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Винищувачі для України: конгресмени тиснуть на Байдена, аби він допоміг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Члени Конгресу США тиснуть на адміністрацію президента Джо Байдена, аби той сприяв негайній передачі винищувачів в Україну з країн НАТО і Східної Європи

Джерело:

Голова Комітету закордонних справ сенатор Боб Менендес написав листи держсекретарю Ентоні Блінкену і міністру оборони Ллойду Остіну, закликаючи Вашингтон зобов'язатися замінити будь-які подаровані Києву літаки модернізованими західними літаками, в тому числі за допомогою пільгового фінансування та позик, а також субсидованих цін. Повідомляє про це агентство  Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Багато країн у Східній Європі використовують військові літаки російського виробництва. Передача таких літаків Україні дозволить українським пілотам одразу взятися до виконання завдань, оскільки їм не знадобиться додаткове навчання.

"Я підтримаю зусилля в Сенаті щодо впровадження заходів для компенсації нашим союзникам, які нададуть свої літаки для оборони України", – наголосив Менендес у зверненні.

Серед інших законодавців з подібними запитами були демократи Тім Райан та Марсі Каптур.

А в неділю сенатор-республіканець Роб Портман виступив на мітингу на підтримку України біля Білого дому, де закликав адміністрацію Байдена робити більше для підтримки України, зокрема, допомогти європейським країнам надати Києву винищувачі.

Майкл МакКол, головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ, заявив у неділю під час візиту на польський кордон, що він також закликає адміністрацію Байдена сприяти передачі літаків Києву.

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Топ коментарі
+18
Все буде добре. Якби хотіли злити давно вже би так зробили.
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07.03.2022 22:02
+14
конгресобандерівці
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07.03.2022 22:01
+8
конгресс им не позволяет . В Америке нет единовластия . И там нет царя на троне .
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07.03.2022 22:04
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Байден с Обамой давно предают Украину .
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07.03.2022 22:00 Відповісти
Все буде добре. Якби хотіли злити давно вже би так зробили.
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07.03.2022 22:02 Відповісти
конгресс им не позволяет . В Америке нет единовластия . И там нет царя на троне .
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07.03.2022 22:04 Відповісти
Їм потрібна поразка росії. Ніхто не хочу ссср 2.0
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07.03.2022 22:07 Відповісти
Кому це " Їм " ? Да будет вам известно в Америке не так уж и мало поклонников Пукина , России и её халявы . И он тоже на них рассчитывал и рассчитывает .
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07.03.2022 22:09 Відповісти
та ті шо...и только раха-истинній друг
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07.03.2022 22:07 Відповісти
а то ! ) Вы видать забыли как вата делала на весь мир рекламу Обаме и Трампнашу ) Или вам напомнить ?)
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07.03.2022 22:11 Відповісти
делала.трампуше.остальное твои доміслі
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07.03.2022 22:19 Відповісти
значит вы слишком молоды , либо слишком стары , ибо с памятью туго ) Так я вам напомню кремлёвский клич на весь мир "Хочу Обаму " . И даже у нас некоторые известные личности из шкуры лезли , когда подпевали Кремлю в Обамовской авантюре )) И Обама быстренько слил не только Грузию России , но и Украину . Эдакий миротворец за ватную нефть .
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07.03.2022 22:24 Відповісти
ну ***** вон київ хочет...и шо?
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07.03.2022 22:29 Відповісти
и ничё . Германия с ООН только очень глубоко озабочены . А люди гибнут , а Украину продолжает вата бомбить .
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07.03.2022 22:37 Відповісти
Обамку еще вместе с меркельшей спросим за помощь в 14 году, если бы была помощь тогда, сейчас бы не было т.акого хаоса
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07.03.2022 22:32 Відповісти
именно они допустили весь этот хаос , и они прекрасно знали что это может обернуться войной , но тем не менее они ничего не сделали чтобы её избежать .История политических дураков ничему так и не учит .
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07.03.2022 22:35 Відповісти
Когда орда в 2008 по Грузии шастала, президентом Америки был Буш младший.
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07.03.2022 23:39 Відповісти
кстати Буш младший к концу своего правления тоже уже плясал Калинку - малинку под ватную балалайку . Есть и видео его плясок . Но основная вина за эту войну лежит на Обаме .
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08.03.2022 00:01 Відповісти
Обама интеллигентный парень, который не понимал, что такое старое ордынское зло. Но тогда этим болел весть условный Запад вне стран бывшего Варшавского договора.
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08.03.2022 10:47 Відповісти
а что , разве интеллигенты не могут быть людоедами ? И я глубоко сомневаюсь что политик такого масштаба не понимал что делает .
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08.03.2022 11:13 Відповісти
про него тут как про покойника ) Либо хорошо , либо ничего )
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07.03.2022 23:58 Відповісти
их пора уже наказывать . Критика на них уже давно не действует .
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08.03.2022 00:02 Відповісти
amen.
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07.03.2022 22:11 Відповісти
"This is genius.' Putin declares a big portion of the Ukraine … Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful."

