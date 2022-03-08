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Російські окупанти скинули на Суми авіабомби: Є загиблі та постраждалі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після 23 години 7 березня російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Відомо, що є загиблі та травмовані.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумський район. ... Після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях.

Серед постраждалих - діти", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Живицький, вдень бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули...

Дивіться: Російські окупанти обстріляли житлові будинки Охтирки. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Горіть у пеклі рашиссти!
Полонених пілотів, артилеристи, ракетчиків більше не треба й НЕ БУДЕ !
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08.03.2022 03:34
+19
В полон більше не треба, тількі офіцерів щоб покази давали.
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08.03.2022 03:44
+16
.
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08.03.2022 03:59
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Горіть у пеклі рашиссти!
Полонених пілотів, артилеристи, ракетчиків більше не треба й НЕ БУДЕ !
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08.03.2022 03:34 Відповісти
В полон більше не треба, тількі офіцерів щоб покази давали.
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08.03.2022 03:44 Відповісти
За каждого убитого украинца надо убивать одну гниду в плену
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08.03.2022 03:54 Відповісти
.
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08.03.2022 03:59 Відповісти
Землястекловатой
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08.03.2022 04:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo





YOUTUBE.COM.
Путін і Шойгу
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08.03.2022 04:02 Відповісти
Когда поймаете очередного пилота не забудьте дать ему горячий чай ((((
Не ужели украинцы после 12 дней войны не поняли что у этих кафиров нету ничего святого?
Ладно они убивали нас чеченцев,грузин и сирийцев из за не навести,религии и так далее,
но сейчас они убивают вас "братьев славян" без всякого сожаления и разочарования.
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08.03.2022 04:26 Відповісти
Коротко..
..
Гидота кремлівські.
.
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 04:43 Відповісти
Тварі! Горіть в пеклі! Кожен, хто вбиває отримає прокляття на своє життя, життя потомків до 10-го коліна!
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08.03.2022 05:28 Відповісти
Не до 10 коліна! Навічно! Назавжди! Доти, поки існує світ!
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08.03.2022 05:36 Відповісти
Я думаю полонених вже достатньо. Нєхєр їх жаліти тварюк.
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08.03.2022 07:14 Відповісти
 
 