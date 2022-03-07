Я абсолютно впевнений, що Україна переможе, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив тверду впевненість у перемозі України у війні з РФ.
Про це він сказав під час спільної пресконференції в Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бачимо ефект від допомоги, яку ми змогли надати Україні, і ми продовжуємо надавати її",- зауважив глава Держдепартаменту США.
Водночас він наголосив, що українці демонструють неймовірну мужність в ефективності у протидії агресії РФ, яка від самого початку мала непропорційно більші сили, ніж Україна, і досі спроможна вчиняти жахливі атаки проти цивільних.
"Ми прагнемо, щоби це припинилося якнайскоріше, тому ми продовжимо посилювати тиск на Росію, підтримувати Україну", - підкреслив Блінкен.
Він укотре наголосив, що здобуття росіянами контролю над певними містами в Україні не зможе гарантувати їм успіху.
"Цього не буде. За тиждень, за місяць або ж довше, я абсолютно впевнений, що Україна переможе", - підкреслив держсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
Yes Yes. Tell Pancake to close the sky. Then we will definitely win!
але було б дуже добре та вчасно допомогти нам з закриттям неба та лiтаками
Поменьше гарних слів, а побільше діла.
А "небо закрити"?!
Цей Блінкен вже Арестовича нагадує, і в мене навіть вже мандраж почався...
Якби Німеччина не продовжувала фінансувати пуйла (енергоносії), якби Ізраїль не заблокував поставку 70 відносно ******** літаків, то вже ЗСУ мала б перевагу.
Бо ті країни вдають, ніби співчувають Україні, але насправді діють - проти неї. А є дуже впливовими.
От Байден ще на минулому тижні анонсував нафтове ембарго, але мабуть не хоче його вводити без Европи. А Європу утримають від цього кроку німці (Бербок призналася) за підтримки Джонсона
(?! здавалось би, британцям це мало б бути і дуже вигідно, і дешево... але видно Ізраїль через нього пробує керувати Британією).
Для них значно важливіше - не дати Ірану так розбагатіти на торгівлі енергоносія, як розбагатів кацапстан (а Іран - це найбільш доступна альтернатива кацапні тут). Асада-неадеквата теж більше бояться, ніж співчувають Україні.
Не можна заперечувати, що вони мають об"єктивні підстави бути на стороні кацапні зараз... Але теж не можна і заперечувати цього факту, бо ОПа нашого ЗЕ пробувала їх представити "нейтральною" країною, чи посередником.
Складно сказати, чи то з глупості, чи інтереси Коломойського тут заховані?
Бажано ще про в оренду...
Не всё они (Союзники Украины) делают как хотелось бы, но бункерного надо душить медленно, чтоб не рыпался.