Я абсолютно уверен, что Украина победит, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил жесткую уверенность в победе Украины в войне с РФ.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Видим эффект от помощи, которую мы смогли предоставить Украине, и мы продолжаем оказывать ее", - отметил глава Госдепартамента США.
В то же время он подчеркнул, что украинцы демонстрируют невероятное мужество и эффективность в противодействии агрессии РФ, которая изначально имела непропорционально большие силы, чем Украина, и до сих пор способна совершать ужасающие атаки против гражданских.
"Мы стремимся, чтобы это прекратилось как можно скорее, поэтому мы продолжим усиливать давление на Россию, поддерживать Украину", - подчеркнул Блинкен.
Он в очередной раз подчеркнул, что получение россиянами контроля над определенными городами в Украине не сможет гарантировать им успех.
"Этого не будет. Через неделю, месяц или дольше, я абсолютно уверен, что Украина победит", - подчеркнул госсекретарь США.
Пожалуйста, подождите...
Yes Yes. Tell Pancake to close the sky. Then we will definitely win!
але було б дуже добре та вчасно допомогти нам з закриттям неба та лiтаками
Поменьше гарних слів, а побільше діла.
А "небо закрити"?!
Цей Блінкен вже Арестовича нагадує, і в мене навіть вже мандраж почався...
Якби Німеччина не продовжувала фінансувати пуйла (енергоносії), якби Ізраїль не заблокував поставку 70 відносно ******** літаків, то вже ЗСУ мала б перевагу.
Бо ті країни вдають, ніби співчувають Україні, але насправді діють - проти неї. А є дуже впливовими.
От Байден ще на минулому тижні анонсував нафтове ембарго, але мабуть не хоче його вводити без Европи. А Європу утримають від цього кроку німці (Бербок призналася) за підтримки Джонсона
(?! здавалось би, британцям це мало б бути і дуже вигідно, і дешево... але видно Ізраїль через нього пробує керувати Британією).
Для них значно важливіше - не дати Ірану так розбагатіти на торгівлі енергоносія, як розбагатів кацапстан (а Іран - це найбільш доступна альтернатива кацапні тут). Асада-неадеквата теж більше бояться, ніж співчувають Україні.
Не можна заперечувати, що вони мають об"єктивні підстави бути на стороні кацапні зараз... Але теж не можна і заперечувати цього факту, бо ОПа нашого ЗЕ пробувала їх представити "нейтральною" країною, чи посередником.
Складно сказати, чи то з глупості, чи інтереси Коломойського тут заховані?
Бажано ще про в оренду...
Не всё они (Союзники Украины) делают как хотелось бы, но бункерного надо душить медленно, чтоб не рыпался.