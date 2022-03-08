Одеська тероборона отримала 10 авто

Імпортери автотранспорту подарували захисникам Одеси 10 автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це військовослужбовець Олександр Крачок написав у Фейсбуку.

"Приморський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Одеси та ТРО "ПІВДЕНЬ" щиро дякують імпортерам за надані автомобілі на оборону нашої Держави. СЛАВА УКРАЇНІ!", - зазначив він.