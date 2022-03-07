Усіх полонених російських окупантів утримуватимуть в одному місці, - Монастирський

Полонених російських окупантів звозитимуть та утримуватимуть в одному місці.

Про це під час телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже багато полонених ми захоплюємо. Багато полонених утворюється через те, що вони самі кидають техніку, йдуть і здаються нашим силам Територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її та кажуть, що хочуть йти. Багато полонених захоплює Національна гвардія, Національна поліція", - зазначив Монастирський.

За його словами, наразі стоїть питання, де розміщувати цих полонених.

"Через Міністерство юстиції це питання вирішуємо. Всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці", - сказав міністр.

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