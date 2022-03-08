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Транспорт для эвакуации мариупольцев уже в пути. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на информацию от главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
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показать весь комментарий08.03.2022 11:35 Ответить Мне нравится 0
Cвітлана Хорішко b7c90c64
показать весь комментарий08.03.2022 13:26 Ответить Мне нравится 0
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