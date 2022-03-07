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Всех пленных российских оккупантов будут удерживать в одном месте, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Всех пленных российских оккупантов будут удерживать в одном месте, - Монастырский

Пленных российских оккупантов будут свозить и содержать в одном месте.

Об этом во время телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы берем очень много пленных. Многие сами бросают технику, уходят и сдаются нашим силам территориальной обороны, вооруженным силам, просто людям в селах, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уйти. Многих в плен берет Национальная гвардия, Национальная полиция", - отметил Монастырский.

По его словам, сейчас стоит вопрос, где размещать этих пленных.

"Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленники свозятся и будут находиться в одном месте", - сказал министр.

Читайте: Из-за боевых действий обесточены более 1133 населенных пунктов, - Минэнерго
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Топ комментарии
+45
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07.03.2022 22:07
+32
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07.03.2022 22:10
+26
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07.03.2022 22:13
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07.03.2022 22:07 Ответить
у дворі ВР?..
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07.03.2022 22:09 Ответить
Монастырский болван! Пусть сидят по нашим аэродромам, и в домах на окраинах куда у них перелёты, на заводах которые они собрались бомбить! Ишь ты какие! Каждый день убивают наших людей а им условия подают!
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08.03.2022 09:07 Ответить
На свиноферме!
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07.03.2022 22:07 Ответить
В Дрогобицьку або в Сокальську тюрми
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07.03.2022 22:18 Ответить
Дрогобицька посилений режим а Сокаль особий то радикально різні речі, для нас принаймі а вот для них.... Вони виросли в такому середовищі. Будь моя воля я би їх гуманно, без насильства в формідрон помістив і в колбах вздовж кордону москальського замість стовпчиків.
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07.03.2022 22:28 Ответить
Може все ж таки в формалін?
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07.03.2022 22:36 Ответить
ЙОЙ!!! Хоча спочатку в формідрон, шоб не смерділи.
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07.03.2022 22:56 Ответить
Морже, виділити під це якійсь стадіон? Відкритий, звичайно...)
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07.03.2022 22:07 Ответить
в кар'єр і нех іпошать... ато баланду їм нашару подавай..
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07.03.2022 23:20 Ответить
Повну маячню написали. Не встигли подумати чи нема чим це робити?
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07.03.2022 22:09 Ответить
Аргументуйте, пане.
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07.03.2022 22:10 Ответить
Не бачу сенсу- розумний такого б не написав, а дурню аргументувати марно.
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07.03.2022 22:11 Ответить
В спам, провокатор.
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07.03.2022 22:17 Ответить
Поддержал)))
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07.03.2022 22:32 Ответить
Концлагерь не может быть частью шутки....для всех кроме кацапов
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07.03.2022 22:17 Ответить
можна в Польші орендувати Майданек
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07.03.2022 22:18 Ответить
зря вы концлагерь немцы скопировали полностью с концлагеря Красной армии построенной в Поволжье 1921 году.. хотя концлагерь для пленных был придуман англичанами.. насколько я помню...
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07.03.2022 22:21 Ответить
Тоже был в первом братан, помнишь.. ?
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07.03.2022 22:39 Ответить
>в Поволжье 1921 году.
«Постановлении о красном терроре», принятом 5 сентября 1918 года, предписывавшее «обеспечить советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях».
>англичанами
Испанцами... Но те лагеря временные, на период военных действий. Для интернированых.
Концентрационные лагеря в России были задуманы как место содержания граждан, которым не удалось предъявить конкретных обвинений и которых, с другой стороны, власти по тем или иным причинам предпочитали не расстреливать.
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08.03.2022 05:12 Ответить
А потім проведіть вулицями наших зруйнованих міст- разом з їх родичами. З трансляцію на весь світ.
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07.03.2022 22:08 Ответить
Тобі ж тільки що ця ідея не подобалася. І до людини додовбався і провокатором назвав.
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07.03.2022 22:26 Ответить
Яка в біса ідея будувати концентраційні табори з крематоріями- ви ще один безмізкий?
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07.03.2022 22:37 Ответить
а вони там "бузить" не почнуть? Бо у нас вже їх скоро ціла дивізія буде, а напевно там є люди, які хочуть повторить отомстить і так далі.
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07.03.2022 22:08 Ответить
В нас непогані спецслужби, не забузять.
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07.03.2022 22:10 Ответить
сформувати з них ударний батальйон
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07.03.2022 22:19 Ответить
Отомстіть в тюрме оні можуть губами
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07.03.2022 22:33 Ответить
А як влаштують бунт?
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07.03.2022 22:09 Ответить
Який бунт?
Там є тепле ліжко, їжа

