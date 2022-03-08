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Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум, - Верещук. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум, - Верещук. ВИДЕО

Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для Сум. Этот факт официально согласован с РФ в официальном письме Международному комитету Красного Креста.

"То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой соглашалось открытие гуманитарного коридора", - отметила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

Маршрут гуманитарного коридора для эвакуации людей один: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

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"У нас уже есть информация, что российская сторона запланировала срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим путем. Не согласованным и опасным. Призываем российскую сторону не прибегать к манипулятивным действиям и выполнить зафиксированное документально обещание", – сказала она.

Речь идет об эвакуации гражданских жителей из Сум в Полтаву, в том числе иностранных студентов, в частности из Индии и Китая, а также доставке гуманитарных грузов – продуктов питания и крайне необходимых лекарств.

Украинская сторона готова полностью обеспечить безопасность по всему маршруту.

Договорено о начале режима тишины в 9:00 по киевскому времени. Временные рамки гуманитарного коридора – с 9:00 до 21:00 восьмого марта.
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Топ комментарии
+8
надеюсь, она поедет лично обеспечивать этот коридор.
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08.03.2022 09:23
+5
Ще раз- це умова, яка офіційно узгоджена. Інакше ця світова організація- чергова мильна бульбашка, як МАГАТЕ.
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08.03.2022 09:35
+3
З якого дива? Це мають робити офіційні представники Червоного Хреста, який є гарантом безпеки цього коридора.
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08.03.2022 09:26
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надеюсь, она поедет лично обеспечивать этот коридор.
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08.03.2022 09:23 Ответить
З якого дива? Це мають робити офіційні представники Червоного Хреста, який є гарантом безпеки цього коридора.
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08.03.2022 09:26 Ответить
они тем более туда не поедут, потому что адекватные люди понимают, что ставить рядом слова "росияне" и "коридор" - это лицемерие, приводящее к еще большим жертвам.
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08.03.2022 09:31 Ответить
Ще раз- це умова, яка офіційно узгоджена. Інакше ця світова організація- чергова мильна бульбашка, як МАГАТЕ.
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08.03.2022 09:35 Ответить
если проблема касается рф, то давно уже нужно было понять, что любые международные организации для расеян имеют такой же вес, как Спортлото, и даже меньше.
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08.03.2022 09:44 Ответить
Це має зрозуміти СВІТ, не ми - українці це дуже давно знають.
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08.03.2022 09:49 Ответить
а те, которые не знают, и заглядывают в глаз путину - следовательно, значит, не укранцы?
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08.03.2022 10:05 Ответить
В пана дивна пам'ять, сильно травмована пропагандою. Спробуйте лікуватися.
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08.03.2022 10:09 Ответить
да, это верно. Когда воспитали так, что персонаж к сорока годам не может отличить вышиванку от косовортки, то этого пана лечить уже поздно. Болезнь давно перешла в хроническую форму.
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08.03.2022 10:15 Ответить
Це вас марно лікувати- якщо ви взагалі не на платні тут пишете. Так що спілкування завершено. В спам за ворожу пропаганду під час війни.
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08.03.2022 10:22 Ответить
Вы случаем не у миши технологом подвизаетесь на добровольной основе?
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08.03.2022 10:26 Ответить
Як на мене, це остання спроба.
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08.03.2022 09:25 Ответить
Не тиражуйте ворожу пропаганду.
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08.03.2022 09:36 Ответить
А Охтирка????????!!!!!!!!!!!!
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08.03.2022 09:32 Ответить
Цікаво, чи ця макака вірить у те що говорить ?
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08.03.2022 09:41 Ответить
Теперь инфа, про которую должны Знать! Только что моему другу Звонила из Немешаево (под Киевом) бывшая работница.

Там нет электричества, воды, газа отопления. Люди кавказской национальности разграбили все местные магазины и ездят по городу с белыми флагами, с надписью - "Беги". (Вероятно будут прикрываться местными жителями, собрав их для эвакуации.) Информации людям получить неоткуда. Как про это донести Верещук?

Уверен, что эта информация правдивая - не смысла врать.
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08.03.2022 09:49 Ответить
студенти іноземці повинні розповісти своєму уряду про звірства кацапів !
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08.03.2022 10:01 Ответить
Зарубежные страны все видят и все понимают. К сожалению у страха глаза велики.
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08.03.2022 10:28 Ответить
тільки чомусь Індія і Китай в ООН утримались !
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08.03.2022 10:42 Ответить
Тому в першу чергу і потрібно вивезти діточок і жінок, студентів можна пізніше, в супроводі послів Індії і Китаю, нехай на власні очі побачать наслідки "спецоперації" рашки.
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08.03.2022 11:19 Ответить
повністю згоден ! хай посли знімуть руїни і покажуть своїм урядам . доречи в Індії Міги теж є ...
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08.03.2022 11:32 Ответить
 
 