Транспорт для эвакуации мариупольцев уже в пути. ВИДЕО

Из Запорожья в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации, также отправлен гуманитарный груз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на информацию от главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

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