Рай для них
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07.03.2022 22:10 Ответить
Та вони там, як у Бога за пазухою.
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07.03.2022 22:11 Ответить
Они сами не захотят бежать , им на кацапии 20ка светит
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07.03.2022 22:30 Ответить
В будь-яку зі шкіл Харкова їх розміщуйте
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07.03.2022 22:09 Ответить
Пленных нужно размещать в городах, которые обстреливает Россия...
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07.03.2022 22:10 Ответить
тоді свідків не буде до Гаги
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07.03.2022 22:20 Ответить
Зато вещдоки будут.
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07.03.2022 22:32 Ответить
им плевать на свое мясо, кацапы захотят их в первую очередь бомбануть, как свидетелей. В кацапстане военнопленные всегда были вне закона - вспомните сталина.
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07.03.2022 22:20 Ответить
Треба їх десь віддати США, хай їх вивезуть десь і там годують... А то скільки вони ї жі за день зїдять.
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07.03.2022 22:10 Ответить
Краще до Німеччини
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07.03.2022 23:17 Ответить
Але, певно , і охороняти їх треба буде, бо люди їх розірвуть голими руками.Особливо жінки- мами, дівчата, бабусі...
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07.03.2022 22:10 Ответить
Може, хай сетки плетут чи труселя шьют для ВСУ..
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07.03.2022 22:10 Ответить
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07.03.2022 22:10 Ответить
К чему это ты недоносок тупорылый вспоминаешь магометиков? Зачем ты **** одноклеточная трогаешь мусульман. ? Многие сейчас на войне, очень многие пережили от свинособак то же , что имя - из миллиона чеченцев уничтожили 300000? Закусывай *****, псевдопатриот - ,, ******* , не мешки ворочать ,
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08.03.2022 08:47 Ответить
Для тебе і досі не помітна різниця між чеченським народом та кадирівцями? Можливо ти за "дона" образився?

