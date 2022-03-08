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ВСУ взяли в плен около 2 тыс. российских оккупантов, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ взяли в плен около 2 тыс. российских оккупантов, - Геращенко

С начала вторжения РФ в плен в Украине взяли около двух тысяч солдат РФ.

Об этом в интервью НВ заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В плен попадают русские солдаты, которые были обмануты своими командирами, которые ничего им не сказали о том, что они будут воевать с Украиной. Российские солдаты были абсолютно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа по тревоге и сказали, что идут на учебу. И дальше машины прошли через границу, чаще всего они ехали в БТР и машинах, даже не понимая, что уже вторглись на территорию независимой страны", - рассказал он.

По словам Геращенко, точный учет пленных сейчас налаживается.

"Но могу сказать, что их далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам. К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, будем их использовать в качестве обменного фонда - для обмена на наших пленных, которые попали к россиянам", - добавил советник главы МВД.

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Топ комментарии
+36
які ***** підневільні ?
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07.03.2022 21:15
+36
Друзі, а хто скаже що зараз із літенантом Бакановим? Де він зараз і як пояснює сотні диверсантів в тилу на військових об'єктах???
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07.03.2022 21:19
+34
Будут сидеть в тепле, жрать продукты, которые в мордоре доступны только для бояр. Думаете, они пересмотрят свои взгляды на жизнь? Фиг там! Как были фашистами кацапскими, так ими и останутся!
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07.03.2022 21:21
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які ***** підневільні ?
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07.03.2022 21:15 Ответить
кріпаки..
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07.03.2022 21:40 Ответить
Я тоже так думал. Думал (и хотел) валить этих гандонов на месте. Но это часть деморализации армии противника. И для победы от этого нельзя отказаться. Пусть сдаются как можно больше.

У животных одна цель - пожить подольше. Если это сохранит жизни украинцам, то стоит того. Количество пленных короче - важный элемент пропаганды.
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06.04.2022 23:20 Ответить
зачем?
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07.03.2022 21:16 Ответить
"Зачем" возвращать наших военнопленных?
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07.03.2022 21:26 Ответить
Концлагерь в западной Украине для них. Часть для обмена, часть пусть пашут на восстановление Украины потом. Одно но-орки могут своих же в концлагерена тот свет отправить ракетами.
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07.03.2022 21:42 Ответить
тепер ще годуй їх
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07.03.2022 21:17 Ответить
В той час коли цивільні в Маріуполі, Бучі, Ірпені, Волновасі голодують(
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07.03.2022 21:19 Ответить
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07.03.2022 21:17 Ответить
Треба Макрону показать. Хай порівняє свої студійні фоточки де він драму під команди піар відділу намагається корчити з мужиком який просто воює.
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07.03.2022 21:28 Ответить
2 000 здались в полон.
10 000 вирішили померти за дачу путіна.
розумних оказалось менше.
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07.03.2022 21:18 Ответить
Здались у полон та були полонені, це - як в Одесі- дві великі різниці.
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07.03.2022 21:35 Ответить
Поділити навпіл і все добре. Поділених на кордоні, як опудало для " поребріка"
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07.03.2022 21:18 Ответить
2 раба и клаптик земли....
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07.03.2022 21:18 Ответить
це рабів навіть офіцерам не хвате
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07.03.2022 21:19 Ответить
Пілотів і артилеристів не беріть, ці паскуди всі злочинці, всі до одного.
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07.03.2022 21:19 Ответить
Трошки, що більше знають, залишити для Гааги!
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08.03.2022 08:33 Ответить
а ще НЕ брати танкістів та обслугу комплексів ППО-підготувати нових це досить дорого,а головне-довго
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08.03.2022 10:41 Ответить
Друзі, а хто скаже що зараз із літенантом Бакановим? Де він зараз і як пояснює сотні диверсантів в тилу на військових об'єктах???
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07.03.2022 21:19 Ответить
теж про того агента Москви не припиняю думати (((
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07.03.2022 21:22 Ответить
І про дерьмака цікаво почути!!!
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07.03.2022 21:58 Ответить
Зеля казав, що Дєрьмак чимось там гуманітарним опікується. Один раз показав його вживую.
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08.03.2022 07:08 Ответить
У нього важливіші справи, займається безпекою сценаріїв шапіто-95)
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07.03.2022 22:20 Ответить
я колись казав, що він громадянин України за місцем народження. Продовжує шкодити, розпускає фейки чере іноземну пресу. Юстас все робить ів інтересах Алекса (М.П.Патрушева)
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07.03.2022 22:35 Ответить
після нашої перемоги.
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07.03.2022 21:20 Ответить
Зранку було 200. Надвечір Геращенко роздухарився.
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07.03.2022 21:20 Ответить
накормили а так орков ру наловили ну не 2 тыс но уже за 1000 рыл ты не забывай что есть ещё орки чепушилы и пасечника
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07.03.2022 21:23 Ответить
Их реально до хрена, (Сумская ТРО только за сутки - 22 **********)...
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07.03.2022 21:27 Ответить
Теж щось слабо віриться в ці цифри.
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07.03.2022 21:29 Ответить
Тому що ти кацап!
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07.03.2022 21:55 Ответить
Та за шо? Хоча маєш рацію. Батько в мене таки руський. Та тут, як розумієш, не вибирають.
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07.03.2022 22:04 Ответить
Ну це ж Геращенко... ******* казочки - це його основний талант та фах.
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07.03.2022 22:15 Ответить
Та ну! 200 боло за 2 дні. Вони справді пачками наздавались.
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08.03.2022 07:11 Ответить
Растрелять нахрен. 2 раза!!!
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07.03.2022 21:20 Ответить
У полон потрапляють російські солдати, які були обдурені своїми командирами, які нічого їм не сказали про те, що вони воюватимуть з Україною.

