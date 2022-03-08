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Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, - Верещук. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, - Верещук. ВIДЕО

Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений з РФ в офіційному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою погоджувалося відкриття гуманітарного коридору", – зазначила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій УкраїниУкраїни Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Маршрут гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

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"Ми вже маємо інформацію, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. Не погодженим та небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально", – сказала вона.

Йдеться про евакуацію із Сум до Полтави цивільних мешканців, зокрема іноземних студентів, зокрема з Індії та Китаю, а також доставку гуманітарних вантажів – продуктів харчування та вкрай необхідних ліків.

Українська сторона готова повністю забезпечити безпеку по всьому маршруту.

Домовлено про початок режиму тиші о 9:00 за київським часом. Часові рамки гуманітарного коридору – з 9:00 до 21:00 8 березня.
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Топ коментарі
+8
надеюсь, она поедет лично обеспечивать этот коридор.
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08.03.2022 09:23
+5
Ще раз- це умова, яка офіційно узгоджена. Інакше ця світова організація- чергова мильна бульбашка, як МАГАТЕ.
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08.03.2022 09:35
+3
З якого дива? Це мають робити офіційні представники Червоного Хреста, який є гарантом безпеки цього коридора.
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08.03.2022 09:26
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надеюсь, она поедет лично обеспечивать этот коридор.
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08.03.2022 09:23 Відповісти
З якого дива? Це мають робити офіційні представники Червоного Хреста, який є гарантом безпеки цього коридора.
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08.03.2022 09:26 Відповісти
они тем более туда не поедут, потому что адекватные люди понимают, что ставить рядом слова "росияне" и "коридор" - это лицемерие, приводящее к еще большим жертвам.
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08.03.2022 09:31 Відповісти
Ще раз- це умова, яка офіційно узгоджена. Інакше ця світова організація- чергова мильна бульбашка, як МАГАТЕ.
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08.03.2022 09:35 Відповісти
если проблема касается рф, то давно уже нужно было понять, что любые международные организации для расеян имеют такой же вес, как Спортлото, и даже меньше.
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08.03.2022 09:44 Відповісти
Це має зрозуміти СВІТ, не ми - українці це дуже давно знають.
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08.03.2022 09:49 Відповісти
а те, которые не знают, и заглядывают в глаз путину - следовательно, значит, не укранцы?
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08.03.2022 10:05 Відповісти
В пана дивна пам'ять, сильно травмована пропагандою. Спробуйте лікуватися.
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08.03.2022 10:09 Відповісти
да, это верно. Когда воспитали так, что персонаж к сорока годам не может отличить вышиванку от косовортки, то этого пана лечить уже поздно. Болезнь давно перешла в хроническую форму.
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08.03.2022 10:15 Відповісти
Це вас марно лікувати- якщо ви взагалі не на платні тут пишете. Так що спілкування завершено. В спам за ворожу пропаганду під час війни.
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08.03.2022 10:22 Відповісти
Вы случаем не у миши технологом подвизаетесь на добровольной основе?
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08.03.2022 10:26 Відповісти
Як на мене, це остання спроба.
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08.03.2022 09:25 Відповісти
Не тиражуйте ворожу пропаганду.
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08.03.2022 09:36 Відповісти
А Охтирка????????!!!!!!!!!!!!
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08.03.2022 09:32 Відповісти
Цікаво, чи ця макака вірить у те що говорить ?
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08.03.2022 09:41 Відповісти
Теперь инфа, про которую должны Знать! Только что моему другу Звонила из Немешаево (под Киевом) бывшая работница.

Там нет электричества, воды, газа отопления. Люди кавказской национальности разграбили все местные магазины и ездят по городу с белыми флагами, с надписью - "Беги". (Вероятно будут прикрываться местными жителями, собрав их для эвакуации.) Информации людям получить неоткуда. Как про это донести Верещук?

Уверен, что эта информация правдивая - не смысла врать.
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08.03.2022 09:49 Відповісти
студенти іноземці повинні розповісти своєму уряду про звірства кацапів !
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08.03.2022 10:01 Відповісти
Зарубежные страны все видят и все понимают. К сожалению у страха глаза велики.
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08.03.2022 10:28 Відповісти
тільки чомусь Індія і Китай в ООН утримались !
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08.03.2022 10:42 Відповісти
Тому в першу чергу і потрібно вивезти діточок і жінок, студентів можна пізніше, в супроводі послів Індії і Китаю, нехай на власні очі побачать наслідки "спецоперації" рашки.
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08.03.2022 11:19 Відповісти
повністю згоден ! хай посли знімуть руїни і покажуть своїм урядам . доречи в Індії Міги теж є ...
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08.03.2022 11:32 Відповісти
 
 