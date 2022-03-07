23 755 94
Всех пленных российских оккупантов будут удерживать в одном месте, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленных российских оккупантов будут свозить и содержать в одном месте.
Об этом во время телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы берем очень много пленных. Многие сами бросают технику, уходят и сдаются нашим силам территориальной обороны, вооруженным силам, просто людям в селах, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уйти. Многих в плен берет Национальная гвардия, Национальная полиция", - отметил Монастырский.
По его словам, сейчас стоит вопрос, где размещать этих пленных.
"Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленники свозятся и будут находиться в одном месте", - сказал министр.
Топ комментарии
+45 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий07.03.2022 22:07
+32 ВячеславVID
показать весь комментарий07.03.2022 22:10
+26 Гыг с Вами
показать весь комментарий07.03.2022 22:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
«Постановлении о красном терроре», принятом 5 сентября 1918 года, предписывавшее «обеспечить советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях».
>англичанами
Испанцами... Но те лагеря временные, на период военных действий. Для интернированых.
Концентрационные лагеря в России были задуманы как место содержания граждан, которым не удалось предъявить конкретных обвинений и которых, с другой стороны, власти по тем или иным причинам предпочитали не расстреливать.
Там є тепле ліжко, їжа
Рай для них
Чи ти не пам'ятаєш цю брехливу ***** і російські медіа-казки про "распятого мальчіка" в Слов'янську?
Санаторій "Жовті води"!
Гадаю, більшість українців зі мною будуть згодні.
А родичам скажуть "он сбєжал, сраний дизертир, іди мамка куди подалі, не буде тобі сім мільйонів..."
Нельзя в одном месте-стрёмная идея.
Відпускати їх поки що не можна, бо досвід історії переконує, що їх там переодягнуть і знову пошлють воювати, але вже так накачають страхом, що здаватись в полон більше не будуть.
Таку дурню утнув ще Наполеон, коли йому під Аустерліц здались в полон багато військ московитів, він як європейській гуманіст, їх вилікував, відгодував, переодяг полонених, а потім всіх відправив у Московію, де їх звісно розвернули і навіть в тій наполеонівській формі знову відправили воювати з гуманістом Наполеоном. Після чого Наполеону нічого не залишилось як самому йти бити армію московитів під Бородіно.
і на Західній Україні чи в Карпатах заховати. тут далеко не втечуть))
Во-первьіх такое количество орков на одной территории влечет за собой усиленную охрану, санитарно-епидемиологические мероприятия, гуманитарньіе как то дать етим ублюдкам пожрать, поспать, посрать и подмьіться. Плюс не исключен вариант что вражеский налет может их целенаправленно ликвидировать стпоследующим обвинением Украиньі.
Поетому предлагаю Монастьірскому рядом с ними обустроить свою резиденцію. И антошку герашку не забьіть с собой взять