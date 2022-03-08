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Маріуполь (2816) танк (1647)

"Трофейні танки вже захищають Маріуполь", - пресслужба полку "Азов". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Азовці не тільки знищують ворожу бронетехніку, а й захоплюють її

"Азовці, крім того що знищили ворожу бронетехніку, ще й захопили кілька танків Т-72, які вже стали в стрій та захищають Маріуполь від російських окупантів", - інформує Цензор.НЕТ про повідомлення пресслужби полку "Азов".

Трофейні танки вже захищають Маріуполь, - пресслужба полку Азов 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В результаті контратаки під Маріуполем українські бійці знищили близько 30 окупантів, 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, двоє росіян потрапили в полон. ВIДЕО
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Топ коментарі
+37
у "Азова" теперь свой бронетанковый завод, со скоростью сборки один танк с полным боекомплектом в сутки
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08.03.2022 01:16
+33
Хлопці, бережи вас Бог!
Не треба вмирати у боротьбі, ви Україні потрібні, нехай здихають вiд ваших рук скотокацапи.
Слава Україні та Богу Який із нею у боротьбі проти кремлівського сатанату.
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08.03.2022 01:29
+27
«Привид Києва» збив російську крилату ракету «Калібр» біля Обухова.
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08.03.2022 01:22
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Сподіваюсь, ППО "Панцирь" теж працює проти кацапських літаків.
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08.03.2022 01:13 Відповісти
ну, если кацапы нам ракеты к панцирю согласны регулярно поставлять...
Но скорее, это металлолом для изучения, и дармовое автомобильное шасси на период восстановления экономики.
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08.03.2022 01:19 Відповісти
В дупу те шасі: воно жере палива, як скажене...
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08.03.2022 01:25 Відповісти
камаз как камаз. Если фермер захочет, то вкинет туда дойц ...
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08.03.2022 01:27 Відповісти
Тю, я подумав, що Ви кажете за те, що на фото зверху, вибачайте.
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08.03.2022 01:32 Відповісти
Таки так, там ще й свій-чужий може буте зашите...
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08.03.2022 05:16 Відповісти
На тактическом вооружении не используется система паролей. Даже на тяжёлых пусковых установках типа "искадер".
А вот система "свой-чужой" - да. Плюс, требуются соответствующие ракеты. На марше такая техника всегда идет пустая. Т.е. если захватили БЗ, то можно попробовать использовать.
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08.03.2022 08:23 Відповісти
Все там норм, паролів нема, всій-чужий є, але можно отримувати цілевказування з КП про координати цілі і принадлежність, сніряди у нас є, в от ракети так, треба захоплювати у ворога, а враховуючи скільки взято панцирів і машин супроводження і скільки ще візьмуть, то я думаю ракети є або будуть.
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08.03.2022 09:01 Відповісти
у "Азова" теперь свой бронетанковый завод, со скоростью сборки один танк с полным боекомплектом в сутки
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08.03.2022 01:16 Відповісти
Ше буквочку А домалювати і всі будуть вкурсі шо це АЗОВ!
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08.03.2022 01:18 Відповісти
Можна дописати "алупа вам" і смєло мочить кацапошистов
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08.03.2022 01:21 Відповісти
«Привид Києва» збив російську крилату ракету «Калібр» біля Обухова.
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08.03.2022 01:22 Відповісти
А перефарбувати в пиксели? Бо наші дядьки по селам не дай боже бандеро-смузи загатять.
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08.03.2022 01:24 Відповісти
Поки нема часу, да і поки в обороні.
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08.03.2022 09:02 Відповісти
рф - запрещенная в Афганистане террористическая организация...
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08.03.2022 01:25 Відповісти
Хлопці, бережи вас Бог!
Не треба вмирати у боротьбі, ви Україні потрібні, нехай здихають вiд ваших рук скотокацапи.
Слава Україні та Богу Який із нею у боротьбі проти кремлівського сатанату.
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08.03.2022 01:29 Відповісти
замалюйте свастіку..- сусіди мот не зрозуміть))
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08.03.2022 01:57 Відповісти
тризубом гострим))
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08.03.2022 01:58 Відповісти
ЭТО КРАСИВО !!! НЕ ТО ЧТО ХЙЛО ТУПОЕ ПРЯМО ПРЕТ !!!
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08.03.2022 03:36 Відповісти
Прикріпляюйте відповідні фото, бо на даному фото танк т-64 а не російський т-72(
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08.03.2022 04:11 Відповісти
Может Вам ещё и с привязкой к местности фото дать?
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08.03.2022 07:55 Відповісти
А на каких танках воюют кровавые нелюди терористы лугандонии ( ордло)? И сколько наших танков захватили во временно оккупированном?кремлёвскими фашистами маньяка )(уйла Украинском Крыму?
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08.03.2022 06:44 Відповісти
Шановний, будьласка не пишить про те що не знаєте. Цей "Z" не більш ніж труп Вольфсангеля, лежачий на боку.
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08.03.2022 15:16 Відповісти
Мені він весь час нагадує половину знаку в петлицях фашистських дивізій СС.
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09.03.2022 06:13 Відповісти
На петлицях СС була подвійна руна зіг, вона не має ниякого відношення ні до вольфсангеля ні до латиської літери Z. Кацапи настількі тупі, що вони навіть скопіювати щось не в змозі.
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09.03.2022 09:05 Відповісти
 
 