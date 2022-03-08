Российские оккупанты сбросили на Сумы авиабомбы: Есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО

После 23:00 7 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на Сумы. Известно, что есть погибшие и травмированные.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумский район. ... После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах.

Среди пострадавших – дети", - говорится в сообщении.

Живицкий добавил, днем бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли...

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