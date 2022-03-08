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Російські окупанти скинули на Суми авіабомби: Є загиблі та постраждалі. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після 23 години 7 березня російські окупанти скинули авіабомби на Суми. Відомо, що є загиблі та травмовані.
Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сумський район. ... Після 23 години на місто і район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях.
Серед постраждалих - діти", - йдеться в повідомленні.
Також, додав Живицький, вдень бійці тероборони прийняли нерівний бій з ворогом. Четверо молодих хлопців загинули...
Топ коментарі
+38 Aleksiey Ykropovich
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+19 Alex L cbc8e6bb
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+16 ПравдаЛюбка
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Не ужели украинцы после 12 дней войны не поняли что у этих кафиров нету ничего святого?
Ладно они убивали нас чеченцев,грузин и сирийцев из за не навести,религии и так далее,
но сейчас они убивают вас "братьев славян" без всякого сожаления и разочарования.
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