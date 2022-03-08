РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9001 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
3 445 2
война (46566) Мариуполь (5560) Кириленко Павел (622) гуманитарный коридор (115)

Транспорт для эвакуации мариупольцев уже в пути. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на информацию от главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начался первый этап эвакуации населения из Сум. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И куда их будут Евакуировать? В Запорожье в котором тоже идут бои и захвачена росийскими террористами АЕС?
показать весь комментарий
08.03.2022 11:35 Ответить
Тварі атакують гуманітарний коридор( Міноборони)
показать весь комментарий
08.03.2022 13:26 Ответить
 
 