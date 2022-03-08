Одесская тероборона получила 10 автомобилей

Импортеры автотранспорта подарили защитникам Одессы 10 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом военнослужащий Александр Крачок написал в Фейсбуке.

"Приморский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Одессы и ТРО "ЮГ" искренне благодарят импортеров за предоставленные автомобили на оборону нашего Государства. СЛАВА УКРАИНЕ!", - отметил он.