Такой дурак, этот Антоша. Им же не сказали... А если бы сказали, то что? Бунт устроили бы? Командира расстреляли? Лишь бы пи.дануть что-нибудь. Бедные мальчики... Это ****, бедные, когда поймали. А которые ещё бегают, те гражданские машины расстреливают и людей танками давят..
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07.03.2022 21:21 Ответить
красиво
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07.03.2022 21:21 Ответить
Вночі сховались, а вдень їх видно. Це з байрака фото.
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07.03.2022 22:38 Ответить
Будут сидеть в тепле, жрать продукты, которые в мордоре доступны только для бояр. Думаете, они пересмотрят свои взгляды на жизнь? Фиг там! Как были фашистами кацапскими, так ими и останутся!
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07.03.2022 21:21 Ответить
Геращенко - словоблуд.
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07.03.2022 21:22 Ответить
І Арестович теж, я його на дух не переношу, бо звіздить як диха, падло
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07.03.2022 21:23 Ответить
все що говорить Геращенко треба поділити на 10 =)
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07.03.2022 21:24 Ответить
"Дайте два!" (с)
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07.03.2022 21:23 Ответить
Мені будь ласка 2 раба
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 21:23 Ответить
Щось не дуже віриться, коли таке каже Геращенко. Але якщо це так - на росії в козломордих буде дикий розрив шаблонів.
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07.03.2022 21:24 Ответить
там про це не сповіщають
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07.03.2022 21:30 Ответить
Взяли в полон - допитали, а потім полонений раптово загинув від отриманих ран ось так, неочікувано бо як прогодувати таку орду злочинців та вбивць?
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07.03.2022 21:24 Ответить
Коментарій один-ми занадто цивілізована країна. Можливо занадто гуманна. Хай приклад візьме Європа і допоможе, бо далі гуманність наша закінчиться.
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07.03.2022 21:26 Ответить
а тим часом колишній топ-менеджмент привату відсудив у держави 86 лямів https://opendatabot.ua/court/97961589-5a714df8156cbcd170d4b7c1a2385975
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25.03.2022 22:58 Ответить
чого сидіти - най працюють.
правда це буде , мабуть, коли дещо затихне.
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07.03.2022 21:26 Ответить
І нахєра ії тут стільки? охороняй, годуй **** їх ще... ресурси витрачай...
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07.03.2022 21:26 Ответить
він або дурник, або веде якусь геніальну гру
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07.03.2022 21:28 Ответить
Замкомполка из Воронежа лично летал бомбить Харьков. Но что-то пошло не так. Теперь рассказывает, что его обманули, звонит жене.

