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Одеська тероборона отримала 10 авто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одеська тероборона отримала 10 авто

Імпортери автотранспорту подарували захисникам Одеси 10 автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це військовослужбовець Олександр Крачок написав у Фейсбуку.

"Приморський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Одеси та ТРО "ПІВДЕНЬ" щиро дякують імпортерам за надані автомобілі на оборону нашої Держави. СЛАВА УКРАЇНІ!", - зазначив він.

Одеська тероборона отримала 10 авто 01
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08.03.2022 10:40 Відповісти
Солідна допомога!
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08.03.2022 10:44 Відповісти
Продати такі машини наразі нереально, евакуювати - це витрати і знову ж таки немає попиту.
То маємо красивий жест від компанії та хоч якусь (легковушка з багажником до 3 кубів) користь для ТрО. Автоділери - долучайтесь !
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08.03.2022 10:56 Відповісти
На этом фоне очень непонятна позиция Эпицентра. Многие вещи: аккумуляторы, перчатки, лопаты, влажные салфетки, карематы, полиэтиленовую пленку и т.д. и т.п. приходится переправлять в Харьков, как минимум с Днепра, т.к. магазины Эпицентра в Харькове стоят закрытые наглухо. Возникает впечатление, что руководство считает пусть лучше пусть все сгорит во время обстрела, чем пойдет на дело обороны города. Совсем не хочется думать, что они рассчитывают неплохо нажиться, когда боевые действия прекратятся вокруг Харькова, в том, или ином случае
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08.03.2022 11:05 Відповісти
а что тут непонятного? с масками уже проходили подобное, когда президент пафосно встречал самолеты с бесплатными масками, а Эпицентр сказал что это их маски и будут у них в продаже.
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08.03.2022 13:55 Відповісти
 
 