ЗСУ взяли в полон близько 2 тис. російських окупантів, - Геращенко
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Від початку вторгнення РФ у полон в Україні взяли майже дві тисячі солдатів РФ.
Про це в інтерв'ю НВ заявив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У полон потрапляють російські солдати, які були обдурені своїми командирами, які нічого їм не сказали про те, що вони воюватимуть з Україною. Російські солдати були абсолютно демотивовані, їх обдурили, підняли вночі 24 числа по тривозі і сказали, що йдуть навчання. І далі головні машини пройшли через кордон. Найчастіше вони їхали в БТР та машинах, навіть не розуміючи, що вже вторглися на територію незалежної країни", - розповів він.
За словами Геращенка, точний облік полонених зараз налагоджується.
"Але можу сказати, що їх далеко за 1 тисячу. Їхня кількість наближається до 2 тисяч. До полонених ставляться добре, розуміючи, що вони люди підневільні. І, відповідно, далі їх використовуватимуть як обмінний фонд - для обміну на наших полонених, які потрапили до росіян", - додав радник глави МВС.
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У животных одна цель - пожить подольше. Если это сохранит жизни украинцам, то стоит того. Количество пленных короче - важный элемент пропаганды.
10 000 вирішили померти за дачу путіна.
розумних оказалось менше.
Такой дурак, этот Антоша. Им же не сказали... А если бы сказали, то что? Бунт устроили бы? Командира расстреляли? Лишь бы пи.дануть что-нибудь. Бедные мальчики... Это ****, бедные, когда поймали. А которые ещё бегают, те гражданские машины расстреливают и людей танками давят..
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Слава нації
Смерть москалям
правда це буде , мабуть, коли дещо затихне.
А почему летал сам? А чтобы деньжат побольше срубить, звёздочки и медальки. **** фашистская.
Є лишня їжа/шмотки--- волонтерам
Обмен, говорите??? Ну-ну, и сколько же этих тварей можно поменять на ОДНОГО ПОГИБШЕГО РЕБЁНКА???
Да нету у вас ни одного военнопленного!
Вам войну объявили? Нет? Откуда военнопленные, если войны нет?
К стенке уродов, по законам военного положения.
На найважчі роботи