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Российские оккупанты сбросили на Сумы авиабомбы: Есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

После 23:00 7 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на Сумы. Известно, что есть погибшие и травмированные.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумский район. ... После 23 часов на город и район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах.

Среди пострадавших – дети", - говорится в сообщении.

Живицкий добавил, днем бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли...

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Топ комментарии
+38
Горіть у пеклі рашиссти!
Полонених пілотів, артилеристи, ракетчиків більше не треба й НЕ БУДЕ !
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08.03.2022 03:34
+19
В полон більше не треба, тількі офіцерів щоб покази давали.
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08.03.2022 03:44
+16
.
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08.03.2022 03:59
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Горіть у пеклі рашиссти!
Полонених пілотів, артилеристи, ракетчиків більше не треба й НЕ БУДЕ !
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08.03.2022 03:34 Ответить
В полон більше не треба, тількі офіцерів щоб покази давали.
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08.03.2022 03:44 Ответить
За каждого убитого украинца надо убивать одну гниду в плену
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08.03.2022 03:54 Ответить
.
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08.03.2022 03:59 Ответить
Землястекловатой
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08.03.2022 04:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo





YOUTUBE.COM.
Путін і Шойгу
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08.03.2022 04:02 Ответить
Когда поймаете очередного пилота не забудьте дать ему горячий чай ((((
Не ужели украинцы после 12 дней войны не поняли что у этих кафиров нету ничего святого?
Ладно они убивали нас чеченцев,грузин и сирийцев из за не навести,религии и так далее,
но сейчас они убивают вас "братьев славян" без всякого сожаления и разочарования.
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08.03.2022 04:26 Ответить
Коротко..
..
Гидота кремлівські.
.
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 04:43 Ответить
Тварі! Горіть в пеклі! Кожен, хто вбиває отримає прокляття на своє життя, життя потомків до 10-го коліна!
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08.03.2022 05:28 Ответить
Не до 10 коліна! Навічно! Назавжди! Доти, поки існує світ!
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08.03.2022 05:36 Ответить
Я думаю полонених вже достатньо. Нєхєр їх жаліти тварюк.
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08.03.2022 07:14 Ответить
 
 