Просим ехать в ЕС не через Польшу, - Госпогранслужба

На границе с Польшей – очереди. Госпогранслужба просит выбирать на пути в ЕС границы с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

За сутки 6 марта государственную границу пересекли около 134 тыс. человек и более 16 тыс. автомобилей. Многие ожидают пересечения границы.

"ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ! В ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молодовой пункты пропуска почти пусты или загружены минимально", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Проверить загруженность пунктов можно на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Каждые три часа там сообщают новую информацию.

"В минувшие сутки в Украину вернулись 16,5 тысяч человек, из которых около 13 тысяч – граждане Украины! Гордимся соотечественниками, которые в это тревожное время едут защищать Родину!" - добавили в Госпогранслужбе.

Смотрите также: На границе с Венгрией круглосуточно будут работать еще два пункта пропуска, - Госпогранслужба. ФОТО