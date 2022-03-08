"Трофейные танки уже защищают Мариуполь", - пресс-служба полка "Азов". ФОТО
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Азовцы не только уничтожают вражескую бронетехнику, но и захватывают ее.
"Азовцы, кроме того, что уничтожили вражескую бронетехнику, еще и захватили несколько танков Т-72, которые уже стали в строй и защищают Мариуполь от российских оккупантов", - информирует Цензор.НЕТ о сообщении пресс-службы полка "Азов".
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Но скорее, это металлолом для изучения, и дармовое автомобильное шасси на период восстановления экономики.
А вот система "свой-чужой" - да. Плюс, требуются соответствующие ракеты. На марше такая техника всегда идет пустая. Т.е. если захватили БЗ, то можно попробовать использовать.
Не треба вмирати у боротьбі, ви Україні потрібні, нехай здихають вiд ваших рук скотокацапи.
Слава Україні та Богу Який із нею у боротьбі проти кремлівського сатанату.