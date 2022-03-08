Транспорт для евакуації маріупольців вже в дорозі. ВIДЕО

Із Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, також відправлено гуманітарний вантаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інформацію від голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

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