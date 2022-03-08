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Российские оккупанты сбросили на Сумы авиабомбы: Есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После 23:00 7 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на Сумы. Известно, что есть погибшие и травмированные.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сумский район. ... После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах.
Среди пострадавших – дети", - говорится в сообщении.
Живицкий добавил, днем бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли...
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Путін і Шойгу
Не ужели украинцы после 12 дней войны не поняли что у этих кафиров нету ничего святого?
Ладно они убивали нас чеченцев,грузин и сирийцев из за не навести,религии и так далее,
но сейчас они убивают вас "братьев славян" без всякого сожаления и разочарования.
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Гидота кремлівські.
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