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Истребители для Украины: конгрессмены давят на Байдена, чтобы он помог

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Члены Конгресса США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче истребителей в Украину из стран НАТО и Восточной Европы.

Источник:

Глава Комитета иностранных дел сенатор Боб Менендес написал письма госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину, призывая Вашингтон обязаться заменить любые подаренные Киеву самолеты модернизированными западными самолетами, в том числе посредством льготного финансирования и займов, а также субсидированных цен.
Сообщает об этом агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Многие страны в Восточной Европе используют военные самолеты российского производства. Передача таких самолетов Украине позволит украинским пилотам сразу приступить к выполнению задач, поскольку им не понадобится дополнительное обучение.

"Я поддержу усилия в Сенате по внедрению мер по компенсации нашим союзникам, которые предоставят свои самолеты для обороны Украины", – подчеркнул Менендес в обращении.

Среди других законодателей с подобными запросами были демократы Тим Райан и Марси Каптур.

А в воскресенье сенатор-республиканец Роб Портман выступил на митинге в поддержку Украины возле Белого дома, где призвал администрацию Байдена делать больше для поддержки Украины, в частности помочь европейским странам предоставить Киеву истребители.

Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, заявил в воскресенье во время визита на польскую границу, что он также призывает администрацию Байдена способствовать передаче самолетов Киеву.

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Топ комментарии
+18
Все буде добре. Якби хотіли злити давно вже би так зробили.
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07.03.2022 22:02
+14
конгресобандерівці
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07.03.2022 22:01
+8
конгресс им не позволяет . В Америке нет единовластия . И там нет царя на троне .
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07.03.2022 22:04
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Байден с Обамой давно предают Украину .
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07.03.2022 22:00 Ответить
Все буде добре. Якби хотіли злити давно вже би так зробили.
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07.03.2022 22:02 Ответить
конгресс им не позволяет . В Америке нет единовластия . И там нет царя на троне .
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07.03.2022 22:04 Ответить
Їм потрібна поразка росії. Ніхто не хочу ссср 2.0
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07.03.2022 22:07 Ответить
Кому це " Їм " ? Да будет вам известно в Америке не так уж и мало поклонников Пукина , России и её халявы . И он тоже на них рассчитывал и рассчитывает .
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07.03.2022 22:09 Ответить
та ті шо...и только раха-истинній друг
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07.03.2022 22:07 Ответить
а то ! ) Вы видать забыли как вата делала на весь мир рекламу Обаме и Трампнашу ) Или вам напомнить ?)
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07.03.2022 22:11 Ответить
делала.трампуше.остальное твои доміслі
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07.03.2022 22:19 Ответить
значит вы слишком молоды , либо слишком стары , ибо с памятью туго ) Так я вам напомню кремлёвский клич на весь мир "Хочу Обаму " . И даже у нас некоторые известные личности из шкуры лезли , когда подпевали Кремлю в Обамовской авантюре )) И Обама быстренько слил не только Грузию России , но и Украину . Эдакий миротворец за ватную нефть .
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07.03.2022 22:24 Ответить
ну ***** вон київ хочет...и шо?
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07.03.2022 22:29 Ответить
и ничё . Германия с ООН только очень глубоко озабочены . А люди гибнут , а Украину продолжает вата бомбить .
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07.03.2022 22:37 Ответить
Обамку еще вместе с меркельшей спросим за помощь в 14 году, если бы была помощь тогда, сейчас бы не было т.акого хаоса
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07.03.2022 22:32 Ответить
именно они допустили весь этот хаос , и они прекрасно знали что это может обернуться войной , но тем не менее они ничего не сделали чтобы её избежать .История политических дураков ничему так и не учит .
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07.03.2022 22:35 Ответить
Когда орда в 2008 по Грузии шастала, президентом Америки был Буш младший.
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07.03.2022 23:39 Ответить
кстати Буш младший к концу своего правления тоже уже плясал Калинку - малинку под ватную балалайку . Есть и видео его плясок . Но основная вина за эту войну лежит на Обаме .
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08.03.2022 00:01 Ответить
Обама интеллигентный парень, который не понимал, что такое старое ордынское зло. Но тогда этим болел весть условный Запад вне стран бывшего Варшавского договора.
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08.03.2022 10:47 Ответить
а что , разве интеллигенты не могут быть людоедами ? И я глубоко сомневаюсь что политик такого масштаба не понимал что делает .
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08.03.2022 11:13 Ответить
про него тут как про покойника ) Либо хорошо , либо ничего )
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07.03.2022 23:58 Ответить
их пора уже наказывать . Критика на них уже давно не действует .
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08.03.2022 00:02 Ответить
amen.
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07.03.2022 22:11 Ответить
"This is genius.' Putin declares a big portion of the Ukraine … Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful."

