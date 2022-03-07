Просим ехать в ЕС не через Польшу, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На границе с Польшей – очереди. Госпогранслужба просит выбирать на пути в ЕС границы с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
За сутки 6 марта государственную границу пересекли около 134 тыс. человек и более 16 тыс. автомобилей. Многие ожидают пересечения границы.
"ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ! В ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молодовой пункты пропуска почти пусты или загружены минимально", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Проверить загруженность пунктов можно на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Каждые три часа там сообщают новую информацию.
"В минувшие сутки в Украину вернулись 16,5 тысяч человек, из которых около 13 тысяч – граждане Украины! Гордимся соотечественниками, которые в это тревожное время едут защищать Родину!" - добавили в Госпогранслужбе.
Пожалуйста, подождите...
Там маленький клаптик кордону, який не контролює маріонетковий режим Московії .
Й як до них добратися . Розумово, що з Херсону, Меколаїва й Одеси їхти до Хумгарії, Словатчини й тим більш до Польші - не раціонально .
Але люди (особливо біженці) не дуже добре розбираються в політиці , тому можуть потрапити з одного "рюззкага міра" в інший , ще й софкоїдний
У зв'язку з перевантаженістю ППр ,,Маяки-Удобное - Паланка" та ППр ,,Староказачіе -
Тудора" (час оформлення транспортного ряду протяжністю 1 км складає близько 8 годин)
Погранична поліція Республіки Молдова особливо рекомендує альтернативні пункти
пропуску, де час перетину кордону значно коротше:
1) ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ) - міжнародний (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 140 км / час 2 ч 20 хв/ маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Арциз - Тарутино/ ППр Серпнево (УКР) - Басарабяска (РМ);
2) ППр Малоярославец 1 (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - межгосударственный ППр (мають
право перетинати кордон тільки! громадяне УКР та РМ) / відстань 125 км / 2 ч, маршрут
Паланка (по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Арциз - Тарутино/ ППр Малоярославец
(УКР) - Чадир-Лунга (РМ);
3) ППр Нові Трояни (УКР) - Чадир-Лунга (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 143 км / 2ч 20 хв / маршрут Паланка (по
транзитній трасі) - Монаши - Сарата -Арциз - Тарутино / ППр Нові Трояны (УКР) - ЧадирЛунга (РМ);
4) ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати кордон
громадяни всіх країн) / відстань 181 км / 2 ч 31 хв / маршрут Паланка (по транзитній трасі)
- Монаши - Сарата - Татарбунари -Болград / ППр Табаки (УКР) - Мирное (РМ);
5) ППр Виноградівка (УКР) - Вулкэнешти (РМ) - міжнародний ППр (мають право
перетинати кордон громадяни всіх країн) / відстань 183 км / 2 ч 36 хв / маршрут Паланка
(по транзитній трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари - Болград / ППр Виноградівка
(УКР) - Вулкэнешты (РМ);
6) ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ) - міжнародний ППр (мають право перетинати
кордон громадяни всіх країн) / відстань 241 км / 3 ч 10 хв / маршрут Паланка (по транзитній
трасі) - Монаши - Сарата - Татарбунари -Ізмаїл / ППр Рени (УКР) - Джурджулешть (РМ)