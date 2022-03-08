"Трофейні танки вже захищають Маріуполь", - пресслужба полку "Азов". ФОТО

Азовці не тільки знищують ворожу бронетехніку, а й захоплюють її

"Азовці, крім того що знищили ворожу бронетехніку, ще й захопили кілька танків Т-72, які вже стали в стрій та захищають Маріуполь від російських окупантів", - інформує Цензор.НЕТ про повідомлення пресслужби полку "Азов".

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