Донни, первьіе дни войньі.

Щас, конечно, про холокост в Украине запел, но тут такое, совсем-то уж всех избирателей терять нихоцца.
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07.03.2022 22:08 Відповісти
дедушка уже старый и ему всё равно . А вот его партийной клике , подогревающейся на кремлёвских подачках , не всё равно )
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07.03.2022 22:16 Відповісти
єтот дедушка,думаю,твоего бункерного зароет
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07.03.2022 22:21 Відповісти
угу ) Думай ) Вот дедушка Рейган долго сопли не жевал и быстро развалил совок за оккупацию Афганистана и сбитый ЮК Боинг кремлёвскими людоедами , ибо не питался с кремлёвской руки.
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07.03.2022 22:27 Відповісти
ага бістро...за 12 лет ті вот точно,или молодой,или старій...в датах не ориентируешься
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07.03.2022 22:31 Відповісти
подучи математику , счетовод ) А за одно и историю )
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07.03.2022 22:32 Відповісти
ввод войск в афган лекабрь 1979
распад совка 1 декабря 1991

а ю окей?
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07.03.2022 22:38 Відповісти
читай внимательно мои посты ) Очень внимательно ) Авось и поумнеешь за чужой счёт )
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07.03.2022 22:40 Відповісти
ті кацап шоле?чего такой тупой?

"...дедушка Рейган долго сопли не жевал и быстро развалил совок за оккупацию Афганистана..."
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07.03.2022 22:45 Відповісти
я тебя понял .Ты читаешь медленно , по слогам , и не читаешь до конца текст ) А посему тебе прощаю ..)
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07.03.2022 22:47 Відповісти
хрен ті чо понял кацапа.дуй за отем кораблем
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07.03.2022 22:54 Відповісти
А самолеты разве уже не здесь? А говроить можно, что угодно. Вон кацапы такую пургу несут.
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07.03.2022 22:23 Відповісти
какие самолёты и откуда , когда уже с самолётами вопрос решён и их нам никто не даст )
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07.03.2022 22:31 Відповісти
Кацап не сци и тебя найдем.
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07.03.2022 22:44 Відповісти
ты не меня ищи , ты самолёты ищи , вислоухий )
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07.03.2022 22:48 Відповісти
иди на ***
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08.03.2022 11:32 Відповісти
и это всё на что способен твой мозг ?)
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08.03.2022 11:45 Відповісти
Как только Польша получит натовские самолёты,сразу же сушки и миги передадут нам.Никакой политики,простая арифметика.
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08.03.2022 11:53 Відповісти
и как скоро их передадут ?) Вот ведь в чём вопрос )
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Ну да,ну да.
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08.03.2022 11:59 Відповісти
конгресобандерівці
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07.03.2022 22:01 Відповісти
Допоможе.. коли розбудять.
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07.03.2022 22:10 Відповісти
Просто слава Україні!
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07.03.2022 22:11 Відповісти
Вичікують! Коли гинуть діти, пологові будинки, ЩЕ НЕ НАРОДЖЕНІ НЕМОВЛЯТА!!! Як нам довго чекати на Ваше "закриття неба" над суверенною державою? Чим більше Ви зволікаєте- тим більше буде Занапащених життів! Все залежить від сил НАТО! Все на Вашій совісті! Люди - Будьте Добрими!
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07.03.2022 22:14 Відповісти
Байден подельник хуъла!
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Треба про щось поворити . Так щоб пальцем не показували . Думаю що вже давно вирішили.
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08.03.2022 06:58 Відповісти
Развяжите полякам руки,дайте им натовские самолёты.
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08.03.2022 11:49 Відповісти
Британия хочет поддержать Польшу, они же могут поменяться самолётами! Как вам идея?
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21.03.2022 12:54 Відповісти
 
 