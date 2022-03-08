"Трофейні танки вже захищають Маріуполь", - пресслужба полку "Азов". ФОТО
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Азовці не тільки знищують ворожу бронетехніку, а й захоплюють її
"Азовці, крім того що знищили ворожу бронетехніку, ще й захопили кілька танків Т-72, які вже стали в стрій та захищають Маріуполь від російських окупантів", - інформує Цензор.НЕТ про повідомлення пресслужби полку "Азов".
Топ коментарі
+37 Urs
показати весь коментар08.03.2022 01:16
+33 Jimmy Hill
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+27 Rino Onix
показати весь коментар08.03.2022 01:22
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Но скорее, это металлолом для изучения, и дармовое автомобильное шасси на период восстановления экономики.
А вот система "свой-чужой" - да. Плюс, требуются соответствующие ракеты. На марше такая техника всегда идет пустая. Т.е. если захватили БЗ, то можно попробовать использовать.
Не треба вмирати у боротьбі, ви Україні потрібні, нехай здихають вiд ваших рук скотокацапи.
Слава Україні та Богу Який із нею у боротьбі проти кремлівського сатанату.