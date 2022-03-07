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Я абсолютно впевнений, що Україна переможе, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Я абсолютно впевнений, що Україна переможе, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив тверду впевненість у перемозі України у війні з РФ.

Про це він сказав під час спільної пресконференції в Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бачимо ефект від допомоги, яку ми змогли надати Україні, і ми продовжуємо надавати її",- зауважив глава Держдепартаменту США.

Водночас він наголосив, що українці демонструють неймовірну мужність в ефективності у протидії агресії РФ, яка від самого початку мала непропорційно більші сили, ніж Україна, і досі спроможна вчиняти жахливі атаки проти цивільних.

"Ми прагнемо, щоби це припинилося якнайскоріше, тому ми продовжимо посилювати тиск на Росію, підтримувати Україну", - підкреслив Блінкен.

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Він укотре наголосив, що здобуття росіянами контролю над певними містами в Україні не зможе гарантувати їм успіху.

"Цього не буде. За тиждень, за місяць або ж довше, я абсолютно впевнений, що Україна переможе", - підкреслив держсекретар США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
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07.03.2022 21:29
+24
Ввечері над Києвом наші збили 2 літаки, а над Обуховом наш літак взагалі крилату ракету Калібр збив.
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07.03.2022 21:29
+16
ми теж.
але було б дуже добре та вчасно допомогти нам з закриттям неба та лiтаками
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07.03.2022 21:29
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putin: "Stop the sanctions!" Sanctioning countries: "They're not sanctions, they're special economic operations!"
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07.03.2022 21:28 Відповісти
Да, да. Скажите Блинчику, что б небо закрыли. Тогда точно победим!!!

Yes Yes. Tell Pancake to close the sky. Then we will definitely win!
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07.03.2022 21:31 Відповісти
ми теж.
але було б дуже добре та вчасно допомогти нам з закриттям неба та лiтаками
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Бинкин - ПВО, ПВО, хотябы ПВО, если не можете или ссыте другое. ПВО- много, разнобразных и эффективных.
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07.03.2022 21:38 Відповісти
пво дають
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07.03.2022 21:41 Відповісти
Переможемо.. главное чтобы пропало желание давить касапа..
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Не пропало ты хотел скаать я надеюсь
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07.03.2022 21:58 Відповісти
В том-то и дело, чтобы пропало.. его итак слишком много..
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07.03.2022 22:00 Відповісти
Ввечері над Києвом наші збили 2 літаки, а над Обуховом наш літак взагалі крилату ракету Калібр збив.
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07.03.2022 21:29 Відповісти
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Одними словами не переможешь, зброю, ППО давайте, з небом нічого не можете зробити.
Поменьше гарних слів, а побільше діла.
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07.03.2022 21:31 Відповісти
А можливо не тільки балакати !?
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07.03.2022 21:31 Відповісти
якщо ти не бачиш допомоги - ти просто ідіот.
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07.03.2022 22:55 Відповісти
Мрія кожного українця прокинутись вранці, подивитись у небо і побачити таке...
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07.03.2022 21:32 Відповісти
Наші мертві цивільні "тішаться" від прогнозів...
А "небо закрити"?!
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07.03.2022 21:33 Відповісти
путин повторяет гитлера с точностью 1 в 1, Мир забыл куда гитлер дошел и сколько крови пролил?
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07.03.2022 21:34 Відповісти
не забув. Тому путлєр і рашка отримала санкції та бойкот в такому обсязі, що навіть Північна Корея вже, мабуть, не на 1му місці за ізоляцією. А Україна отримала завчасно, до війни, таку підтримку озброєнням протитанковим, наприклад, що від кацапів - пух та пір'я летять. Тож будь вдячний.
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07.03.2022 23:05 Відповісти
Бла-бла-блинкен
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07.03.2022 21:36 Відповісти
что вам мешает отработать томагавками с европы по колоннам???
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07.03.2022 21:37 Відповісти
твоя ватна позиція останні 8 років. поки ти жер та пив та вибирав зеленського в презики - Україна прогавила надцять можливостей з модернізації ЗСУ під стандарти НАТО, що дозволило б отримувати значно більше видів озброєнь.
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07.03.2022 22:57 Відповісти
Какой ценой? Жесть блин ничего не поменялось
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07.03.2022 21:38 Відповісти
брешеш, провокатор. Якщо ти не бачиш допомоги - ти просто ідіот, а скоріше - кацапскьке гімно, що тут пише якусь дурню.
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07.03.2022 22:58 Відповісти
Не кажі гоп добродію, бо ти ще не бачив шаленого підступу Москви, який її ЗАВЖДИ супроводжує!
Цей Блінкен вже Арестовича нагадує, і в мене навіть вже мандраж почався...
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Усі українці, яких доля зробила біженцями, мають дбати про репутації своєї країни. Від цього залежить подальша підтримка нас світовою спільнотою. А це - запорука перемоги України. Саме повага до себе і країни перебування має визначати дії та вчинки кожного з нас.
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07.03.2022 21:40 Відповісти
Впевненість повинна бути підтверджена закритим небом. Наданою Україні потужною зброєю. Переходом ЗСУ від оборони до контрнаступу. Знищенням усіх фашистських паразитів РФ на території України.
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07.03.2022 21:43 Відповісти
В Росії ще залишилися (дещо приховані) союзники.

