ВСУ взяли в плен около 2 тыс. российских оккупантов, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала вторжения РФ в плен в Украине взяли около двух тысяч солдат РФ.
Об этом в интервью НВ заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В плен попадают русские солдаты, которые были обмануты своими командирами, которые ничего им не сказали о том, что они будут воевать с Украиной. Российские солдаты были абсолютно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа по тревоге и сказали, что идут на учебу. И дальше машины прошли через границу, чаще всего они ехали в БТР и машинах, даже не понимая, что уже вторглись на территорию независимой страны", - рассказал он.
По словам Геращенко, точный учет пленных сейчас налаживается.
"Но могу сказать, что их далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам. К пленным относятся хорошо, понимая, что они люди подневольные. И, соответственно, будем их использовать в качестве обменного фонда - для обмена на наших пленных, которые попали к россиянам", - добавил советник главы МВД.
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У животных одна цель - пожить подольше. Если это сохранит жизни украинцам, то стоит того. Количество пленных короче - важный элемент пропаганды.
10 000 вирішили померти за дачу путіна.
розумних оказалось менше.
Такой дурак, этот Антоша. Им же не сказали... А если бы сказали, то что? Бунт устроили бы? Командира расстреляли? Лишь бы пи.дануть что-нибудь. Бедные мальчики... Это ****, бедные, когда поймали. А которые ещё бегают, те гражданские машины расстреливают и людей танками давят..
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Слава нації
Смерть москалям
правда це буде , мабуть, коли дещо затихне.
А почему летал сам? А чтобы деньжат побольше срубить, звёздочки и медальки. **** фашистская.
Є лишня їжа/шмотки--- волонтерам
Обмен, говорите??? Ну-ну, и сколько же этих тварей можно поменять на ОДНОГО ПОГИБШЕГО РЕБЁНКА???
Да нету у вас ни одного военнопленного!
Вам войну объявили? Нет? Откуда военнопленные, если войны нет?
К стенке уродов, по законам военного положения.
На найважчі роботи