УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 445 2
війна (56174) Маріуполь (2816) Кириленко Павло (866) гуманітарний коридор (168)

Транспорт для евакуації маріупольців вже в дорозі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із Запоріжжя до Маріуполя виїхали автобуси для евакуації, також відправлено гуманітарний вантаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інформацію від голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, - Верещук. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И куда их будут Евакуировать? В Запорожье в котором тоже идут бои и захвачена росийскими террористами АЕС?
показати весь коментар
08.03.2022 11:35 Відповісти
Тварі атакують гуманітарний коридор( Міноборони)
показати весь коментар
08.03.2022 13:26 Відповісти
 
 