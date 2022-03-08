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Одесская тероборона получила 10 автомобилей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Одесская тероборона получила 10 автомобилей

Импортеры автотранспорта подарили защитникам Одессы 10 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом военнослужащий Александр Крачок написал в Фейсбуке.

"Приморский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Одессы и ТРО "ЮГ" искренне благодарят импортеров за предоставленные автомобили на оборону нашего Государства. СЛАВА УКРАИНЕ!", - отметил он. 

Одесская тероборона получила 10 автомобилей 01

Автор: Анастасія Потіха
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Браво!
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08.03.2022 10:40 Ответить
Солідна допомога!
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08.03.2022 10:44 Ответить
Продати такі машини наразі нереально, евакуювати - це витрати і знову ж таки немає попиту.
То маємо красивий жест від компанії та хоч якусь (легковушка з багажником до 3 кубів) користь для ТрО. Автоділери - долучайтесь !
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08.03.2022 10:56 Ответить
На этом фоне очень непонятна позиция Эпицентра. Многие вещи: аккумуляторы, перчатки, лопаты, влажные салфетки, карематы, полиэтиленовую пленку и т.д. и т.п. приходится переправлять в Харьков, как минимум с Днепра, т.к. магазины Эпицентра в Харькове стоят закрытые наглухо. Возникает впечатление, что руководство считает пусть лучше пусть все сгорит во время обстрела, чем пойдет на дело обороны города. Совсем не хочется думать, что они рассчитывают неплохо нажиться, когда боевые действия прекратятся вокруг Харькова, в том, или ином случае
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08.03.2022 11:05 Ответить
а что тут непонятного? с масками уже проходили подобное, когда президент пафосно встречал самолеты с бесплатными масками, а Эпицентр сказал что это их маски и будут у них в продаже.
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08.03.2022 13:55 Ответить
 
 