07.03.2022 13:03 Ответить
Шановні громадяне!!
У зв'язку з перевантаженістю ППр ,,Маяки-Удобное - Паланка" та ППр ,,Староказачіе -
Тудора" (час оформлення транспортного ряду протяжністю 1 км складає близько 8 годин)
Погранична поліція Республіки Молдова особливо рекомендує альтернативні пункти
пропуску, де час перетину кордону значно коротше:

1) ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ) - міжнародний (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 140 км / час 2 ч 20 хв/ маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Арциз - Тарутино/ ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ);

2) ППр Малоярославец 1 (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - межгосударственный ППр (мають
право перетинати кордон тільки! громадяне УКР та РМ) / відстань 125 км / 2 ч, маршрут
Паланка (по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Арциз - Тарутино/ ППр Малоярославец
(УКР) - Чадир-Лунга (РМ);

3) ППр Нові Трояни (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 143 км / 2ч 20 хв / маршрут Паланка (по
транзитній трасі) - Монаши - Сарата -Арциз - Тарутино / ППр Нові Трояны (УКР) - ЧадирЛунга (РМ);

4) ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 181 км / 2 ч 31 хв / маршрут Паланка (по транзитній трасі)
- Монаши - Сарата - Татарбунари -Болград / ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ);

5) ППр Виноградівка (УКР) - Вулкэнешти (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 183 км / 2 ч 36 хв / маршрут Паланка
(по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари - Болград / ППр Виноградівка
(УКР) - Вулкэнешты (РМ);

6) ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати
кордон громадяни всіх країн) / відстань 241 км / 3 ч 10 хв / маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари -Ізмаїл / ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ)
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07.03.2022 13:11 Ответить
Не хочется нагнитать панику, но на границе с молдовой очереди на двое трое суток. О некоторых ментах, пограничниках, таможенниках вообще не хочется говорить. Суки.
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07.03.2022 12:27 Ответить
Ты о молдавских ментах, пограничниках, таможенниках говоришь? Я слышал, что ваши состояния сейчас делают на взятках
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07.03.2022 12:44 Ответить
Да, о тех кто с Украинской стороны.
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07.03.2022 12:47 Ответить
Слышал, да. Их скоро на вилы, наверное, беженцы возьмут. Стоят люди часами, с маленькими детьми в холоде, а они деньги наваривают на мажорах
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07.03.2022 12:50 Ответить
Гавно всплывает. Будем убирать.
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07.03.2022 12:52 Ответить
Очень сильно надеюсь, что и до этих мразей очередь дойдет
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07.03.2022 12:53 Ответить
О жителях Молдавии беженцы отзываются очень тепло и с благодарностью.
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07.03.2022 12:48 Ответить
Молдоване добрый народ. А украинцы нам не только соседи, а в большинстве случаев и родичи. мало кого найдешь, у кого в Украине родни нет. У меня, к примеру, в Белгород-Днестровском
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07.03.2022 12:52 Ответить
мадяри те есчо козлюки, но пробуйте у них пересекать, очереди поменьше. и обнаковенніе люди норм
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07.03.2022 13:27 Ответить
 
 