Донни, первьіе дни войньі.

Щас, конечно, про холокост в Украине запел, но тут такое, совсем-то уж всех избирателей терять нихоцца.
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07.03.2022 22:08 Ответить
дедушка уже старый и ему всё равно . А вот его партийной клике , подогревающейся на кремлёвских подачках , не всё равно )
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07.03.2022 22:16 Ответить
єтот дедушка,думаю,твоего бункерного зароет
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07.03.2022 22:21 Ответить
угу ) Думай ) Вот дедушка Рейган долго сопли не жевал и быстро развалил совок за оккупацию Афганистана и сбитый ЮК Боинг кремлёвскими людоедами , ибо не питался с кремлёвской руки.
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07.03.2022 22:27 Ответить
ага бістро...за 12 лет ті вот точно,или молодой,или старій...в датах не ориентируешься
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07.03.2022 22:31 Ответить
подучи математику , счетовод ) А за одно и историю )
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07.03.2022 22:32 Ответить
ввод войск в афган лекабрь 1979
распад совка 1 декабря 1991

а ю окей?
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07.03.2022 22:38 Ответить
читай внимательно мои посты ) Очень внимательно ) Авось и поумнеешь за чужой счёт )
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07.03.2022 22:40 Ответить
ті кацап шоле?чего такой тупой?

"...дедушка Рейган долго сопли не жевал и быстро развалил совок за оккупацию Афганистана..."
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07.03.2022 22:45 Ответить
я тебя понял .Ты читаешь медленно , по слогам , и не читаешь до конца текст ) А посему тебе прощаю ..)
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07.03.2022 22:47 Ответить
хрен ті чо понял кацапа.дуй за отем кораблем
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07.03.2022 22:54 Ответить
А самолеты разве уже не здесь? А говроить можно, что угодно. Вон кацапы такую пургу несут.
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07.03.2022 22:23 Ответить
какие самолёты и откуда , когда уже с самолётами вопрос решён и их нам никто не даст )
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07.03.2022 22:31 Ответить
Кацап не сци и тебя найдем.
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07.03.2022 22:44 Ответить
ты не меня ищи , ты самолёты ищи , вислоухий )
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07.03.2022 22:48 Ответить
иди на ***
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08.03.2022 11:32 Ответить
и это всё на что способен твой мозг ?)
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08.03.2022 11:45 Ответить
Как только Польша получит натовские самолёты,сразу же сушки и миги передадут нам.Никакой политики,простая арифметика.
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08.03.2022 11:53 Ответить
и как скоро их передадут ?) Вот ведь в чём вопрос )
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08.03.2022 11:56 Ответить
Ну да,ну да.
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08.03.2022 11:59 Ответить
конгресобандерівці
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07.03.2022 22:01 Ответить
Допоможе.. коли розбудять.
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07.03.2022 22:10 Ответить
Просто слава Україні!
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07.03.2022 22:11 Ответить
Вичікують! Коли гинуть діти, пологові будинки, ЩЕ НЕ НАРОДЖЕНІ НЕМОВЛЯТА!!! Як нам довго чекати на Ваше "закриття неба" над суверенною державою? Чим більше Ви зволікаєте- тим більше буде Занапащених життів! Все залежить від сил НАТО! Все на Вашій совісті! Люди - Будьте Добрими!
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07.03.2022 22:14 Ответить
Байден подельник хуъла!
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07.03.2022 23:25 Ответить
Треба про щось поворити . Так щоб пальцем не показували . Думаю що вже давно вирішили.
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08.03.2022 06:58 Ответить
Развяжите полякам руки,дайте им натовские самолёты.
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08.03.2022 11:49 Ответить
Британия хочет поддержать Польшу, они же могут поменяться самолётами! Как вам идея?
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21.03.2022 12:54 Ответить
 
 