"Трофейные танки уже защищают Мариуполь", - пресс-служба полка "Азов". ФОТО

Азовцы не только уничтожают вражескую бронетехнику, но и захватывают ее.

"Азовцы, кроме того, что уничтожили вражескую бронетехнику, еще и захватили несколько танков Т-72, которые уже стали в строй и защищают Мариуполь от российских оккупантов", - информирует Цензор.НЕТ о сообщении пресс-службы полка "Азов".

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