А почему летал сам? А чтобы деньжат побольше срубить, звёздочки и медальки. **** фашистская.
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07.03.2022 21:28 Ответить
На аэродром его, пусть сидит там. Пусть постреляют по своим.
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08.03.2022 08:54 Ответить
Їдуть на навчання? З повним боєкомплектом? Дивні навчання.
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07.03.2022 21:30 Ответить
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07.03.2022 21:35 Ответить
Бозє, Бозє... Нещасні, дезорієнтовані, обдурені... А коли ці ******** шмаляють і розстрілюють беззбройне цивільне населення, їх, мабуть, хочеться напоїти чаєм ще більше?
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07.03.2022 21:36 Ответить
Гуманизм Украине не раз боком выходил. Ни чему история не учит. Нужно снимать с ними пропагандистские ролики. Затем ПОСЛЕ войны восстанавливать Украину, а потом если хорошо будут себя вести может и отправим домой, тех кто не убивал.
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07.03.2022 21:36 Ответить
А накуя? Допит-відео-розстріл...
Є лишня їжа/шмотки--- волонтерам
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07.03.2022 21:36 Ответить
Для світових воротил. Що ми цивілізовані і хороші, а кацапи нелюди.
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08.03.2022 07:16 Ответить
чудьнєнко..а скілки їх ще по лісам та болотам блудить?
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07.03.2022 21:38 Ответить
Бееедненькие....подневооольненькие...ничегошеньки они малееенькие не знали...проснулись деточки утречком "по тревоге" парадочку только с собой прихватить не забыли и поехали " на учения" и ни одна типа овца из этого стада не понимала, что не на полигон их везут? Глазоньки всем командиры позавязывали? А теперь эту орду бесполезную кормить еще ? А няньку с сиськой к каждому не надо приставить? И жопку подтирать?
Обмен, говорите??? Ну-ну, и сколько же этих тварей можно поменять на ОДНОГО ПОГИБШЕГО РЕБЁНКА???
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07.03.2022 21:46 Ответить
Обьявление -двое молодых, трудолюбивых военнопленных из бывшей РФ, готовы работать строителями или помошниками фермера по контракту в течение 10 лет. Можем работать в составе бригады. Требование - нормальная еда, зимняя и летняя одежда, проживание в санитарных условиях, гарантии невозвращения на родину ( территорию прошлого местожительства). Обязуемся владеть украинским языком в совершенстве.
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07.03.2022 21:47 Ответить
Наряд только чистить дерьмо в коровниках или выгребные ямы и то это шикарные условия для них
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07.03.2022 21:52 Ответить
Военнослужащие РФ ***** шизофреник послал Вас на убой как скотину! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие..
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07.03.2022 21:52 Ответить
Може досить на Цензорі виставляти фотку цього "Гіві", сумські ********** більш колоритніші!
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07.03.2022 21:53 Ответить
Полицаев (ОМОН) в плен не берите пожалуйста. Скоро ОМОН кончится и к вам на утилизацию повезут обычных полицаев. не берите из в плен. Сразу на месте кончайте. https://www.youtube.com/watch?v=EeUqbHo2oXE
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07.03.2022 22:01 Ответить
Користі від них жодноі нациська рф ложила на них ,тому краще знищувати.
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07.03.2022 22:02 Ответить
Вони ******* шо нічого не знали.за два місяці на кордонах України замполіти їм насцяли повні вуха
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07.03.2022 22:05 Ответить
колись один полонений РККА у фінів писав, що там розмова була коротка - хочеш їсти іди працюй, не хочем їсти не працюй.
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07.03.2022 22:45 Ответить
ЕСТЬ КЕМ ДОНБАСС РАЗМИНИРОВАТЬ И КРЫМСКИЙ ПЕРЕШЕЕК !)
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07.03.2022 23:35 Ответить
Какие военнопленные, какая Женевская конвенция???
Да нету у вас ни одного военнопленного!
Вам войну объявили? Нет? Откуда военнопленные, если войны нет?
К стенке уродов, по законам военного положения.
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07.03.2022 23:40 Ответить
Зачем сразу к стенке? Гуманнее на зап. части разбирать. Десятки тысяч больных во всём мире нуждаются в трансплантации органов. Так что пусть послужат ещё в качестве отдельных комплектующих и ЗИП.
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08.03.2022 09:29 Ответить
На відбудови України!
На найважчі роботи
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07.03.2022 23:48 Ответить
Как перейти в Тероборону , если я с Хабаровска?
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08.03.2022 07:27 Ответить
через Америку
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08.03.2022 07:50 Ответить
начинается..., бедные мальчики, они ничего не знали, очнулись - а они уже в Украине, НЕ НАДО очеловечивать оккупантов, они пришли нас убивать, а что еще можно делать в чужой стране на танке - подснежники собирать?
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08.03.2022 07:53 Ответить
По 5 пленных на наши аэродромы и камеры на них круглосуточно! Пусть сами в себя стреляют уроды!
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08.03.2022 08:48 Ответить
Кормить теперь орков.
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08.03.2022 11:10 Ответить
А хто людей поверне, дітей? Занадто лояльно-"прибрати сміття"... Але якщо про них самих(сміття на землі) то згідний-прибрати назавжди...менше полонених
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08.03.2022 12:18 Ответить
Кацапи всі брешуть. Все вони знали. Шкода, що у нас немає мордовських таборів, прийдеться будувати
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08.03.2022 11:33 Ответить
милосердие к преступникам, это унижение их жертв. загонять под важные объекты , и пусть свои их бомбят
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08.03.2022 11:42 Ответить
Не знали сук...? Прекрасно знали и готовились к параду на Крещатике. Пусть теперь завальІ паскудьІ разбирают и поместить их на обьектьІ критической структурьІ, пусть здохнут под бомбежками своих однополчан. Особенно летунов. ЧтобьІ мрази знали что такое находиться под бомбами.
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08.03.2022 12:03 Ответить
Хто в курсі- в Женевській конвенції є слово "спецоперація"? якшо немає, то відношення до цих орків може(повинно) бути...трохи другим. І хрен примахаєшся...
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08.03.2022 12:15 Ответить
Антоніна б вафло своє завалити, багато *******
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26.03.2022 09:52 Ответить
 
 