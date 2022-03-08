Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум, - Верещук. ВИДЕО

Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум. Этот факт официально согласован с РФ в официальном письме Международному комитету Красного Креста.

"То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой соглашалось открытие гуманитарного коридора", - отметила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

Маршрут гуманитарного коридора для эвакуации людей один: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

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"У нас уже есть информация, что российская сторона запланировала срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим путем. Не согласованным и опасным. Призываем российскую сторону не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить зафиксированное документально обещание", – сказала она.

Речь идет об эвакуации гражданских жителей из Сум в Полтаву, в том числе иностранных студентов, в частности из Индии и Китая, а также доставке гуманитарных грузов – продуктов питания и крайне необходимых лекарств.

Украинская сторона готова полностью обеспечить безопасность по всему маршруту.

Договорено о начале режима тишины в 9:00 по киевскому времени. Временные рамки гуманитарного коридора – с 9:00 до 21:00 восьмого марта.