Чи ти не пам'ятаєш цю брехливу ***** і російські медіа-казки про "распятого мальчіка" в Слов'янську?
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08.03.2022 13:21 Ответить
платные лагеря можно организовать ))) пусть родне звонят и просят оплатить пребывание )))
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07.03.2022 22:11 Ответить
Пожрать на то что народившие пришлют, а в туалет только платно. Навоевали козлы...
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07.03.2022 22:38 Ответить
Войну Украине никто не объявлял. Откуда взялись военно-пленные? Юридически - это террористы.
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07.03.2022 22:11 Ответить
Гитлер тоже насколько я помню , тоже войну не объявлял.
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07.03.2022 22:36 Ответить
Офіційно - 22 червня 1941 року в Москві посол Німеччини Шуленбург. На той момент війна вже шла декілька годин.
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09.03.2022 11:33 Ответить
в зоопарке?
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07.03.2022 22:11 Ответить
Якийсь виставковий комплекс, типу М Лівобережна, там де колекціонери збираються. Він величезний і критий.
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07.03.2022 22:11 Ответить
нафига? чтоб пигдоги туда пару кр запустили?
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07.03.2022 22:11 Ответить
Пропоную:
Санаторій "Жовті води"!
Гадаю, більшість українців зі мною будуть згодні.
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07.03.2022 22:11 Ответить
Краще за все в декількох, а саме на околицях Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі і т.д.!
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07.03.2022 22:11 Ответить
а есть какие-то зоны под Мариуполем? Харьковом? Сумами? Херсоном? ..ну или в Чернобыле )))
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07.03.2022 22:11 Ответить
Монастирський ти довб@об???????????? Розкидуйте цих гнид по наметах у містах яки ********, і у наметі одягайте у кайдани на ланцюг!
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07.03.2022 22:12 Ответить
В "братской" могиле?
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07.03.2022 22:12 Ответить
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07.03.2022 22:13 Ответить
В расход.
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07.03.2022 22:14 Ответить
Я таки підозрюю що цих ****** треба бути добре охороняти і розташовувати у бомбосховищі. Бо якщо розмістити в лагері, то прилетить літак з міністєрства нападеній і тєрактов РФ і зробить з них Іхтамнетов.
А родичам скажуть "он сбєжал, сраний дизертир, іди мамка куди подалі, не буде тобі сім мільйонів..."
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07.03.2022 22:14 Ответить
Ви їм, ще санаторій постройте
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07.03.2022 22:16 Ответить
Всі, хто пише що їх поставити мішенями -- ви не праві, їх радо знищать, щоб не залишити свідків
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07.03.2022 22:16 Ответить
Сейчас народное творчество разойдётся..
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07.03.2022 22:16 Ответить
Это неправильно. Хотя как если в конц. лагере с пулеметами на вышках, то хрен с ними
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07.03.2022 22:17 Ответить
ппц это кормить столько убийц нужно и деньги тратить на них
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07.03.2022 22:20 Ответить
ДИВИСЬ, МОНАСТИРСЬКІЙ, НЕ ЛОХОНИСЬ. А ТО МОСКАЛІ ****** РАКЕТОЮ У "ОДНЕ МІСЦЕ", І ЗАЛИШИМОСЬ МИ БЕЗ РАБІВ...
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07.03.2022 22:20 Ответить
Кацапы нанесут ракетный удар,все пленные(или большинство) погибнут,нас обвинят ,что это ВСУ - вот такая вот трагедия. Им то ***** на это мясо,а для росТВ отличная картинка.Бандерофашысты убили пленных.
Нельзя в одном месте-стрёмная идея.
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07.03.2022 22:20 Ответить
Да похрену.
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07.03.2022 22:35 Ответить
А зачем??? Сразу в Гаагу. Пусть там их расспрашивают и кормят.
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07.03.2022 22:21 Ответить
Арчибальд, сорри. Одночасно про одне подумали...
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07.03.2022 22:22 Ответить
морге?
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07.03.2022 22:24 Ответить
Розміщуйте на промислових підприємствах ОПК а також в аеропортах, які кацапи планують обстрілювати ракетами.
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07.03.2022 22:24 Ответить
а який в них статус ? військовополонені ? ні, терористи - так, щодо них Женевська конвенція не дійсна
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07.03.2022 22:24 Ответить
Как ни странно - отправить домой, наверное самое большое наказание.
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07.03.2022 22:26 Ответить
це щоб калібр прилетів ?????
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07.03.2022 22:27 Ответить
Давайте цих потвор в Житомирську тюрму на парад братва їх порепетирує
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07.03.2022 22:29 Ответить
Главное Тоньку Геращенко туды не пущать....сожрёт их хряк, а нам потом отдуваться перед мировым сообчеством,хотя ... хай жрёт, пох на сообчество
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07.03.2022 22:30 Ответить
Навіщо розповідати про те, що їх розмістять в одному місці? Може ще скаже кацапам де саме?
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07.03.2022 22:33 Ответить
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07.03.2022 22:36 Ответить
ХАХРЕНА! У нас кормить некого? Давайте еще 2000 орков-убийц кормить, рискуя что их могут освободить, и они с большей ненавистью и остервенением станут резать наших людей?
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07.03.2022 22:37 Ответить
Не стануть. Тварин в полон не беруть. А у тих кого взяли труси вже не висохнуть... Ніколи.
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07.03.2022 22:39 Ответить
расстрелять, оставить сотню-другую для того чтобы трупы своих могли хоронить, и пр. работ.
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07.03.2022 22:38 Ответить
Їх потрібно їжею годувати, три рази в день і показувати процес по раша каналам. Вони за їжу мамку продадуть... В полон здадуться всі.
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07.03.2022 22:38 Ответить
если в одном месте держать будут кацапы могут и крылатую ракетку туда запустить! а они нам для Гааги нужны!
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07.03.2022 22:39 Ответить
Влада свинособак, можуть навмисно розбомбити цей лагер, щоб ніхто не побачив скільки їх вже здалось в полон, бо це для для їх пропаганди не скрєпоносно, не жаль, бо їх баби ще наражають.
Відпускати їх поки що не можна, бо досвід історії переконує, що їх там переодягнуть і знову пошлють воювати, але вже так накачають страхом, що здаватись в полон більше не будуть.
Таку дурню утнув ще Наполеон, коли йому під Аустерліц здались в полон багато військ московитів, він як європейській гуманіст, їх вилікував, відгодував, переодяг полонених, а потім всіх відправив у Московію, де їх звісно розвернули і навіть в тій наполеонівській формі знову відправили воювати з гуманістом Наполеоном. Після чого Наполеону нічого не залишилось як самому йти бити армію московитів під Бородіно.
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07.03.2022 22:52 Ответить
Лучше раскидать по нескольким местам.Диверсификация рисков.
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07.03.2022 22:58 Ответить
Місцезнаходження ферми для збору орків має бути засекречене та захищене від сонця щоби русофашистська орда не змогла її знищити
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07.03.2022 23:16 Ответить
лучше яйца полоненых разложить в разные корзины
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07.03.2022 23:23 Ответить
а краще все-таки не разом усіх, розділити на 3-4 групи , ну щоб не могли між собою змовитись.
і на Західній Україні чи в Карпатах заховати. тут далеко не втечуть))
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07.03.2022 23:38 Ответить
"Через Міністерство юстиції це питання вирішуємо. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці", - сказав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3322625
Во-первьіх такое количество орков на одной территории влечет за собой усиленную охрану, санитарно-епидемиологические мероприятия, гуманитарньіе как то дать етим ублюдкам пожрать, поспать, посрать и подмьіться. Плюс не исключен вариант что вражеский налет может их целенаправленно ликвидировать стпоследующим обвинением Украиньі.
Поетому предлагаю Монастьірскому рядом с ними обустроить свою резиденцію. И антошку герашку не забьіть с собой взять
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08.03.2022 01:16 Ответить
Ще адресу напишіть
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08.03.2022 08:19 Ответить
Чому б не розмістити по 150-200 військовополонених в Сумах, Харковіі т.д. і повідомити про це москалів, хай стріляють по своїм, як вони поведуть себе?
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08.03.2022 23:31 Ответить
 
 