Одесская тероборона получила 10 автомобилей
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Импортеры автотранспорта подарили защитникам Одессы 10 автомобилей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом военнослужащий Александр Крачок написал в Фейсбуке.
"Приморский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Одессы и ТРО "ЮГ" искренне благодарят импортеров за предоставленные автомобили на оборону нашего Государства. СЛАВА УКРАИНЕ!", - отметил он.
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