Якби Німеччина не продовжувала фінансувати пуйла (енергоносії), якби Ізраїль не заблокував поставку 70 відносно ******** літаків, то вже ЗСУ мала б перевагу.
Бо ті країни вдають, ніби співчувають Україні, але насправді діють - проти неї. А є дуже впливовими.

От Байден ще на минулому тижні анонсував нафтове ембарго, але мабуть не хоче його вводити без Европи. А Європу утримають від цього кроку німці (Бербок призналася) за підтримки Джонсона
(?! здавалось би, британцям це мало б бути і дуже вигідно, і дешево... але видно Ізраїль через нього пробує керувати Британією).
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07.03.2022 21:43 Відповісти
Ізраіль це дно. Не дали іншій країні передати ППО.
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07.03.2022 21:46 Відповісти
Ну не надо так категорично .Всё таки израильские добровольцы будут воевать за Украину .Отставники из какого то ихнего спецназа если я не ошибаюсь
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07.03.2022 22:01 Відповісти
Так тут про державу мова, а не про добровольців. Добровольцям вдячність і пошана.
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07.03.2022 22:24 Відповісти
Може, стараються згладити ефект... але це капля в морі порівняно з тим, що вони блокують.

Для них значно важливіше - не дати Ірану так розбагатіти на торгівлі енергоносія, як розбагатів кацапстан (а Іран - це найбільш доступна альтернатива кацапні тут). Асада-неадеквата теж більше бояться, ніж співчувають Україні.

Не можна заперечувати, що вони мають об"єктивні підстави бути на стороні кацапні зараз... Але теж не можна і заперечувати цього факту, бо ОПа нашого ЗЕ пробувала їх представити "нейтральною" країною, чи посередником.

Складно сказати, чи то з глупості, чи інтереси Коломойського тут заховані?
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07.03.2022 22:44 Відповісти
З мови дипломатів це означає: путіне, поки ми тебе не доб'ємо українськими руками, ми не зупинимося.
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07.03.2022 21:49 Відповісти
а що, ти сподівався, що поки ти будеш жерти та пити перед телевізором, американські вояки будуть за тебе пулєра вбивати та тебе захищати? Так - вони не хочуть вступати очно у війну. І що? Допомагають - аж гай шумить. Будь вдячний.
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07.03.2022 23:02 Відповісти
Добродію, будь ласка, йдіть до дупи.
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08.03.2022 11:07 Відповісти
Дай Патриоты и самолеты, балабол !!!
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Та дай подзатильник Європі, щоб хоча б продала пару літаків. Це вже якийсь сюр.

Бажано ще про в оренду...
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07.03.2022 22:18 Відповісти
Украина не может не победить. США и Европа для этого многое сделали. Да и сами украинцы герои. Если кто сомневается что бункерному конец, то он что то не догоняет.

Не всё они (Союзники Украины) делают как хотелось бы, но бункерного надо душить медленно, чтоб не рыпался.
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07.03.2022 22:43 Відповісти
 
 